Furti durante i controlli nelle case: due carabinieri sospesi

Divisa d’ordinanza, accesso alle abitazioni private e controlli di servizio. Poi, secondo l’accusa, il tradimento della fiducia dei cittadini: gioielli, monili e oggetti preziosi sarebbero spariti proprio durante sopralluoghi, verifiche e attività istituzionali.

È il quadro al centro di un’inchiesta della Procura di Brescia che coinvolge due carabinieri in servizio alla Compagnia di Desenzano del Garda, ora indagati per una serie di furti che sarebbero stati commessi mentre erano in servizio. La vicenda, riportata dal Giornale di Brescia e anticipata da Bresciaoggi, ha portato alla sospensione immediata dei militari dall’Arma.

L’accusa: furti nelle abitazioni durante controlli e sopralluoghi

Secondo la ricostruzione investigativa, gli episodi contestati seguirebbero uno schema ricorrente. I due militari, approfittando del proprio ruolo e della possibilità di accedere a case private o luoghi interessati da accertamenti, si sarebbero impossessati di preziosi lasciati incustoditi.

Gli episodi al vaglio sarebbero almeno una ventina, distribuiti nell’arco di diversi mesi in diversi Comuni dell’area gardesana di competenza della Compagnia di Desenzano del Garda.

A rendere particolarmente grave il quadro è il contesto in cui i fatti sarebbero avvenuti: non un furto qualunque, ma condotte contestate a uomini in divisa, chiamati per funzione a garantire sicurezza, tutela e legalità.

A far partire gli accertamenti sarebbero stati i colleghi

Uno degli elementi più significativi dell’inchiesta riguarda l’origine degli accertamenti. Secondo quanto emerso, a segnalare i comportamenti sospetti sarebbero stati gli stessi colleghi dei due militari.

Un passaggio che evidenzia la reazione interna dell’Arma davanti a condotte ritenute incompatibili con il servizio. Da quelle prime anomalie sarebbe partita l’attività investigativa, poi sviluppata dal Nucleo investigativo dei carabinieri e coordinata dalla Procura di Brescia.

I due indagati prestavano servizio nel territorio gardesano. Dopo l’emersione del caso sono stati sospesi dal servizio.

Preziosi portati ai compro oro: il sospetto degli investigatori

L’inchiesta non si ferma alla presunta sottrazione dei gioielli. Gli investigatori stanno ricostruendo anche la fase successiva: quella della possibile monetizzazione della refurtiva.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i preziosi sottratti sarebbero stati rivenduti attraverso negozi specializzati nell’acquisto di oro usato, i cosiddetti compro oro. Per evitare collegamenti diretti con i propri nomi, i militari si sarebbero avvalsi dell’aiuto di persone a loro vicine.

In particolare, secondo quanto riportato, sarebbero state mogli o compagne a presentarsi nei negozi per vendere i monili e incassare il denaro. Su questo punto gli inquirenti intendono chiarire il grado di consapevolezza delle persone coinvolte: dovrà essere accertato se fossero o meno a conoscenza della presunta provenienza illecita dei gioielli.

Perquisizioni nelle abitazioni e documenti sotto sequestro

Nei giorni scorsi l’inchiesta ha registrato un’accelerazione. Su disposizione del pubblico ministero titolare del fascicolo, la Procura di Brescia ha disposto perquisizioni personali e domiciliari nei confronti dei due militari.

Durante gli accertamenti sono stati sequestrati elementi ritenuti utili per ricostruire il percorso dei preziosi e verificare le compravendite effettuate presso gli esercizi specializzati.

Gli investigatori stanno ora lavorando sui registri dei compro oro del Bresciano, incrociando le annotazioni delle transazioni con le denunce presentate nei mesi scorsi. L’obiettivo è duplice: ricostruire l’intera filiera della refurtiva e, dove possibile, arrivare alla restituzione dei beni ai legittimi proprietari.

Episodi ancora da verificare: il numero potrebbe crescere

Il quadro investigativo, pur già pesante, resta in evoluzione. Gli inquirenti stanno verificando se gli episodi contestati possano essere più numerosi rispetto a quelli già individuati.

Le denunce presentate da cittadini nei mesi precedenti verranno confrontate con turni di servizio, interventi effettuati, accessi nelle abitazioni e movimenti successivi dei preziosi nei circuiti di rivendita dell’oro.

Non è escluso, quindi, che il numero dei furti contestati possa aumentare a seguito degli ulteriori riscontri.

Interrogatorio preventivo e possibili sviluppi giudiziari

Al momento non sarebbe ancora stata definita una richiesta di misura cautelare. L’eventuale iniziativa della Procura potrà arrivare solo dopo l’interrogatorio preventivo previsto dalla riforma Nordio, fissato per la prossima settimana.

Sarà quello uno snodo decisivo per consentire agli indagati di fornire la propria versione dei fatti e per valutare i successivi passaggi del procedimento.

Come previsto dall’ordinamento, le responsabilità restano da accertare in sede giudiziaria. Tutte le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Una vicenda che colpisce il rapporto di fiducia con i cittadini

L’indagine colpisce per la natura delle accuse e per il contesto in cui i fatti sarebbero maturati. I cittadini che aprono la porta a uomini in divisa lo fanno confidando nella presenza dello Stato, non certo temendo di subire un danno.

Proprio per questo la vicenda assume un peso particolare: se le accuse saranno confermate, non si tratterebbe soltanto di furti, ma di una grave violazione del rapporto fiduciario tra istituzioni e comunità.

La risposta immediata arrivata dall’interno dell’Arma, con le segnalazioni partite dai colleghi e la sospensione dei militari coinvolti, rappresenta un elemento centrale della vicenda e conferma la volontà di fare piena luce su quanto accaduto.

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