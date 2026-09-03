Carabinieri, Luogotenenti fermi dal 2017 e Marescialli Maggiori bloccati: la proposta di USMIA per sbloccare le carriere

Ristagno nel ruolo Ispettori: la richiesta formale al Comando Generale

Il ristagno nelle carriere del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri torna al centro dell’attenzione sindacale. USMIA Carabinieri è intervenuta formalmente presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Stato Maggiore, Ufficio Relazioni Sindacali, chiedendo il ripristino e la stabilizzazione delle posizioni di impiego già previste nel quinquennio 2017/2021 del concorso per Ufficiali del Ruolo Straordinario ad Esaurimento.

L’associazione segnala una situazione di crescente criticità e di diffuso malcontento nella categoria degli Ispettori, con particolare riferimento ai Luogotenenti Carica Speciale e ai Marescialli Maggiori che attendono l’avanzamento al grado superiore.

La richiesta avanzata da USMIA punta a intervenire su un meccanismo di carriera che, secondo l’associazione, si è progressivamente bloccato, con effetti sia sul piano professionale ed economico del personale sia sulla funzionalità complessiva dell’Istituzione.

Luogotenenti Carica Speciale fermi dal 2017

Il punto più critico riguarda i Luogotenenti Carica Speciale, che risultano fermi nel grado dal 2017. Si tratta di personale con lunga anzianità di servizio, esperienza consolidata e incarichi di responsabilità nelle diverse articolazioni dell’Arma.

Per USMIA Carabinieri, il blocco produce una conseguenza evidente: militari che hanno maturato professionalità, titoli e requisiti restano senza una prospettiva concreta di progressione, con ricadute anche sul piano del miglioramento economico.

“È una mortificazione professionale e umana”, denuncia il Segretario Generale Carmine Caforio. “Parliamo di colleghi che mandano avanti l’Arma ogni giorno, che hanno responsabilità enormi. Tenerli fermi dal 2017 è ingiusto e demotivante”.

Secondo l’associazione, il problema non riguarda soltanto singole posizioni individuali, ma una fascia rilevante di personale che continua a garantire funzioni fondamentali, spesso in ruoli di comando, coordinamento, investigazione e presidio del territorio.

Il blocco si riflette sui Marescialli Maggiori

Il ristagno dei Luogotenenti produce un effetto diretto anche sul personale collocato nei gradi inferiori del ruolo Ispettori.

USMIA evidenzia infatti il rischio di imbottigliamento nell’avanzamento dei Marescialli Maggiori al grado di Luogotenente. Il riferimento è all’articolo 1295-bis, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare, che stabilisce per il grado di Luogotenente una misura non superiore a 1/47 dell’organico del ruolo Ispettori, di cui all’articolo 800, comma 2, del medesimo Codice.

In assenza di un alleggerimento al vertice del ruolo, i posti disponibili per i nuovi avanzamenti restano limitati. Di conseguenza, anche i Marescialli Maggiori che hanno maturato anzianità e requisiti rischiano di non poter accedere al grado superiore nei tempi attesi.

Per l’associazione, quindi, il ristagno dei Luogotenenti Carica Speciale non è un tema isolato, ma un problema strutturale che condiziona l’intera progressione interna del ruolo Ispettori.

Il precedente normativo: i decreti legislativi del 2017

La proposta di USMIA Carabinieri si fonda su un precedente normativo preciso.

L’associazione richiama i decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, nonché l’articolo 2212-terdecies del Codice dell’Ordinamento Militare, che aveva previsto, a partire dal 2017 e in regime transitorio, la costituzione del Ruolo Straordinario ad Esaurimento.

Il meccanismo consentiva l’immissione, nelle varie articolazioni dell’Istituzione, di Ufficiali inferiori in possesso di matura, consolidata e qualificata esperienza professionale, tratti dai Luogotenenti in servizio permanente.

In particolare, l’articolo 2212-terdecies prevedeva che, per alimentare il Ruolo Straordinario ad Esaurimento, gli Ufficiali fossero individuati, nel periodo 2017/2021, tra i Luogotenenti con anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e con età anagrafica non inferiore ai 50 anni.

Come funzionava il Ruolo Straordinario ad Esaurimento

Un elemento centrale della proposta riguarda la natura delle unità inserite nel Ruolo Straordinario ad Esaurimento.

Secondo quanto richiamato da USMIA, tali unità erano computate in posizione soprannumeraria rispetto agli organici dei ruoli degli Ufficiali. Questo significa che non andavano a incidere ordinariamente sulle dotazioni dei ruoli Ufficiali, ma venivano collocate in una posizione specifica prevista dal regime transitorio.

Il sistema prevedeva poi il progressivo assorbimento di queste posizioni per effetto delle cessazioni dal servizio permanente, con il trasferimento annuale delle dotazioni al ruolo degli Ispettori, dal quale erano state portate organicamente in detrazione.

In sostanza, il meccanismo aveva una doppia funzione: valorizzare Luogotenenti con elevata esperienza professionale attraverso l’accesso a incarichi da Ufficiale inferiore e, allo stesso tempo, contribuire a liberare spazi nel ruolo Ispettori.

La situazione attuale: posizioni vacanti e concorso non ripristinato

Secondo USMIA Carabinieri, alla data dell’intervento il concorso non risulta ripristinato né storicizzato, nonostante il fatto che circa più della metà delle posizioni di impiego risulterebbe oggi vacante a seguito del collocamento in congedo del personale interessato.

L’associazione segnala inoltre che le relative posizioni sarebbero ricadute nuovamente sui Luogotenenti ex Marescialli Aiutanti s.UPS, contribuendo al permanere del blocco e alla mancanza di sbocchi di carriera.

È proprio su questo punto che si concentra la proposta: recuperare e rendere stabile un istituto già previsto dal legislatore nel quinquennio 2017/2021, utilizzandolo per rispondere a esigenze oggi ancora presenti.

La proposta di USMIA: ripristino e stabilizzazione del concorso

La richiesta avanzata al Comando Generale è quella di promuovere un intervento normativo finalizzato al ripristino e alla stabilizzazione delle posizioni di impiego già previste nel quinquennio 2017/2021 del concorso per il Ruolo Straordinario ad Esaurimento.

USMIA non chiede dunque l’introduzione di un istituto nuovo, ma la riattivazione e la stabilizzazione di un percorso già contemplato dal Codice dell’Ordinamento Militare e già utilizzato nel periodo transitorio indicato.

La proposta riguarda un concorso per Ufficiali del Ruolo Straordinario ad Esaurimento, da alimentare con personale proveniente dai Luogotenenti in servizio permanente, in possesso di esperienza professionale consolidata e dei requisiti previsti dal precedente impianto normativo.

L’obiettivo è intervenire sul ristagno attraverso un meccanismo che consenta di valorizzare personale esperto, coprire incarichi oggi scoperti e riaprire la progressione interna del ruolo Ispettori.

Le finalità indicate dall’associazione

Nel documento inviato al Comando Generale, USMIA Carabinieri individua tre finalità principali.

La prima è ricoprire le posizioni di comando previste per il personale Ufficiale, con particolare riferimento ai gradi di Sottotenente e Tenente. Si tratta di incarichi che, secondo l’associazione, potrebbero essere coperti attraverso l’impiego di personale proveniente dal ruolo dei Luogotenenti, già dotato di ampia esperienza nell’organizzazione dell’Arma.

La seconda finalità è consentire l’apertura delle carriere ai Luogotenenti Carica Speciale, fermi dal 2017 nel grado e ormai privi di prospettive concrete di avanzamento e di miglioramento economico.

La terza è evitare l’imbottigliamento dei Marescialli Maggiori nell’avanzamento al grado superiore di Luogotenente, superando gli effetti del limite numerico previsto dall’articolo 1295-bis, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare.

Perché la proposta riguarda l’intero ruolo Ispettori

La questione, nelle valutazioni di USMIA, non riguarda soltanto chi aspira all’accesso al Ruolo Straordinario ad Esaurimento.

Il punto centrale è che il blocco dei Luogotenenti Carica Speciale produce conseguenze sull’intera filiera degli avanzamenti. Se il vertice del ruolo resta saturo, i Marescialli Maggiori incontrano maggiori difficoltà nel conseguire la promozione a Luogotenente. A loro volta, le carriere si allungano, le aspettative si riducono e cresce il malcontento interno.

Per questo l’associazione parla di una criticità che investe la categoria degli Ispettori nel suo complesso e che richiede una risposta non episodica, ma strutturale.

Caforio: “Una richiesta di buon senso per il bene dell’Istituzione”

Il Segretario Generale di USMIA Carabinieri, Carmine Caforio, lega la proposta non solo al tema delle carriere, ma anche alla motivazione del personale e alla funzionalità dell’Arma.

“Non è una richiesta di parte, è una richiesta di buon senso per il bene di tutta l’Istituzione”, afferma Caforio. “Sbloccare le carriere significa restituire motivazione, efficienza e giustizia a migliaia di famiglie di Carabinieri. Non ci fermeremo”.

La richiesta dell’associazione resta ora all’attenzione del Comando Generale. Il nodo da sciogliere è il possibile intervento normativo per rendere nuovamente operativo, e stabilizzare, un percorso che nel quinquennio 2017/2021 aveva già trovato una sua collocazione nell’ordinamento.

Per USMIA Carabinieri, il punto è chiaro: senza un intervento sul ristagno dei Luogotenenti Carica Speciale, il blocco continuerà a riflettersi sui Marescialli Maggiori e sull’intero ruolo Ispettori.

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