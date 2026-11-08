Carabinieri nel mirino due volte in una settimana: dopo lo stop di Giorgetti al patto con le Entrate, ora la Polizia dice no alla “startup” cyber dell’Arma

Nove giorni, due fronti aperti

Il 28 ottobre la firma con l’Agenzia delle Entrate, cancellata in meno di ventiquattro ore. Il 6 novembre la presentazione del Calendario Storico 2027 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti in platea, seguita a stretto giro dal richiamo del sindacato di Polizia. In poco più di una settimana il Comandante Generale Salvatore Luongo si è trovato due volte nella stessa posizione: a difendere iniziative dell’Arma che altri Corpi considerano un’intrusione nel proprio perimetro.

Le vicende sono diverse per natura e per peso, ma raccontano lo stesso problema. Ogni volta che una Forza di Polizia prova ad aggiornare le proprie capacità, il sistema reagisce come se qualcuno stesse spostando i confini.

Il SAP e i numeri della Polizia Postale

L’ultimo intervento è del SAP, il Sindacato Autonomo Polizia. Il Segretario Generale Stefano Paoloni ha risposto alle dichiarazioni rese da Luongo in occasione del Calendario 2027 sul contrasto alle minacce ibride e sulla nuova startup realizzata dall’Arma.

«Tale attività è già svolta dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato, che in modo eccellente svolge attività di prevenzione e contrasto agli attacchi contro le infrastrutture digitali», ha dichiarato Paoloni, citando i risultati del 2025: oltre 9mila attacchi registrati e 49mila alert diramati dal centro operativo.

Poi il passaggio politico: «Sovrapposizioni per materia e per competenza rischiano solamente di indebolire il sistema sicurezza del Paese; si tratta di una delle motivazioni per le quali invochiamo da anni l’unificazione delle forze di polizia».

Il SAP non contesta la legittimità dell’Arma a occuparsi di minacce ibride. Contesta l’idea che serva una struttura in più in un settore dove, a suo avviso, l’eccellenza esiste già.

L’obiezione che vale anche per l’ACN

C’è però un dato che il dibattito tende a dimenticare. La sovrapposizione nel dominio cyber non nasce con la startup dei Carabinieri: è un tratto della stessa architettura nazionale.

Dal decreto-legge 82 del 2021 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è l’autorità civile per la resilienza del Paese, e attraverso lo CSIRT Italia monitora lo spazio cibernetico, dirama bollettini e interviene sugli incidenti che colpiscono le infrastrutture critiche. La Polizia Postale, con il CNAIPIC, fa polizia giudiziaria: identifica gli autori, acquisisce le prove, risponde alla magistratura. Sulla carta i ruoli sono distinti. Nella pratica, l’allertamento preventivo e la prima gestione dell’incidente vedono spesso i due soggetti operare sullo stesso bersaglio, nelle stesse ore, con richieste parallele alla stessa vittima. Un equilibrio tenuto insieme da protocolli di scambio informativo, non da una separazione netta delle funzioni.

Quando il SAP rivendica i 49mila alert della Postale, rivendica una funzione di prevenzione che oggi svolge anche l’ACN. Il che rende l’argomento della “duplicazione” più complesso di quanto appaia: il comparto cyber italiano convive già con un certo grado di ridondanza, e l’ingresso di un terzo attore operativo viene letto come un ulteriore livello di complessità in un sistema che ha faticato a trovare il proprio assetto.

Il precedente di nove giorni prima: il protocollo stracciato

Il copione si era già visto sul versante economico-finanziario. Il 28 ottobre Luongo e il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone avevano firmato a Roma un protocollo d’intesa quinquennale per «rafforzare gli strumenti di contrasto agli illeciti economico-finanziari attraverso una sinergia strutturata nel campo della formazione, della ricerca e dello studio».

L’Arma avrebbe messo a disposizione i propri istituti di istruzione per formare il personale dell’Agenzia su tecniche info-investigative e di prevenzione; l’Agenzia avrebbe contribuito «all’affinamento delle capacità operative dei Carabinieri» con le proprie competenze su dinamiche di mercato, esercizio d’impresa, monitoraggio immobiliare e sistemi di controllo e verifica tributaria ed erariale. Corsi e seminari congiunti a cementare il rapporto.

Secondo le ricostruzioni di Domani e del Fatto Quotidiano, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe appreso dell’intesa solo dopo la firma e l’avrebbe bloccata in via unilaterale nelle ore successive. Va precisato che né il Mef né l’Agenzia delle Entrate hanno diffuso una comunicazione ufficiale sulla revoca: le modalità dello stop restano affidate alla stampa.

Le Fiamme Gialle: «Le competenze devono rimanere distinte»

A muoversi per primi erano stati i sindacati della Guardia di Finanza. Il Silf aveva espresso «forte preoccupazione»: «Il patrimonio strategico, se non addirittura genetico, delle Fiamme Gialle non può e non deve essere eroso da visioni espansive di soggetti istituzionalmente preposti ad altre finalità. Le competenze sono e devono rimanere distinte». Il segretario Francesco Zavattolo aveva chiesto a Giorgetti «un intervento formale, chiaro e risolutivo», domandando come «un rapporto istituzionale nevralgico quale quello tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate abbia potuto essere esteso, sebbene potenzialmente o in maniera residuale, ad altre istituzioni».

Il Sinafi, il 29 ottobre, aveva chiesto «spiegazioni chiare, soprattutto per i riferimenti alla formazione in materia di controlli tributari e contrasto agli illeciti economico-finanziari», avvertendo che «la parola sinergia non può diventare una risposta buona per qualsiasi domanda».

La replica dell’Arma: SIM e USMIA

Il 30 ottobre il SIM Carabinieri aveva risposto con una nota rivolta a Usif, Silf e Siaf: «Quali poteri verrebbero sottratti alla Guardia di Finanza e quali competenze sarebbero trasferite all’Arma? Condividere conoscenze non significa appropriarsi di competenze. Formare il personale non significa trasferire poteri».

Il sindacato aveva denunciato un doppio standard citando due precedenti: il provvedimento del Garante Privacy n. 309 del 18 luglio 2023, che documenta la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Interno per l’accesso all’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle componenti investigative della Pubblica Sicurezza e delle Questure; e il protocollo del 4 marzo 2021 tra il Capo della Polizia Franco Gabrielli e il Comandante Generale della GdF Giuseppe Zafarana, che prevede la trasmissione dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria agli uffici centrali della Polizia di Stato di informazioni finanziarie e segnalazioni di operazioni sospette. «Dunque la stessa Guardia di Finanza ha sottoscritto un accordo per condividere con la Polizia di Stato informazioni del proprio settore specialistico». Chiusura: «La collaborazione tra istituzioni serve ai cittadini, non agli stati maggiori».

Il 31 ottobre USMIA Carabinieri aveva parlato di «accordo quinquennale stracciato dopo le proteste della GdF», di «formazione bloccata, sicurezza indebolita» e di «visione miope». Il passaggio più netto: «Riconoscere il ruolo della GdF non significa attribuirle un diritto di veto sulla formazione di un’altra Forza di Polizia». Al Governo la richiesta di «recuperare l’intesa».

Il nodo del metodo: arbitro e parte

Sul merito, il Mef aveva pieno titolo a intervenire: l’Agenzia delle Entrate è un ente strumentale sotto la sua vigilanza, e se il direttore ha firmato un accordo quinquennale senza informare il ministro, il primo problema il Ministero lo ha in casa. Ma il protocollo portava due firme, e la seconda era quella del Comandante Generale di una Forza Armata che dipende dal Ministero della Difesa. Il Mef può ritirare la propria agenzia da un’intesa; non può annullare l’atto di un’altra amministrazione. Il risultato pratico è identico, l’accordo muore, ma sul piano istituzionale la differenza è sostanziale, e il dubbio che la Difesa non sia stata nemmeno avvisata resta.

Pesa anche la posizione di Giorgetti, chiamato a decidere su una contesa in cui era vigilante dell’agenzia firmataria e autorità politica del Corpo che chiedeva lo stop. La strada ordinaria sarebbe stata un tavolo tra le amministrazioni per rimodulare il perimetro e chiarire i confini con le attribuzioni delle Fiamme Gialle. Si è scelto invece di cancellare tutto in ventiquattro ore. Non è la prima volta che la Lega incide su dossier che ricadono nel perimetro della Difesa: era già accaduto con Strade Sicure.

InfoDifesa ha chiesto alla portavoce del ministro chiarimenti sulle modalità e sulle motivazioni dello stop e se la Difesa fosse stata informata. Nessuna risposta è pervenuta.

Lo stesso schema, due volte

Letti insieme, i due episodi mostrano una costante. Nel dominio cyber la sovrapposizione è fisiologica e già regolata tra ACN e Polizia Postale, e l’Arma viene percepita come un terzo attore in un campo affollato. Nel dominio tributario la competenza della Guardia di Finanza è esclusiva, e un protocollo di formazione è stato letto come il primo passo di un’erosione. In entrambi i casi la reazione non è stata una richiesta di coordinamento, ma una richiesta di arretramento.

Nessuno dei soggetti coinvolti ha torto in assoluto: il SAP difende un know-how costruito in decenni, le Fiamme Gialle tutelano una specificità riconosciuta dall’ordinamento, l’Arma rivendica il diritto di formare i propri uomini su minacce che non distinguono più tra sicurezza interna e difesa. Il punto è che, in assenza di una regia politica che tracci confini condivisi prima che gli accordi vengano firmati, ogni iniziativa finisce per essere decisa dopo, sotto la pressione di chi protesta più forte. E a pagare non è la politica, non sono gli stati maggiori ma i cittadini.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!