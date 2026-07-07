Carabinieri all’ONU, Luongo incontra i vertici delle Nazioni Unite: focus su missioni di pace, ambiente e sicurezza internazionale

New York, 6 luglio 2026 – Rafforzare la cooperazione internazionale nelle Operazioni di Pace, valorizzare il contributo dell’Arma dei Carabinieri nelle missioni all’estero e consolidare il dialogo con le principali organizzazioni multilaterali. Sono questi i temi al centro degli incontri istituzionali svolti questa mattina al Quartier Generale delle Nazioni Unite dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, nell’ambito della visita di lavoro negli Stati Uniti.

Il Comandante Generale Luongo al Palazzo di Vetro

Nel corso della giornata, il Gen. C.A. Salvatore Luongo ha incontrato alcune tra le più alte Autorità delle Nazioni Unite, confermando il ruolo dell’Arma come interlocutore qualificato nei settori della sicurezza, della formazione specialistica e del supporto operativo alle missioni internazionali.

I colloqui si sono svolti con l’Under-Secretary-General for Operational Support, Atul Khare, e con l’Under-Secretary-General for Peace Operations, Amb. Jean-Pierre Lacroix. Al centro del confronto, il contributo diversificato dei Carabinieri alle attività promosse dalle Nazioni Unite, con particolare attenzione alle capacità operative messe a disposizione nei contesti di crisi.

Missioni internazionali e formazione: il contributo dell’Arma

Durante gli incontri è stata sottolineata l’importanza della cooperazione tra l’Arma dei Carabinieri e le Nazioni Unite nel settore delle missioni internazionali.

Particolare rilievo è stato attribuito alla formazione specialistica e allo sviluppo di capacità operative a supporto delle attività dell’ONU. Un ambito nel quale l’Arma, grazie alla propria esperienza nei teatri complessi e nei contesti fragili, rappresenta da tempo un punto di riferimento per la preparazione del personale impegnato nelle operazioni di pace.

Tra i principali aspetti affrontati, è emersa la volontà di valorizzare ulteriormente l’alto livello di cooperazione con i Centri di Eccellenza dell’Arma, strumenti centrali per la condivisione di competenze, procedure e modelli operativi.

Ambiente e peacekeeping: il progetto per il Centro di Sabaudia

Un capitolo specifico dei colloqui è stato dedicato alla tutela ambientale nelle operazioni di pace, tema sempre più rilevante nella gestione delle missioni internazionali.

In questo quadro è stato illustrato il progetto finalizzato a rafforzare il Centro di Sabaudia come polo di eccellenza per la protezione ambientale, la formazione e la ricerca. L’iniziativa si inserisce in coerenza con l’interesse delle Nazioni Unite per la figura degli Environmental Focal Points nelle missioni internazionali.

L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di competenze specifiche capaci di integrare la dimensione ambientale nelle attività operative, formative e di pianificazione, in linea con le esigenze dei moderni scenari di crisi.

Incontro con INTERPOL: patrimonio culturale e criminalità transnazionale

Nella stessa giornata, il Comandante Generale dell’Arma ha avuto anche un incontro con Darrin Jones, Executive Director Partnership and Planning di INTERPOL.

Il confronto ha consentito di confermare la positiva collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Organizzazione internazionale di polizia criminale. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata alla protezione del patrimonio culturale, alla lotta alla criminalità transnazionale e alla promozione della legalità in contesti fragili o interessati da situazioni di crisi.

Si tratta di settori nei quali l’Arma esprime competenze riconosciute a livello internazionale, anche grazie all’esperienza maturata nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela dei beni culturali.

Sicurezza, cooperazione e dialogo internazionale

Gli incontri al Quartier Generale delle Nazioni Unite si sono svolti in un clima costruttivo e hanno permesso di ribadire la centralità dell’Arma dei Carabinieri nel panorama internazionale della sicurezza e della cooperazione di polizia.

La visita ha confermato la comune volontà di proseguire nel rafforzamento del dialogo e delle iniziative congiunte, consolidando il contributo italiano alle attività multilaterali in favore della stabilità, della legalità e della pace.

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