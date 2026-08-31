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«Siete un punto di riferimento per tutti»: il Generale Luongo ringrazia i Carabinieri dopo il salvataggio dei tre bambini a Merano

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Il plauso del Comandante Generale dell’Arma

Dopo il salvataggio dei tre bambini rimasti bloccati nelle acque del Passirio a Merano, è arrivato il riconoscimento del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, nei confronti dei militari intervenuti.

Luongo si è congratulato telefonicamente con i Carabinieri operanti, esprimendo apprezzamento per la prontezza e la professionalità dimostrate durante l’intervento.

Il messaggio ai militari: «Grazie per ciò che fate»

Attraverso il Comandante di Compagnia, il generale Luongo ha voluto estendere il proprio riconoscimento a tutta l’Arma locale, sottolineando il valore della presenza dei Carabinieri sul territorio.

«Siete un punto di riferimento per tutti, grazie per ciò che fate», ha ribadito il Comandante Generale, evidenziando il ruolo quotidiano dei militari al servizio delle comunità.

Il riconoscimento parta anche dalla scala gerarchica locale

L’auspicio, alla luce di quanto accaduto a Merano, è che le parole del Comandante Generale Salvatore Luongo vengano raccolte e fatte proprie anche lungo tutta la scala gerarchica dei Carabinieri intervenuti. Perché il coraggio e la prontezza dimostrati in quei minuti sul Passirio meritano di essere valorizzati non solo al vertice dell’Arma, ma anche da chi, più da vicino, ha la responsabilità quotidiana di guidare, sostenere e riconoscere il lavoro di quei militari.

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