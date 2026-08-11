Carabinieri nei luoghi feriti dal sisma, il messaggio di Luongo: «Siete una porta della speranza per i cittadini in difficoltà»

Visita del vertice dell’Arma nei Reparti di Camerino, Arquata del Tronto e Amatrice

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, si è recato oggi in visita presso i Reparti presenti a Camerino, Arquata del Tronto e Amatrice, tre territori simbolo dell’Italia centrale segnati dal terremoto del 2016 e ancora oggi al centro di un percorso di ricostruzione materiale e comunitaria.

Una giornata densa di significato, non solo sotto il profilo istituzionale, ma anche umano e operativo. Il vertice dell’Arma ha incontrato i militari in servizio nei presidi locali, ribadendo il valore della prossimità, della fiducia e della presenza quotidiana dei Carabinieri accanto ai cittadini.

A Camerino il richiamo alla “grande famiglia dell’Arma”

La prima tappa si è svolta a Camerino, in provincia di Macerata, nella sede del locale Comando Compagnia Carabinieri. Qui il Generale Luongo ha incontrato una rappresentanza delle diverse componenti dell’Arma operanti sul territorio.

Nel corso del suo intervento, il Comandante Generale ha richiamato l’importanza del legame con la comunità, elemento centrale dell’azione quotidiana dei Carabinieri, soprattutto nei territori dove la presenza dello Stato rappresenta un punto di riferimento essenziale per la popolazione.

Luongo si è soffermato anche sul concetto di “grande famiglia dell’Arma”, una comunità nella quale tutti i Carabinieri si riconoscono, indipendentemente dal grado rivestito e dall’incarico ricoperto. Un messaggio rivolto ai militari presenti, chiamati ogni giorno a garantire sicurezza, ascolto e vicinanza.

Il Comandante Generale ha quindi espresso il proprio ringraziamento ai Carabinieri per il coraggio dimostrato nel servizio quotidiano, sottolineando come l’impegno dell’Arma comporti spesso l’assunzione di rischi personali per il bene della collettività.

Durante la visita a Camerino, il Generale Luongo si è recato anche presso il vecchio stabile della caserma, dove ha verificato la progressione dei lavori di ristrutturazione.

Arquata del Tronto, l’Arma come ponte tra disciplina militare e bisogni dei cittadini

La seconda tappa della giornata ha portato il Comandante Generale ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, presso la Stazione Carabinieri e il Nucleo Carabinieri “Parco”.

Nel suo intervento, il vertice dell’Arma ha descritto l’Istituzione come “un ponte” tra militarità, disciplina ed esigenze della popolazione civile. Una definizione che sintetizza il ruolo peculiare dei Carabinieri: Forza armata, ma al tempo stesso presidio capillare di legalità e rassicurazione sociale.

Luongo ha evidenziato come la credibilità istituzionale nasca dalla fiducia reciproca tra cittadini e Carabinieri. Una fiducia considerata condizione necessaria per sconfiggere la paura e proteggere in modo efficace le comunità.

Il Comandante Generale ha quindi definito la missione dell’Arma come uno sguardo protettivo rivolto alle famiglie italiane, confermando la centralità della dimensione umana nel servizio svolto quotidianamente dai militari sul territorio.

Ad Amatrice il valore della vicinanza nei luoghi colpiti dal terremoto

Ultima tappa della visita ad Amatrice, in provincia di Rieti, dove il Generale Luongo ha incontrato i militari della Stazione Carabinieri e del Nucleo Carabinieri “Parco”.

In un territorio profondamente segnato dal violento terremoto del 2016, il Comandante Generale ha posto l’accento sul valore della vicinanza alla popolazione. Una presenza che, in contesti ancora attraversati dalle conseguenze del sisma, assume un significato ancora più forte.

Secondo il messaggio rivolto ai militari, l’Arma deve mostrarsi viva e pulsante, capace di rappresentare una porta della speranza per i cittadini in difficoltà. Parole che richiamano il ruolo svolto dai Carabinieri non solo nella sicurezza, ma anche nel sostegno quotidiano alle comunità più fragili.

Ai Carabinieri presenti, Luongo ha espresso riconoscenza per la preziosa opera svolta al servizio di tutti, soffermandosi sulla tradizione e sui valori che costituiscono il fondamento dell’Arma.

Tradizione, valori e modernità per l’Arma del Terzo Millennio

Nel corso della tappa di Amatrice, il Comandante Generale ha richiamato anche la necessità di custodire la tradizione e i valori dell’Istituzione, considerati il punto di partenza per la crescita di un’Arma sempre più moderna e competitiva, proiettata nel Terzo Millennio.

Un passaggio che conferma la linea di continuità tra identità storica e capacità di innovazione. La forza dell’Arma, nel messaggio del Generale Luongo, risiede proprio nella capacità di mantenere saldo il proprio patrimonio etico e professionale, adattandolo alle nuove esigenze di sicurezza del Paese.

Sopralluogo alla nuova caserma di Amatrice

La visita ad Amatrice ha avuto anche una finalità logistica. Il Comandante Generale ha voluto constatare di persona la sistemazione alloggiativa provvisoria dei militari che operano nel comune.

Per lo stesso motivo, Luongo ha raggiunto il cantiere della nuova caserma, effettuando una ricognizione sullo stato di avanzamento delle opere. Un passaggio concreto, legato alle condizioni operative del personale e alla piena funzionalità dei presidi dell’Arma nei territori interessati dalla ricostruzione.

Un segnale di vicinanza ai Reparti periferici e alle comunità locali

La giornata nei territori di Camerino, Arquata del Tronto e Amatrice ha rinnovato il segnale di vicinanza del Vertice dell’Arma ai Reparti periferici dislocati sul territorio nazionale.

Una presenza istituzionale che conferma l’attenzione verso i militari impegnati quotidianamente nei presidi locali e verso le comunità che continuano a vedere nei Carabinieri un riferimento di sicurezza, ascolto e fiducia.