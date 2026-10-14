Milano, cambio al vertice dei carabinieri lombardi: il generale Arturo Guarino prende il comando della Legione. L’addio di De Riggi tra i 1.185 giorni, i 461 presidi e l’omaggio ai due investigatori di Hydra

La cerimonia alla caserma «Ugolini» di via della Moscova

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 13 ottobre 2026, nella storica caserma «Ugolini» di via della Moscova a Milano, la cerimonia di avvicendamento al comando della Legione Carabinieri «Lombardia». Il generale di divisione Giuseppe De Riggi ha ceduto l’incarico al generale di divisione Arturo Guarino. De Riggi è destinato all’incarico di vice comandante del Comando Interregionale «Pastrengo», la struttura con sede a Milano da cui dipendono le Legioni di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Liguria.

La cerimonia si è aperta con gli onori al comandante interregionale «Pastrengo», generale di corpo d’armata Riccardo Galletta, accolto dai due comandanti di Legione, cedente e subentrante, e dallo schieramento composto da una rappresentanza dei militari del Comando Legione, accompagnati dalla Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri «Lombardia».

L’omaggio ai due carabinieri del Nucleo investigativo

Il momento più intenso è arrivato in apertura del discorso di commiato di De Riggi. Il generale ha voluto affidare il proprio periodo di comando a un’immagine: quella del maresciallo maggiore Gabriele Di Vittorio e dell’appuntato scelto Nicola Tontoli, in servizio al Nucleo investigativo di via della Moscova, che «pur fiaccati dai loro mali incurabili» non hanno rinunciato a dare il proprio contributo, «credendo nel successo di un’operazione – Hydra – che ha rivelato i nuovi scenari della criminalità organizzata in Lombardia».

Un richiamo al sacrificio di due investigatori che hanno continuato a lavorare fino all’ultimo a un’inchiesta divenuta un riferimento per la lettura delle dinamiche mafiose nel Nord: l’indagine Hydra, condotta dai Reparti Operativi di Milano e Varese sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia milanese, ha ipotizzato l’esistenza di una struttura criminale unitaria in cui ‘ndrangheta, Cosa nostra e camorra avrebbero operato in forma consortile sul territorio lombardo.

I 1.185 giorni di De Riggi e i 461 presidi della regione

De Riggi ha ripercorso il proprio «intenso viaggio» alla guida della Legione, durato 1.185 giorni. Un numero che, ha spiegato, «richiama la consuetudine. Quella che mi ha condotto ogni mattina a indossare l’uniforme per raggiungere i miei carabinieri. Ovunque nei 461 presidi che punteggiano la Regione. Più volte, ove la necessità lo abbia richiesto».

Il generale ha ringraziato i comandanti generali per la considerazione accordatagli nel corso dell’incarico e ha rivolto un pensiero ai carabinieri della Lombardia, «in una regione che si è fatta terra promessa obbligandosi a mantenerla. In una città che, al pari di tanti altri capoluoghi lombardi, oggi si interroga su come continuare ad essere inclusiva senza diventare escludente, il carabiniere è e continuerà ad essere il segno del rispetto».

Il bilancio di Galletta: Hydra, i Radiomobili e il protocollo con gli psicologi

Il generale Galletta, nel ringraziare De Riggi per i suoi «tre anni di intenso lavoro, durante i quali ha generosamente e costantemente offerto il proprio contributo per mantenere alti l’efficienza ed il prestigio della Legione Lombardia», ha citato alcune delle attività sviluppate nel periodo del suo comando.

Sul piano operativo, la conclusione dell’indagine Hydra. Sul piano ordinativo, la manovra di ottimizzazione delle risorse attraverso il rafforzamento dei Nuclei Radiomobili e la trasformazione dei presidi situati nei territori a minore incidenza criminale. Tra i protocolli, Galletta ha richiamato quello stipulato con l’Ordine degli Psicologi, un’intesa che tocca il tema del benessere del personale e del supporto nelle situazioni di fragilità.

L’impegno del nuovo comandante Guarino

Il generale Guarino ha rivolto il proprio saluto ai presenti ringraziando il predecessore e fissando subito la linea del suo mandato: «fare qualcosa in più giorno per giorno, perché ogni carabiniere operi con l’organizzazione che merita, con il sostegno di cui ha bisogno e con la sicurezza e la serenità necessarie». Parole che mettono al centro le condizioni di lavoro dei militari, prima ancora dei risultati operativi.

Chi è Arturo Guarino: dalla Nunziatella a Torino e Palermo

Nato a Pompei, campano, il generale Guarino si è diplomato alla Scuola militare «Nunziatella» di Napoli, dove ha conseguito la maturità scientifica, per poi frequentare l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. È laureato in Giurisprudenza.

Nel corso della carriera ha comandato le Compagnie di Avellino e di Roma Piazza Dante. Il 9 settembre 2014, con il grado di colonnello, ha assunto il Comando Provinciale di Torino, incarico mantenuto fino al settembre 2016, quando è stato chiamato a Roma come capo dell’Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale.

Nel settembre 2019, a 51 anni, è arrivato a Palermo come comandante provinciale nell’ambito di una rotazione disposta dall’allora comandante generale Giovanni Nistri, subentrando al colonnello Antonio Di Stasio. I due anni palermitani, vissuti in buona parte nell’emergenza Covid, sono stati segnati da operazioni antimafia di rilievo: l’operazione «Resilienza» dell’ottobre 2020 contro la famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, con venti misure cautelari; l’operazione «Brevis» sul mandamento di Pagliarelli; e, nel luglio 2021, l’inchiesta che ha portato a 16 arresti nel mandamento Brancaccio-Ciaculli, dove Guarino sottolineò di aver «individuato il vertice di una delle organizzazioni più agguerrite e storiche di Palermo». Nel lasciare la città, nel settembre 2021, il sindaco Leoluca Orlando gli consegnò la medaglia simbolo del Comune, mentre il generale rivendicò come risultato il crescente numero di imprenditori che denunciavano il pizzo.

Promosso generale di brigata, nel settembre 2021 è rientrato al Comando Generale come capo del Servizio Controllo e Validazione, prima dell’attuale incarico a Milano con il grado di generale di divisione.

Chi è Giuseppe De Riggi: da Gioia Tauro al vertice delle operazioni

Napoletano, il generale De Riggi ha alle spalle incarichi di comando in territori di frontiera della lotta alla criminalità organizzata: la Compagnia di Gioia Tauro, in Calabria, e il Gruppo Carabinieri di Palermo. Al Comando Generale ha ricoperto incarichi di stato maggiore nell’ambito dell’Ufficio Operazioni e della criminalità organizzata, fino a diventare responsabile dell’intera branca operativa.

Ha assunto il comando della Legione Lombardia il 17 luglio 2023, con il grado di generale di brigata, subentrando al generale Andrea Taurelli Salimbeni e alla presenza dell’allora comandante interregionale Gino Micale. Nel novembre 2023 è stato promosso generale di divisione.

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