Carabinieri, la svolta nel piano della Difesa: Stazioni divise in due, taser, bodycam e anche uno scudo antidroni
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Le Stazioni dei Carabinieri potrebbero diventare i nodi di uno scudo protettivo territoriale esteso a tutta Italia, capace di intercettare i segnali dei droni. È una delle ipotesi contenute nel Documento programmatico pluriennale della Difesa 2026-2028 (Dpp), che per l’Arma prevede anche una riorganizzazione dei presìdi, nuovi mezzi, taser, bodycam e novità sul vestiario.
Scudo antidroni nelle Stazioni: cosa prevede l’ipotesi allo studio
Il progetto riguarda apparati automatici da installare nelle Stazioni su tutto il territorio nazionale. Servirebbero a rilevare anomalie dello spettro elettromagnetico e a monitorare i segnali di comando dei droni, un’attività che rientra nella cosiddetta ELINT (electronic intelligence).
La rete sarebbe rivolta contro attori statali, parastatali e criminalità organizzata. Per ora non c’è un programma già finanziato: il Dpp precisa che «è stato avviato lo studio di un’ipotesi progettuale».
Stazioni “operative” e “residenziali”: come cambia la presenza sul territorio
Il documento prevede la divisione delle Stazioni in due categorie:
- Stazioni “operative”, nei centri medio-grandi;
- Stazioni “residenziali”, nei comuni minori, alleggerite di incombenze per aumentare la prossimità ai cittadini.
Parte del personale viene inoltre dirottata sulla Radiomobile, per garantire una maggiore presenza sul territorio. Questo avviene mentre l’Arma registra, in generale, una carenza di oltre 4.000 unità.
Il Dpp parla anche dell’istituzione di una sezione dedicata alla dimensione cognitiva, che opererà in raccordo con l’Intelligence e con l’ACN, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Taser, bodycam ed elicotteri: la lista degli acquisti
Tra i programmi di approvvigionamento per la funzione “sicurezza del territorio” figurano:
- 640 biciclette a pedalata assistita e mountain bike;
- 183 veicoli elettrici;
- 20 elicotteri monomotore AW119, di cui 14 già consegnati;
- 1 elicottero medio multiruolo AW139;
- 2 aeromobili ad ala fissa P-180 EVO Plus.
È previsto poi l’acquisto di armi ad impulsi elettrici, i taser, con l’addestramento anticipato già agli istituti di formazione. Si aggiungono l’approvvigionamento di bodycam e l’implementazione di tecnologie per la crittografia quantistica.
Sul piano operativo, il documento indica infine la creazione di uno squadrone eliportato “Cacciatori delle Alpi”.
Nuova polo, stivaletti invernali e divise spedite a domicilio
Cambia anche il vestiario dell’Arma. «Nel 2026 si prevede di estendere a tutti i Carabinieri nuovi capi (stivaletti invernali e maglietta tipo “polo”), nell’ambito di una più ampia revisione/semplificazione delle dotazioni di vestiario», si legge nel documento.
Cambia in via sperimentale anche la distribuzione: nella stessa annualità i capi saranno accentrati presso due hub nazionali e spediti “a domicilio” con corriere espresso. Il militare li richiederà attraverso un canale informatico dedicato alla vestizione.
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