Carabinieri in congedo, il decreto che obbliga a riconsegnare la tessera: “Umilia chi ha servito lo Stato per quarant’anni”

“Quel decreto umilia chi ha servito lo Stato per quarant’anni. Quella tessera è dignità, non un pezzo di carta”. È il duro appello che il Segretario Generale di USMIA Carabinieri, Carmine Caforio, rivolge al Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo l’immediata abrogazione dell’articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2026.

La norma prevede l’obbligo di riconsegna della tessera personale di riconoscimento Modello ATe al momento del congedo. Una disposizione che, secondo USMIA Carabinieri, sta generando malessere e senso di umiliazione tra donne e uomini che hanno servito lo Stato con disciplina e onore per quarant’anni.

La protesta di USMIA Carabinieri: “Non è solo un pezzo di carta”

Caforio sottolinea il valore simbolico e identitario della tessera personale di riconoscimento, definendola non un semplice documento amministrativo, ma la testimonianza concreta di una vita trascorsa al servizio della collettività.

“Quel titolo non è solo un pezzo di carta. È un documento che certifica una vita al servizio della collettività. Toglierlo al congedo significa cancellare un’identità e svilire il valore di un giuramento che accompagna ogni militare sino all’ultimo giorno della sua esistenza”.

Per il Segretario Generale di USMIA Carabinieri, la riconsegna obbligatoria della tessera al termine del servizio rischia di essere percepita come una ferita morale da parte di chi ha indossato l’uniforme per decenni.

Il ricordo personale di Caforio: “Mio padre mi disse: io sono un Carabiniere in congedo”

Nel suo intervento, Caforio affida il senso della battaglia anche a un ricordo personale legato al padre, anche lui appartenente all’Arma.

“Adesso capisco mio padre. Io ero da poco arruolato nell’Arma e lui era appena andato in pensione. Gli dissi: ‘Tu sei un ex Carabiniere’. Lui mi guardò fiero e mi rispose, con tono risentito ma deciso: ‘Non permetterti mai più di dire una cosa del genere. Io sono un Carabiniere, ora in congedo’”.

Un episodio che, nelle parole di Caforio, spiega il profondo legame tra chi ha servito nell’Arma e la propria identità professionale e morale.

“Ecco perché quella tessera costituisce l’ultima traccia visibile di un giuramento e di una vita spesa con l’uniforme indosso”.

Il richiamo alle parole del Ministro Crosetto

Caforio richiama anche la posizione espressa dal Ministro della Difesa Guido Crosetto il 5 luglio 2025 a Civitavecchia, durante la cerimonia di avvicendamento del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare a bordo di Nave Trieste.

In quell’occasione, il Ministro aveva dichiarato:

“Una delle cose che devo fare prima di andarmene via è consentire a chi ha portato la divisa per 40 anni di poterla ancora indossare in alcune occasioni. Mi sembra assurdo che uno non possa portarsi dietro ciò che ha guadagnato con la sua vita. Faremo ciò che serve per poterlo fare, perché è un modo per riconoscere il valore e il servizio che le persone hanno dato”.

Secondo USMIA Carabinieri, quelle parole vanno nella direzione del riconoscimento del servizio prestato e risultano in contrasto con lo spirito della disposizione contestata.

Caforio: “Le parole del Ministro vanno in direzione opposta rispetto al Decreto”

Il Segretario Generale di USMIA Carabinieri chiede quindi un intervento urgente per rivalutare e abrogare l’articolo 6 del decreto.

“Le parole del Ministro vanno in direzione opposta rispetto al Decreto della Presidenza. L’USMIA Carabinieri chiede al Presidente del Consiglio di intervenire con urgenza, con il sostegno del Ministro della Difesa Guido Crosetto, del Comandante Generale dell’Arma Salvatore Luongo – da sempre vicino al personale in quiescenza, nostri maestri di vita ed esempio vivente di valori e tradizioni – e dei vertici delle Istituzioni, per rivalutare e abrogare l’art. 6 del decreto”.

“Quella tessera è dignità, non un privilegio”

La posizione di USMIA Carabinieri si concentra sul valore umano, morale e istituzionale della tessera personale di riconoscimento, considerata un segno tangibile dell’appartenenza all’Arma anche dopo il congedo.

“Quella tessera non è un pezzo di carta. Non è un privilegio. È un documento che racchiude una vita donata, con disciplina e onore, al servizio della collettività. È il minimo rispetto che uno Stato riconoscente deve a chi ha dedicato la propria vita alla sicurezza dei cittadini”.

Per USMIA Carabinieri, dunque, la richiesta è chiara: abrogare l’articolo 6 del DPCM del 12 giugno 2026 e riconoscere pienamente il valore del servizio prestato da chi ha dedicato la propria vita alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dello Stato.

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