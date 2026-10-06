“La divisa non attrae più”? Falso. USMIA Carabinieri rilancia Luongo e sfida il Governo: Carabinieri in cattedra alle elementari e ritorno degli Ausiliari

Caforio: «I giovani ci sono e rispondono»

Non è vero che la divisa non attrae più. È da questa affermazione netta che parte il Segretario Generale di USMIA Carabinieri, Carmine Caforio, che a nome del sindacato condivide e rilancia quanto dichiarato dal Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, nel corso dell’audizione al Senato sul disegno di legge sul rafforzamento della capacità di difesa nazionale (clicca qui per leggere approfondimento)

Il passaggio chiave è quello pronunciato dal vertice dell’Arma davanti ai senatori: «Sul calo delle vocazioni, non è proprio così, perché nell’ultimo periodo le vocazioni sono risalite anche grazie alla comunicazione istituzionale molto più diretta e attrattiva». Luongo è stato ascoltato il 1° ottobre al Senato nell’ambito dell’esame del provvedimento su cui la Commissione Affari esteri e Difesa sta raccogliendo il parere dei vertici militari.

Per Caforio, il Comandante Generale «dice bene». E il Segretario di USMIA va oltre, puntando il dito contro chi diffonde «solo criticità che nuocciono all’immagine dell’Arma e soprattutto ai Carabinieri», con notizie definite «spesso distorte o enfatizzate». I giovani ci sono, rispondono: lo si vede nei concorsi, nell’entusiasmo raccolto sui canali social e ogni giorno sul territorio, dove l’Arma è presente in ogni angolo del Paese con le storiche Stazioni, definite «insostituibili presidi di polizia perfettamente integrati nelle comunità».

L’appello di Luongo e il punto di partenza della proposta

C’è però un secondo passaggio dell’audizione che USMIA raccoglie come un vero e proprio mandato. Luongo ha infatti lanciato un appello a tutto il sistema istituzionale: «Da parte di tutti ci deve essere la possibilità di coinvolgere con una messaggistica e con una contaminazione differente: le forze armate sono al servizio del Paese, rappresentano una parte importante del Paese e per fare questo devono essere riconosciute e conosciute».

Il Comandante Generale aveva inoltre inquadrato il tema in termini più ampi: «Il punto nodale è cercare di alimentare la filiera della fiducia nelle Istituzioni e nelle forze armate. Questo è uno sforzo che coralmente dovremmo fare un po’ tutti».

È proprio da qui che Caforio decide di partire con una proposta concreta rivolta al Governo.

Una nuova materia dalle scuole primarie: “Fiducia nelle Istituzioni e integrazione delle minoranze”

Il ragionamento del Segretario Generale muove da un’analisi del contesto: una società sempre più complessa sul piano sociale e tecnologico, in cui «il virtuale ha preso il sopravvento sul reale» e «l’intelligenza artificiale si vuole sostituire a quella dell’uomo». In questo scenario, sostiene Caforio, la sicurezza non può ridursi alla sola protezione fisica, ma deve tornare a essere fiducia, cooperazione e consapevolezza civica.

Da qui la proposta: introdurre, sin dalle scuole primarie, una nuova materia denominata “Fiducia nelle Istituzioni e integrazione delle minoranze”.

USMIA lo descrive come un progetto evolutivo e inclusivo, a costo zero per lo Stato, pensato per promuovere il rispetto delle diversità, la legalità e la fiducia verso le Forze dell’Ordine. Un percorso di educazione alla cittadinanza attiva che, nelle intenzioni del sindacato, funzionerebbe anche come strumento di prevenzione dei nuovi fenomeni criminali.

Chi salirebbe in cattedra

Il punto più innovativo riguarda la docenza. Le lezioni verrebbero affidate a personale in servizio e in quiescenza dell’Arma e delle Forze di Polizia che si sia distinto per dedizione alla Patria, senso del dovere e alti valori etici e morali. Un requisito preliminare: un breve percorso formativo in pedagogia e comunicazione.

Si tratterebbe, nelle parole di Caforio, di professionisti che «sanno trasmettere il nostro modo di servire il Paese», richiamando la formula usata dallo stesso Luongo: «siamo cittadini tra i cittadini». Il Segretario di USMIA tiene a chiarire il senso dell’operazione: l’uniforme nelle scuole non vuole imporre nulla. L’obiettivo dichiarato è avvicinare i ragazzi fin dall’infanzia alle Istituzioni e insegnare che la divisa significa «ascolto, protezione, prossimità, sacrificio, comunità».

Il tema non è casuale. Nella stessa audizione Luongo aveva individuato proprio nella percezione delle divise nelle aule uno dei nodi da sciogliere: «Troppo spesso, quando si vedono le uniformi all’interno delle scuole, si pensa che si voglia imporre qualcosa».

Il ritorno del Carabiniere Ausiliario

Nello stesso contesto, Caforio rilancia una figura storica: il Carabiniere Ausiliario. Secondo USMIA, il suo ripristino avrebbe un doppio effetto. Da un lato rafforzerebbe in tempi molto brevi l’organico dell’Arma; dall’altro agirebbe come «moltiplicatore di sicurezza ed educazione», secondo il principio per cui chi ha indossato l’uniforme del Carabiniere «resta Carabiniere per sempre» e continua a diffondere nella comunità valori, esperienza e senso dello Stato.

È così, sostiene il Segretario Generale, che si alimenta la fiducia nelle Istituzioni ed è così che le Forze Armate e le Forze di Polizia vengono «riconosciute e conosciute», chiudendo il cerchio con l’appello del Comandante Generale.

«Giovani e uniformi insieme per il futuro della Nazione»

La conclusione di Caforio riassume la visione complessiva del progetto: «Giovani e uniformi, simboli dello Stato, insieme per costruire il futuro di una Nazione più sicura, inclusiva e rispettosa delle diversità, integrando le minoranze ed eliminando, ancor prima che si manifesti, ogni forma di violenza e discriminazione di genere».

La palla passa ora al Governo, destinatario di una proposta che intreccia reclutamento, scuola e prossimità, e che si inserisce in un dibattito sulle vocazioni nelle Forze dell’Ordine tutt’altro che chiuso.

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