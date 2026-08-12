Formentera, auto si ribalta e finisce nel canale: due Carabinieri salvano un turista dall’annegamento

Tragedia sfiorata sulla strada delle Saline

Momenti di grande paura a Formentera, in Spagna, lungo la strada delle Saline, nei pressi del porto de La Savina, dove un’autovettura con quattro persone a bordo si è ribaltata finendo parzialmente inabissata nel canale della salina.

A pochi istanti dall’incidente, due Carabinieri italiani, effettivi al Comando Provinciale di Torino e al Comando Provinciale di Savona, liberi dal servizio e in vacanza sull’isola, hanno assistito alla scena e sono intervenuti senza esitazione.

L’intervento immediato dei militari

Secondo quanto ricostruito, dopo il ribaltamento del veicolo, uno dei passeggeri — un cittadino spagnolo di circa 30 anni — sarebbe stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo, rimanendo con il capo sommerso e in concreto rischio di annegamento.

I due Carabinieri si sono immersi prontamente nel canale, riuscendo a raggiungere il ferito e a riportarlo in sicurezza. L’uomo presentava fratture esposte, una ferita cranica emorragica e l’assenza di sensibilità agli arti inferiori.

Vie aeree liberate e ferita tamponata

Una volta recuperato il trentenne, i militari lo hanno posizionato in sicurezza e hanno provveduto a disostruire le vie aeree, intervento risultato decisivo per scongiurare il peggio. Contestualmente, hanno tamponato la ferita alla testa, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

I sanitari intervenuti successivamente hanno attestato che proprio la tempestiva liberazione delle vie respiratorie ha evitato appena in tempo il decesso del passeggero per annegamento.

Area messa in sicurezza e passeggeri assistiti

In attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza, i due Carabinieri hanno inoltre delimitato l’area dell’incidente e gestito gli altri occupanti del veicolo, sotto shock dopo il violento ribaltamento.

Sul posto sono poi giunte le ambulanze, la Policía Local e la Guardia Civil. I militari italiani hanno continuato a collaborare con i soccorritori spagnoli anche durante le delicate operazioni di caricamento del ferito in barella, rese più complesse dal terreno scivoloso.

Ferito elitrasportato a Ibiza: è fuori pericolo

Il trentenne è stato elitrasportato a Ibiza per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni, inizialmente molto gravi, sono successivamente migliorate: oggi risulta fuori pericolo e in fase di miglioramento.

Nessuno degli altri passeggeri avrebbe riportato lesioni gravi.

Il riconoscimento dei soccorritori spagnoli

I soccorritori spagnoli hanno espresso riconoscenza nei confronti dei due Carabinieri italiani per l’intervento tempestivo e per l’alto senso del dovere dimostrato, anche fuori dal servizio e durante un periodo di vacanza.

Un gesto rapido, lucido e coraggioso che ha trasformato una giornata di vacanza in un intervento salvavita.

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