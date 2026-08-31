Carabinieri fermano pusher, in caserma riceve 105 telefonate in un’ora: telefono silenziato durante il verbale, dopo la direttissima torna libero
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Centocinque telefonate in appena un’ora, mentre si trovava già nella caserma dei carabinieri. È il dettaglio che ha trasformato un controllo antidroga a Verona in un caso giudiziario singolare: il cellulare di un uomo arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ha continuato a squillare senza sosta, tanto da costringere i militari a silenziarlo per poter completare il verbale.
Fermato a Verona con hashish e cocaina
L’episodio è avvenuto a Verona, in zona via Mameli, nei pressi della Migross. I carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 49 anni, identificato come Ayari B., trovandolo in possesso di una quantità minima di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina.
Dopo il controllo, l’uomo è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di via Salvo D’Acquisto per le formalità di rito. È lì che il suo telefono ha iniziato a ricevere un numero anomalo di contatti: 105 chiamate in circa sessanta minuti, oltre a messaggi ritenuti dagli investigatori compatibili con richieste di acquisto di droga.
Il cellulare squilla senza tregua: i militari attivano la modalità aereo
Secondo quanto emerso in aula, l’intenso traffico di chiamate e messaggi avrebbe reso difficile persino l’interazione con il 49enne durante la redazione degli atti. I carabinieri, impegnati nella compilazione del verbale d’arresto, sarebbero stati costretti a mettere il cellulare in modalità aereo per poter proseguire senza continue interruzioni.
Il telefono, riferiscono le ricostruzioni, ha continuato a essere un elemento centrale dell’accertamento fino a quando si è scaricato. Per gli inquirenti, quel volume di contatti rappresenterebbe un indizio dell’attività di spaccio contestata all’uomo.
Il messaggio intercettato: “Mi fai un venti?”
Tra gli elementi finiti all’attenzione dei militari c’è anche un messaggio ricevuto mentre il 49enne si trovava in caserma. Un probabile acquirente gli avrebbe scritto: “Mi fai un venti?”, espressione che, secondo l’interpretazione degli investigatori, potrebbe riferirsi a una richiesta di sostanza stupefacente.
Proprio la combinazione tra il possesso di hashish e cocaina, il numero elevatissimo di telefonate e il contenuto di alcuni messaggi ha portato i carabinieri a contestare all’uomo la detenzione di droga ai fini di spaccio.
Processato per direttissima davanti al giudice
Il tunisino è stato processato per direttissima davanti al giudice Stefano Zaina. In aula era difeso dall’avvocato Emanuele Luppi, sostituito per l’udienza da Rocco Morrone.
Al termine dell’udienza, l’uomo è stato rimesso in libertà. Dovrà però tornare in tribunale nel mese di ottobre, quando è prevista la sentenza sul procedimento a suo carico.
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