Scontri No Tav in Val di Susa, il Generale Luongo chiama i carabinieri feriti: “Vicinanza dell’Arma ai militari coinvolti”
Il Comandante Generale dell’Arma ha contattato i vertici dei Reggimenti Piemonte, Lombardia e Lazio dopo gli scontri nei cantieri TAV
L’Arma dei Carabinieri esprime la propria vicinanza ai militari rimasti feriti durante la violenta manifestazione di sabato in Val di Susa, dove si sono registrati momenti di forte tensione nei pressi dei cantieri della TAV.
Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, nella giornata di ieri ha contattato telefonicamente i comandanti dei Reggimenti Carabinieri “Piemonte”, “Lombardia” e “Lazio”, i cui militari sono stati impegnati negli interventi durante gli scontri con i manifestanti.
Luongo ha voluto sincerarsi personalmente delle condizioni dei carabinieri feriti
Nel corso dei colloqui telefonici, il Generale Luongo ha voluto informarsi personalmente sulle condizioni di salute dei militari rimasti feriti e manifestare loro la vicinanza dell’intera Arma dei Carabinieri.
Un segnale di attenzione rivolto ai carabinieri coinvolti nelle operazioni di ordine pubblico in una giornata caratterizzata da episodi di particolare criticità e da momenti di confronto acceso tra forze dell’ordine e manifestanti.
Il contatto con il Maresciallo Capo Di Maria Emilio: oggi il ricovero al Policlinico Militare di Roma
Tra i militari feriti, il Comandante Generale ha sentito telefonicamente anche il Maresciallo Capo Di Maria Emilio, che nella giornata odierna sarà ricoverato presso il Policlinico Militare di Roma a seguito delle lesioni riportate durante i violenti scontri.
Anche al sottufficiale il Gen. C.A. Salvatore Luongo ha voluto rivolgere la vicinanza personale e quella di tutta l’Arma, sottolineando l’attenzione nei confronti dei carabinieri impegnati quotidianamente nei servizi a tutela della sicurezza pubblica.
Val di Susa, alta tensione nei pressi dei cantieri TAV
Gli episodi di sabato hanno visto coinvolti numerosi militari impegnati nelle attività di gestione dell’ordine pubblico nell’area dei cantieri dell’Alta Velocità in Val di Susa.
La vicinanza espressa dal vertice dell’Arma arriva dopo una giornata segnata da scontri e ferimenti tra le forze impegnate sul territorio, con i reparti dei Carabinieri chiamati a fronteggiare una situazione di elevata tensione.
Il Comandante Generale Luongo ha quindi voluto ribadire la presenza dell’Istituzione accanto ai propri uomini, riconoscendo il ruolo svolto dai carabinieri impegnati nei servizi operativi.
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