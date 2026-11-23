Oltre dodicimila carabinieri in meno rispetto all’organico previsto, un contingente di “Strade Sicure” probabilmente destinato a ridursi e la necessità di trovare personale senza attendere i tempi lunghi dei concorsi ordinari. È partendo da questi numeri che il 19 marzo 2025, in audizione davanti alla Commissione Difesa della Camera, il Comandante Generale Salvatore Luongo ha presentato ai deputati una proposta che allora sembrava poco più di un’ipotesi di lavoro: reintrodurre, su base volontaria, i Carabinieri Ausiliari.

Venti mesi dopo quella proposta è diventata l’articolo 93 del disegno di Legge di Bilancio 2027, “Assunzioni giovani per la leva e ausiliari”, oggi all’esame del Parlamento. In mezzo c’è stato il lavoro del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha fatto proprio il tema inserendolo nel più ampio progetto di una riserva volontaria organizzata su base regionale, e un secondo passaggio pubblico dello stesso Luongo a febbraio 2026, all’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Ufficiali, quando la carenza era scesa a 10.200 unità: «Si valuta una soluzione diversa e integrativa, l’istituzione della figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria, così da disporre di personale aggiuntivo con costi più contenuti».

Da quando la norma è stata depositata, in redazione sono arrivate decine di email e di commenti sui nostri canali. Due le categorie di chi scrive: chi ha indossato gli alamari da ausiliario fino al 2005, anno dell’ultimo storico 270° corso chiuso con la sospensione della leva, e chi oggi ha vent’anni, o un figlio di vent’anni, e vuole sapere come si entra.

Cosa disse Luongo in Commissione: il modello spiegato dal Comandante Generale

Vale la pena rileggere quell’intervento, perché contiene già l’ossatura di quanto poi è finito in manovra, con alcune differenze significative.

Il Comandante Generale quantificò la carenza sul piano effettivo in circa 12.300 unità e spiegò il contesto: l’operazione “Strade Sicure”, che all’epoca gravava sulle Forze Armate per circa 7.000 uomini ed era già stata portata a 5.000, «scenderà ancora perché le Forze Armate si devono addestrare». Da qui l’esigenza di una risorsa alternativa: «Io ho bisogno di carabinieri della riserva volontaria, ovvero i vecchi carabinieri ausiliari con lo stesso modello».

Fu lo stesso Luongo a battezzare la figura, «carabinieri ausiliari della riserva volontaria, perché io li vorrei definire così», e a non nascondere il punto delicato: il bacino di reclutamento è lo stesso di Esercito, Marina e Aeronautica, e le Forze Armate temevano un effetto concorrenza. «Francamente devo fare il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, l’ho detto già ai colleghi: devo assicurare alla mia unità organizzativa tutte le risorse disponibili». Le proiezioni interne, aggiunse, indicavano «una grande apertura» da parte dei giovani.

Dalla proposta alla norma: cosa è cambiato

Il testo arrivato in Parlamento ricalca l’impianto di marzo 2025 con due correzioni di rilievo. La prima riguarda l’età: non più 22-35 anni ma non superiore a 26, una scelta che sposta il baricentro sui giovanissimi in uscita dalla scuola. La seconda è l’aggiunta di qualcosa che nella proposta originaria non c’era: una riserva di posti nei concorsi per chi completa il servizio, che rende il percorso un canale di accesso privilegiato all’Arma pur senza alcuna stabilizzazione automatica.

Resta invece intatta la logica di fondo che Luongo aveva indicato come essenziale: risorsa integrativa, non sostitutiva del turn over, e trasparenza totale sulla natura temporanea del rapporto.

Come funziona: impiego regionale e niente missioni all’estero

I Carabinieri ausiliari della riserva volontaria sono inquadrati come militari di truppa in servizio temporaneo, con grado equiparato a quello di caporale. Vengono impiegati «in attività operative e addestrative nell’ambito dei reparti dell’Arma, sul territorio nazionale e di massima su base regionale, in ragione dell’anzianità di servizio e della professionalità acquisita». Non è previsto l’impiego nelle missioni internazionali.

Il perimetro regionale è ciò che distingue il progetto dalla vecchia leva, quando il ragazzo di Lecce poteva finire a Bolzano senza possibilità di replica. L’impostazione risponde a due esigenze: rendere la ferma compatibile con studi e vita personale di un ventenne, e mettere nelle Stazioni personale che il territorio lo conosce già.

Gli ausiliari avranno a pieno titolo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Le dotazioni in assegnazione comprenderanno pistola Beretta 92 FS, manette, tessera di riconoscimento e i dispositivi di protezione in caso di ordine pubblico.

Analisi Normativa La scheda tecnica dell’articolo 93 Contingente Massimo 600 unità nel 2027 e 1.000 all’anno dal 2028, solo per l’Arma. La manovra stanzia anche i fondi per gli ausiliari di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, i cui provvedimenti attuativi arriveranno in un secondo momento. Requisiti Cittadinanza italiana, età non superiore a 26 anni, almeno la licenza media, idoneità fisica, psichica e attitudinale prevista per le Forze Armate. Percorso Selezione, poi corso per allievo di durata non superiore a tre mesi; superate le prove finali, nomina e immissione in ruolo secondo graduatoria. Ferma Un anno, con possibilità di chiedere una rafferma di due anni, non automatica, secondo criteri fissati dal Comandante Generale. Prolungamento ulteriore solo per il tempo necessario a concludere l’iter concorsuale di chi ha fatto domanda per entrare stabilmente. Trattamento economico Durante il corso la paga netta giornaliera degli allievi carabinieri, intera per i primi due mesi e ridotta nel terzo. In ferma, stipendio e assegni fissi pari al 65% di un carabiniere in ferma volontaria (poco meno di 1.000 euro al mese secondo le stime della stampa nazionale). In rafferma si sale al 100%, intorno ai 1.300 euro. Sbocco concorsuale Con almeno dodici mesi senza demerito si accede a una riserva fino al 30% dei posti nei concorsi per le carriere iniziali dell’Arma, utilizzabile fino ai 32 anni. Fine del servizio Congedo. Nessuna assunzione automatica. Costi e coperture finanziarie 2027 41,78 mln euro 2028 82,80 mln euro 2029 118,39 mln euro 2030 156,51 mln euro Dal 2031 141,44 mln annui a regime

Il nodo del “precariato” e le posizioni dei sindacati

La misura non è passata senza obiezioni. Il Silp Cgil, sindacato della Polizia di Stato, è intervenuto sull’intero pacchetto ausiliari del comparto sicurezza previsto dalla manovra, Polizia inclusa, parlando di «meno diritti, meno formazione e più precarietà» e sostenendo che le qualifiche di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria comportano responsabilità difficilmente compatibili con un corso breve e un rapporto a termine. Una stima di fonte sindacale colloca il costo di un ausiliario intorno al 45-50% in meno rispetto a un operatore a tempo indeterminato: il timore è che la formula finisca per sostituire assunzioni stabili.

Ancora più duro il no di Unarma, associazione sindacale dei Carabinieri guidata dal segretario generale Antonio Nicolosi, che contesta retribuzione, durata dell’addestramento e tenuta logistica delle caserme: «Parrebbe che si vorrebbero riempire Battaglioni e Reggimenti con migliaia di giovani pagati 1.000-1.200 euro — cifra con cui nelle città italiane si sopravvive a malapena — e mandati in strada dopo un corso di 90 giorni senza prospettive di stabilizzazione». Nicolosi solleva infine il nodo degli alloggi, chiedendo di dare priorità alle sistemazioni logistiche dei carabinieri effettivi già in servizio prima di aprire a nuovi contingenti temporanei.



Il SIM Carabinieri, che la reintroduzione l’aveva chiesta formalmente a Palazzo Chigi il 9 dicembre 2025 tramite il segretario generale Antonio Serpi, parla di «un passo nella giusta direzione, ma non ancora sufficiente rispetto alle reali necessità», ponendo un paletto: gli ausiliari devono restare una risorsa aggiuntiva.

La testimonianza di Giuseppe La Fortuna: «Lo rifarei domani mattina»

A spiegare cosa significhi concretamente quel percorso è Giuseppe La Fortuna, dirigente sindacale e storico delegato del CoCeR dell’Arma, entrato nell’Istituzione proprio da Carabiniere Ausiliario:

«Ho iniziato la mia vita nell’Arma proprio da Carabiniere Ausiliario e lo rifarei domani mattina: quella divisa ti dà una marcia in più che ti porti dietro per sempre, sia che tu scelga di restare sia che tu torni alla vita civile. Non è un ripiego, è una straordinaria palestra di vita, di regole e di spirito di squadra. Vedere oggi tanti ragazzi pronti a mettersi in gioco per servire il Paese vicino a casa è la risposta più bella: diamo loro fiducia e apriamo le porte delle nostre caserme».

Da Santo Ficili a Pieraccioni e Antonacci: dieci carriere passate da quella divisa

Le parole di La Fortuna trovano conferma nelle biografie. Il Carabiniere Ausiliario, per oltre trent’anni, fino all’ultimo corso del gennaio 2005, non è mai stato un parcheggio per chi non aveva alternative: è stato un’esperienza trasversale, attraversata e poi rivendicata con orgoglio da chi ha guidato grandi aziende, ministeri e carriere internazionali. Ed è proprio questa trasversalità sociale, oggi che si discute di precariato e di costi, a dire quanto quell’anno abbia pesato nelle vite di chi l’ha fatto:

Storia & Istituzioni Volti noti in uniforme: la leva nell’Arma dei Carabinieri Imprenditori, artisti, sportivi e uomini delle istituzioni che hanno prestato servizio come Carabinieri Ausiliari. 1 Santo Ficili CEO di Alfa Romeo e Maserati Ha svolto il servizio di leva come Carabiniere a Brescia nel 1986. «Per me significò innanzitutto mettermi alla prova». 2 Giovanni Alberto “Giovannino” Agnelli Presidente Piaggio, erede designato Fiat Nel 1986 fu Carabiniere semplice paracadutista al “Tuscania” di Livorno, dopo aver rinunciato al corso ufficiali perché il titolo di studio americano non era ancora equipollente in Italia. Fu anche il volto di una campagna istituzionale dell’Arma. 3 Biagio Antonacci Cantautore Arruolato nel 1983 alla Caserma Cernaia di Torino e poi assegnato alla Stazione di Garlasco. Durante un servizio di pattuglia fermò l’auto di Ron e gli consegnò la cassetta dei suoi primi brani. 4 Leonardo Pieraccioni Attore e regista Ausiliario dal 1983; nel docufilm istituzionale “Io, un Carabiniere” ha ricordato i servizi di ordine pubblico allo stadio e la formazione in caserma. 5 Massimiliano Rosolino Oro olimpico a Sydney 2000 Ha prestato servizio nell’Arma con la qualifica di Carabiniere Ausiliario. 6 Franco Gussalli Beretta Presidente Fabbrica d’Armi Pietro Beretta Carabiniere semplice ausiliario, ha rivendicato con orgoglio quel passaggio formativo nel documentario dell’Arma. 7 Guido Barilla Presidente Gruppo Barilla Ha frequentato il corso come allievo Carabiniere alla Caserma Cernaia di Torino. 8 Luca Barilla Vicepresidente Gruppo Barilla Anche lui allievo Carabiniere di leva, ha ricordato più volte il rigore formativo di quel periodo. 9 Gino Sorbillo Maestro pizzaiolo Carabiniere semplice ausiliario. «Quando ero in divisa mi sentivo come se avessi una corazza sotto e la porto ancora sotto la tenuta da chef; ancora oggi mi chiamano “carabiniere svestito”». 10 Carlo Giovanardi Ex Ministro per i Rapporti con il Parlamento Ausiliario alla Caserma Cernaia di Torino, partecipa regolarmente ai raduni degli ex allievi.

Cosa manca ancora: l’iter parlamentare e i bandi

Il disegno di legge deve completare l’esame alla Camera in prima lettura e passare al Senato entro fine anno. Solo dopo l’approvazione definitiva potranno arrivare i decreti attuativi e il primo bando per i 600 posti del 2027, con modalità di selezione e ripartizione territoriale dei contingenti. Resta aperta la partita degli ausiliari delle altre forze di polizia, per i quali la manovra prevede i fondi ma rinvia i provvedimenti.

I messaggi arrivati in queste settimane raccontano una verità che spesso sfugge al dibattito politico: una parte importante del Paese, a cominciare dai ventenni, non ha paura delle parole disciplina, servizio e regole. Se l’impiego su base regionale terrà e la riserva del 30% nei concorsi offrirà uno sbocco meritocratico reale, i nuovi Carabinieri Ausiliari potranno tornare ad essere esattamente ciò che sono stati per oltre trent’anni: non un ripiego temporaneo, ma la prima vera porta d’ingresso attraverso cui un giovane incontra lo Stato e impara a servirlo.

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