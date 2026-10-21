Rubavano nelle case durante i sopralluoghi: due carabinieri finiscono in carcere, ai domiciliari la compagna di uno dei due

Prima la sospensione dal servizio, ora la cella. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, Stefano Franchioni, ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal sostituto procuratore Claudia Moregola nei confronti dei due carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda finiti al centro di un’inchiesta per furti e riciclaggio. Per i due militari nelle scorse ore si sono aperte le porte del carcere.

Le accuse: furti nelle abitazioni e la “truffa del finto carabiniere”

Secondo la ricostruzione della Procura bresciana, i due avrebbero approfittato di sopralluoghi e perquisizioni svolti in servizio per impossessarsi di denaro e oggetti preziosi. Entravano nelle abitazioni per accertamenti legati a furti già subiti dai proprietari, oppure per verificare la provenienza di gioielli e preziosi, e in quelle occasioni – stando all’accusa – si sarebbero appropriati di parte di ciò che trovavano.

Non solo. Ai due militari viene contestato anche di aver inscenato la cosiddetta “truffa del finto carabiniere”, lo stesso schema utilizzato dalle bande specializzate nei raggiri agli anziani, per riuscire a mettere a segno almeno uno dei colpi al centro dell’indagine. Un dettaglio che rende la vicenda ancora più paradossale: carabinieri veri che si sarebbero spacciati per carabinieri falsi.

Tra gli episodi emersi nelle prime fasi dell’inchiesta c’è anche quello di una collana provento di furto, recuperata dai militari e custodita nella stessa caserma di Desenzano, poi sparita improvvisamente.

Almeno dodici episodi, bottino da 20mila euro

Gli episodi contestati sarebbero almeno una dozzina, tutti concentrati nella zona del Garda dove i due prestavano servizio e avvenuti negli ultimi mesi. Nelle prime battute dell’inchiesta si era parlato di una ventina di casi al vaglio degli investigatori. Il bottino complessivo viene stimato attorno ai 20mila euro tra denaro contante e gioielli.

L’inchiesta nata dentro la caserma

A far scattare l’indagine non sono state denunce esterne, ma i colleghi stessi. L’inchiesta ha preso avvio all’interno della Compagnia di Desenzano prima della scorsa estate, quando alcuni militari hanno rilevato presunte anomalie nel comportamento dei due indagati. A quelle segnalazioni interne si sono poi aggiunte quelle di cittadini che sospettavano di essere stati raggirati da persone presentatesi come carabinieri.

Le indagini sono state condotte dagli stessi carabinieri della Compagnia di Desenzano in collaborazione con il Nucleo Investigativo provinciale, sotto il coordinamento della Procura di Brescia guidata dal procuratore capo Francesco Prete. I due militari erano stati sottoposti a perquisizione all’inizio di ottobre e contestualmente sospesi dal servizio.

L’interrogatorio preventivo e le scuse scritte

Nel corso dell’interrogatorio preventivo, entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno però fatto pervenire al giudice uno scritto nel quale hanno chiesto scusa. Le difese avevano chiesto per i due militari gli arresti domiciliari e per la donna coinvolta misure meno afflittive.

Il gip ha invece condiviso la linea della Procura, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza e ritenendo fondate le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato e il rischio di inquinamento probatorio, nonostante la sospensione dal servizio già disposta.

La compagna e il ruolo dei Compro Oro

L’inchiesta ha raggiunto anche la compagna del militare più giovane. Secondo gli inquirenti la donna avrebbe avuto il compito di monetizzare il bottino, rivendendo i gioielli sottratti presso diversi Compro Oro della zona. Per lei il gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; è indagata per ricettazione.

Il procedimento è ora nella fase delle indagini preliminari e le contestazioni dovranno essere verificate nelle successive fasi del giudizio.

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