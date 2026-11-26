Un’erogazione una tantum per tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri con le competenze di dicembre 2026. È quanto comunicato dal Comando Generale – Stato Maggiore, Ufficio Legislazione, con nota del 25 novembre 2026: le risorse residue del FESI 2025, il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali, saranno redistribuite al personale sotto forma di un importo fisso, uguale per tutti, con una maggiorazione per chi guida i reparti di base dell’Organizzazione Territoriale.

Gli importi: 100 euro a testa, 120 per chi comanda Stazioni e Tenenze

La somma stabilita è di 100 euro pro capite. Ai Comandanti di Tenenza e di Stazione dell’Organizzazione Territoriale spetta una quota aggiuntiva di 20 euro, che porta il totale a 120 euro.

Gli importi sono indicati al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali: la cifra effettivamente accreditata sarà quindi inferiore, in base al prelievo contributivo e fiscale applicato in busta paga.

Quando arriva: competenze di dicembre 2026

Il pagamento è previsto con le competenze di dicembre 2026, dunque nell’ultimo cedolino dell’anno. Si tratta di un emolumento distinto dal FESI ordinario già percepito, finanziato con le risorse residue del fondo 2025 rimaste disponibili dopo la liquidazione principale.

Perché ci sono soldi residui: il quadro del FESI 2025

Per capire da dove arrivano queste risorse occorre tornare a giugno 2026, quando il Ministro della Difesa ha firmato il decreto di attribuzione dei compensi FESI relativi all’anno 2025. Il fondo – il cosiddetto “premio produzione” – viene corrisposto ad anno posticipato e premia presenza, produttività e incarichi svolti nell’anno precedente.

L’impianto 2025 prevedeva una quota base di 0,80 euro l’ora per tutto il personale, fino a un massimo di 1.680 ore annue, a cui si sommavano la quota parametrata al grado e le indennità specifiche da 0,08 a 0,50 euro l’ora per particolari incarichi e reparti. Tra questi, ai Comandanti di Stazione e Tenenza – anche interinali – era già riconosciuta una maggiorazione di 0,30 euro l’ora, la stessa prevista per i comandanti di Compagnia e Reparto Territoriale, per le Stazioni disagiate, le Isole Minori, il 7° e 13° Reggimento, RIS e RACIS.

In occasione di quel pagamento, il Centro Unico Stipendiale Interforze aveva precisato che le risorse incrementali del FESI stanziate con la Legge di Bilancio, pari a circa il 10%, non erano ancora disponibili e che si procedeva nelle more alla liquidazione del 90% dell’importo spettante, rinviando il saldo a quando i fondi fossero stati finalizzati.

La nuova comunicazione del Comando Generale non specifica la natura contabile dei residui né il loro ammontare complessivo: si limita a indicare che l’emolumento deriva dalle risorse residue del FESI 2025 e che la ripartizione avverrà in misura fissa, con la maggiorazione per i comandanti di Stazione e Tenenza.

Un riconoscimento per i reparti di base

La scelta di destinare una quota aggiuntiva ai Comandanti di Tenenza e di Stazione conferma un’attenzione già emersa nel FESI ordinario verso le figure che reggono la presenza capillare dell’Arma sul territorio. Si tratta di oltre cinquemila comandanti non interinali, per i quali dal 2021 è già prevista una specifica indennità supplementare di comando ai sensi dell’articolo 52 del DPR 164/2002.

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