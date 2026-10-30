Carabiniere aspetta un’ora in auto mentre il collega compra un orologio: la Cassazione cancella l’interruzione di pubblico servizio ma conferma la violata consegna

(di Avv. Umberto Lanzo)

La vicenda: notifiche da fare, sosta davanti a un negozio

Un servizio esterno come tanti: notifiche e accertamenti di polizia giudiziaria, annotati nel memoriale della stazione con la formula “altro servizio esterno: notifiche ed accertamenti di PG urgenti”. Due carabinieri in pattuglia, tre ore a disposizione per completare gli adempimenti. Ma a un certo punto l’auto di servizio si ferma davanti a un esercizio commerciale e lì resta per circa un’ora: il collega del militare poi finito a processo voleva acquistare un orologio. L’imputato non è mai sceso dalla vettura, rimanendo in contatto radio con l’ufficio, ma il compito assegnato è rimasto incompleto: secondo i giudici di merito non era stata portata a termine “neppure la metà degli accertamenti”.

Da qui un procedimento penale che ha attraversato tre gradi di giudizio. In primo grado il carabiniere era stato assolto dall’accusa di peculato, ma condannato per interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e violata consegna da parte di militare in servizio (art. 120 c.p.m.p.). La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 giugno 2025, aveva confermato tutto. Ora la Sesta Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 33633/2026 (udienza del 3 luglio 2026, presidente De Amicis, relatore Rosati), ha ridisegnato l’esito: cade il reato comune, resta quello militare.

La difesa tenta la carta della giurisdizione: respinta

Prima di entrare nel merito, la Suprema Corte ha dovuto affrontare una questione sollevata dalla difesa solo in sede di legittimità: il presunto difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Secondo i legali del militare, a parità di massimo edittale tra i due reati residui, il minimo generale previsto per i reati militari (un mese di reclusione, art. 26 c.p.m.p.) è superiore a quello dei reati comuni (quindici giorni, art. 23 c.p.), e dunque la violata consegna sarebbe stata il reato più grave, con conseguente competenza del giudice militare.

La Cassazione ha ritenuto la questione ammissibile anche se proposta per la prima volta in quella sede, richiamando le Sezioni Unite (sentenza Bionda, n. 8193/2022): la violazione dell’art. 13, comma 2, c.p.p. attiene alla giurisdizione e non alla competenza, quindi è rilevabile in ogni stato e grado. Ma l’ha giudicata manifestamente infondata. Il motivo è semplice: l’imputato era stato tratto a giudizio anche per peculato, reato più grave, e in base al principio della perpetuatio iurisdictionis la giurisdizione ordinaria resta ferma anche se in primo grado l’imputato viene prosciolto dal reato che l’aveva determinata.

La difesa aveva provato a sostenere che questo principio dovesse conoscere un’eccezione per i reati “esclusivamente militari” come la violata consegna, privi di una fattispecie comune simmetrica. La Corte non ha accolto la tesi.

Violata consegna: cosa è una “consegna” e perché il fatto rientra nel reato

Il primo motivo di ricorso puntava a smontare la condanna ex art. 120 c.p.m.p. L’argomento difensivo: la consegna non è la generica attività istituzionale, ma un servizio specifico con modalità preventivamente e puntualmente disciplinate; nel caso concreto mancava un preciso “ordine di servizio”, i militari godevano di ampia discrezionalità e si trattava, come riferito dallo stesso comandante di stazione, di adempimenti burocratici, non urgenti e persino differibili.

La Cassazione ha ricostruito la nozione partendo dalla definizione dell’art. 730, comma 1, del d.P.R. 90/2010: la consegna è costituita “dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”. Poi ha messo in fila i principi consolidati della giurisprudenza:

la norma non tutela la finalità del servizio ma le modalità di esecuzione , dalle quali non ci si può discostare neppure per raggiungere meglio lo scopo;

, dalle quali non ci si può discostare neppure per raggiungere meglio lo scopo; non serve uno specifico richiamo delle prescrizioni nell’ordine particolare;

le norme comportamentali del personale di pattuglia integrano le consegne particolari;

integrano le consegne particolari; si tratta di un reato di pericolo presunto : non occorre alcun evento ulteriore, basta la violazione;

: non occorre alcun evento ulteriore, basta la violazione; tutte le prescrizioni hanno pari forza cogente e il militare non può valutare da sé se qualcuna sia irrilevante per l’efficienza del servizio. Il convincimento personale che la condotta non incida sul servizio non esclude il dolo.

Il tratto distintivo della consegna, spiega la Corte, non è formale – si tratta di un atto a forma libera – ma sta nella specificità del compito affidato all’interno del più ampio servizio pubblico svolto dal militare. È proprio questa specificità, unita alla concomitanza con un’attività di servizio, a distinguere la violata consegna dalla disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.), reato contro la disciplina che si applica anche a ordini generici, e dall’omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.), reato proprio del solo comandante di una forza militare.

Applicando questi criteri al caso, i giudici hanno concluso che l’ordine di eseguire notifiche era una prescrizione puntuale, ulteriore rispetto ai compiti generici di ordine e sicurezza pubblica, rimasta inadempiuta a causa di una condotta – la sosta per fini privati per circa un’ora sulle tre assegnate – non consentita dai paragrafi 67-73 del Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri. La condanna per violata consegna è quindi diventata irrevocabile ai sensi dell’art. 624, comma 2, c.p.p.

Interruzione di pubblico servizio: perché il reato non c’è

Diverso l’esito per l’art. 340 c.p., sul quale anche il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento. La Cassazione ribadisce un orientamento che definisce “sostanzialmente univoco”: il reato richiede che il turbamento abbia prodotto un’apprezzabile, anche se temporanea, alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio nel suo complesso, non di una singola prestazione.

Il servizio, chiarisce la sentenza, è l’attività istituzionale di interesse collettivo affidata a un ente pubblico: per dirlo interrotto o turbato occorre che il soggetto pubblico non sia stato in condizione di effettuare con regolarità le prestazioni qualificanti di quell’attività. Gli esempi citati dalla Corte: una lezione o uno scrutinio in ambito scolastico, la partenza o il transito di un veicolo nei trasporti, lo svolgimento di un processo o l’attività non differibile di una cancelleria per il servizio giustizia.

Nel caso concreto era stato accertato che l’attività rimasta inadempiuta non aveva carattere d’urgenza, ed è stata poi completata; né è emerso che durante la sosta sia stato compromesso il servizio di ordine e sicurezza pubblica che i carabinieri devono comunque garantire sul territorio. Nessun turbamento significativo, quindi: annullamento senza rinvio e assoluzione perché il fatto non sussiste.

Pena da rifare: il fascicolo torna a Torino

L’assoluzione dall’art. 340 c.p. ha un effetto diretto sul trattamento sanzionatorio. Il primo giudice aveva infatti individuato proprio l’interruzione di pubblico servizio come violazione più grave ai fini della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. Caduto quel reato, la pena va rideterminata ex novo all’interno della cornice edittale dell’art. 120 c.p.m.p., compito che spetta al giudice di merito.

Gli atti sono stati quindi trasmessi alla Corte di appello di Torino per la sola rideterminazione della pena, mentre l’accertamento di responsabilità per la violata consegna resta definitivo.

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