Il dramma nella Compagnia di Foligno

Un altro nome si aggiunge a una lista che nessuno vorrebbe più aggiornare. Nella giornata di lunedì 16 novembre un militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Foligno si è tolto la vita. La notizia ha scosso i colleghi e l’intera comunità umbra, già provata da un lutto che, per le modalità e il contesto, pesa come un macigno.

A renderlo pubblico è stato un comunicato di Unarma Umbria, che parla senza giri di parole di «un nuovo, drammatico lutto» per l’Arma e per il territorio.

Il cordoglio e la vicinanza alla famiglia

Il primo pensiero del sindacato va a chi resta. Unarma esprime «il più profondo cordoglio» e «la sincera vicinanza ai familiari, agli affetti e ai colleghi del militare scomparso», colpiti da un dolore che il comunicato definisce «incolmabile».

Nessun dettaglio viene diffuso sull’identità del carabiniere né sulle circostanze del gesto, nel rispetto della riservatezza dovuta alla famiglia e ai colleghi della Compagnia folignate.

“Il silenzio e la commozione non bastano più”

Ma il tono del comunicato cambia subito registro. Dopo il cordoglio arriva l’affondo: «Il silenzio e la sola commozione non bastano più». Per Unarma Umbria quanto accaduto a Foligno «non può essere archiviato come un semplice fatto isolato o strettamente personale».

Al contrario, il sindacato chiede «una riflessione seria, profonda e immediata sulle condizioni di lavoro e sul disagio psicologico che attraversano le forze dell’ordine». Un richiamo che suona familiare a chi segue da vicino le vicende dell’Arma: appena pochi mesi fa la redazione di Infodifesa aveva raccontato il caso del carabiniere di Firenze, padre di tre figlie, e prima ancora il dramma consumato nella caserma di Seveso al termine di un turno di servizio.

Una “emergenza silenziosa” che chiede risposte strutturali

Il passaggio più duro del comunicato è quello che inquadra il fenomeno nel suo insieme. I suicidi tra il personale in uniforme, scrive Unarma, hanno «assunto i contorni di una vera e propria emergenza silenziosa», che «richiede risposte strutturali e non più rinviabili».

Non si tratta di una presa di posizione isolata. Il tema del benessere psicologico e delle dinamiche interne ai reparti è tornato con forza al centro del dibattito anche dopo la lettera del padre del giovane carabiniere morto a La Spezia, che aveva puntato il dito contro «persecuzioni e cattiverie» subite da chi indossava la stessa divisa del figlio. Episodi diversi, contesti diversi, ma una domanda che resta sempre la stessa: cosa succede dentro le caserme prima che un militare arrivi a un gesto così estremo?

Il nodo delle condizioni di lavoro

Unarma Umbria non entra nel merito delle possibili cause del gesto di Foligno, ma lega esplicitamente la tragedia alla questione più ampia delle condizioni di lavoro e del disagio psicologico nelle forze dell’ordine. Il messaggio ai vertici è chiaro: serve una presa in carico istituzionale del problema, non la gestione caso per caso di un’emergenza che continua a ripetersi.

Gli interrogativi su cosa è accaduto a Foligno

Gli interrogativi sollevati da Unarma Umbria sono precisi e non ammettono risposte di circostanza. Che cosa è accaduto a Foligno? C’erano segnali? Esistevano, nella Compagnia o più in generale nel contesto umbro, criticità note che avrebbero potuto essere intercettate per tempo?

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