Carabiniere scomparso a Salerno dopo lo sfogo social, ritrovato a Napoli: «Non ho milioni ma una dignità da difendere»

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Il ritrovamento dopo oltre 24 ore di ricerche

Si è chiusa con un sospiro di sollievo la vicenda di Vincenzo Santoro, il carabiniere 45enne residente a Salerno di cui si erano perse le tracce dalle ore 14 di venerdì 6 novembre. Il militare è stato rintracciato a Napoli nella serata di sabato 7 novembre ed è in buone condizioni di salute. La conferma ufficiale è arrivata alle 20.40 dall’Ufficio Stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, dopo una giornata intera di apprensione che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, colleghi e un’intera città. La notizia è stata riportata, tra le altre fonti, anche da Il Mattino.

Santoro, in servizio presso la stazione dell’Arma di Pontecagnano Faiano, era uscito di casa nel primo pomeriggio di venerdì senza fare più ritorno. Restano da chiarire le circostanze dell’allontanamento e gli spostamenti compiuti nelle ore in cui non è stato possibile mettersi in contatto con lui. Su questo aspetto, comprensibilmente, prevale la riservatezza.

Elicotteri, droni e sommozzatori: la macchina delle ricerche

Le ricerche erano scattate già nella serata di venerdì e si erano protratte per tutta la notte. Un elicottero dell’Arma ha sorvolato a bassa quota la zona orientale del capoluogo, mentre un drone dei Vigili del Fuoco ha setacciato le aree limitrofe. Nella giornata di sabato il dispositivo si è ulteriormente allargato: squadre di terra dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno perlustrato incessantemente la città, con il supporto della Capitaneria di Porto.

Particolare attenzione è stata riservata al litorale. Nel tratto compreso tra Torrione, Pastena e Mercatello sono intervenuti anche i sommozzatori, con controlli in mare che hanno lasciato intendere il livello di preoccupazione di chi coordinava le operazioni. Sono stati battuti a tappeto i luoghi che l’uomo era solito frequentare, senza tralasciare alcuna ipotesi.

Parallelamente si è mobilitata la rete dei conoscenti. La Fit Cisl aveva diffuso un appello chiedendo a chiunque avesse informazioni utili di contattare le forze dell’ordine, e sui social si erano moltiplicati i messaggi di chi lo implorava di tornare a casa. Un augurio che si è concretizzato dopo oltre ventiquattro ore.

Il post prima di sparire: «Un incubo economico e burocratico»

A rendere la scomparsa ancora più allarmante era stato il duro sfogo pubblicato sui social poco prima di far perdere le proprie tracce. In quel testo Santoro ripercorreva gli ultimi due anni della sua vita, segnati da una separazione giudiziale complessa e conflittuale dalla ex coniuge. «Non ho milioni ma una dignità da difendere», scriveva il carabiniere.

Il militare si diceva stremato da «un incubo economico e burocratico» e denunciava «insormontabili ingiustizie materiali e morali» dopo l’ennesima notifica giudiziaria ricevuta. Il quadro descritto è quello di un uomo schiacciato dai numeri: le spese per le pratiche del divorzio, gli esborsi per le perizie tecniche e i costi della difesa legale si sommavano a mutuo, prestiti e assegni di mantenimento, tutto a carico di un unico stipendio fisso. Una condizione che lo aveva spinto, per sua stessa ammissione, in una situazione di estrema precarietà economica.

Ma il passaggio più doloroso del post riguardava la sfera affettiva. Santoro raccontava di essere stato privato dei propri mezzi di sussistenza e della sua dignità di padre, di figlio e di militare. Soprattutto, lamentava le conseguenze della separazione sul rapporto con le due figlie e denunciava «lo screditamento e l’infangamento» della sua figura paterna nei loro confronti.

Padri separati in uniforme: il problema che nessuno vuole vedere

La storia di Vincenzo Santoro ha un lieto fine, ma le parole che ha lasciato sui social raccontano qualcosa che va ben oltre il singolo caso. Esiste una categoria di uomini che ogni mese, pagato l’assegno di mantenimento, la rata del mutuo della casa in cui non vive più, le parcelle degli avvocati e i prestiti accesi per far fronte alle spese legali, si ritrova con lo stipendio azzerato prima ancora di averlo visto. Lavorano per vivere, ma di quel lavoro non resta nulla. E quando a indossare una divisa è proprio il padre separato, il meccanismo si fa ancora più perverso.

Chi serve nelle forze armate e nelle forze di polizia conosce bene cosa significhi la turnazione: notti, festivi, reperibilità, servizi che saltano fuori all’ultimo momento. Sono condizioni che rendono quasi impossibile rispettare alla lettera i provvedimenti del giudice sui giorni di visita. Un calendario di frequentazione stabilito in tribunale si scontra con un ordine di servizio che non ammette repliche. E ogni visita saltata, agli occhi di un consulente o di un magistrato, può diventare un segno di disinteresse anziché la conseguenza di un dovere.

A questo si aggiungono i lunghi periodi lontano da casa: missioni operative, esercitazioni, dispiegamenti fuori sede, trasferimenti. Mesi di assenza che allargano la distanza fisica ed emotiva dai figli e che, nel frattempo, logorano matrimoni già fragili. Non è un caso che le crisi coniugali siano uno dei costi nascosti della vita militare, raramente conteggiati nelle statistiche ma ben noti a chi vive nelle caserme.

E il paradosso finale è proprio questo: per molti padri separati in uniforme, l’unico vero sostegno rimasto è un posto letto in caserma, quando c’è e quando viene concesso. Non un servizio di supporto psicologico strutturato, non un aiuto economico, non una corsia preferenziale per conciliare servizio e bigenitorialità. Una branda. Quella stessa branda da cui Vincenzo Santoro, e con lui tanti colleghi che non finiscono sui giornali, guardano una vita che la burocrazia e i tribunali hanno trasformato in una partita contabile destinata a chiudersi sempre in perdita.

Il carabiniere di Pontecagnano è tornato. La domanda che la sua vicenda lascia sul tavolo, però, riguarda tutti quelli che stanno ancora pagando in silenzio.

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