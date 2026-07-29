Si tuffa in mare nonostante sia convalescente: il gesto eroico del Maggiore Chu salva un bagnante a Lizzano

Salvataggio in mare sulla litoranea salentina

Un intervento coraggioso, compiuto fuori servizio e nonostante una condizione fisica non ordinaria, ha permesso di salvare un bagnante in grave difficoltà nelle acque di Lizzano, lungo la litoranea salentina.

Protagonista del salvataggio è il Maggiore Giovanni Chu, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto. L’ufficiale, secondo quanto riferito da USMIA Carabinieri, si trovava in licenza di convalescenza per patologia dipendente da causa di servizio, ma non ha esitato a intervenire quando ha visto un uomo in balia delle onde.

Il Maggiore Chu si getta tra le onde nonostante la convalescenza

Le condizioni del mare erano particolarmente difficili. Onde, risacca e mare burrascoso rendevano ogni tentativo di soccorso estremamente rischioso. Nonostante le limitazioni fisiche legate alla convalescenza, il Maggiore Chu si è tuffato per raggiungere il bagnante, rimasto in grave difficoltà in acqua.

L’intervento si è protratto a lungo: l’ufficiale è riuscito a condurre l’uomo verso la riva dopo essere rimasto quasi un’ora in balia delle onde e della risacca. Un’azione complessa, condotta in condizioni estreme, che ha richiesto lucidità, resistenza e sangue freddo.

La catena umana sulla spiaggia e l’intervento dell’Esercito

Il gesto del Maggiore Chu ha innescato una mobilitazione spontanea tra le persone presenti sulla spiaggia. Diversi cittadini e soccorritori si sono attivati per contribuire alle operazioni di salvataggio, dando vita a una vera e propria catena di solidarietà.

Tra loro si è distinto anche il Graduato dell’Esercito Italiano Diego Di Febbo, che, con determinazione e prontezza, ha organizzato una catena umana con l’ausilio di corde. Un’iniziativa risultata decisiva per mettere in sicurezza le persone intervenute in aiuto e per favorire la conclusione positiva delle operazioni.

Caforio: “Il senso del dovere non conosce orari”

A commentare l’episodio è stato il Segretario Generale di USMIA Carabinieri, Carmine Caforio, che ha sottolineato il valore umano e istituzionale dell’intervento.

“Ci sono valori che non conoscono impedimenti, turni di servizio né orari. Il coraggio, il senso del dovere e la vocazione al servizio del prossimo accompagnano il Carabiniere in ogni momento della sua vita”, ha dichiarato Caforio, evidenziando come il comportamento del Maggiore Chu rappresenti l’essenza stessa della missione dell’Arma.

Il Segretario Generale ha espresso il più sentito apprezzamento all’ufficiale e ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno messo a rischio la propria incolumità per salvare quella degli altri.

“Il volto migliore delle Istituzioni”

Nel suo intervento, Caforio ha rimarcato come il comportamento del Maggiore Chu e degli altri soccorritori rappresenti “il volto migliore delle Istituzioni”, dimostrando che il senso del dovere, quando è autentico, non termina con la fine del turno di servizio e non resta confinato alla divisa.

“A nome di tutta USMIA Carabinieri desidero esprimere il più sentito apprezzamento al Maggiore Giovanni Chu e rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, senza esitazione, hanno messo a rischio la propria incolumità per salvare quella degli altri”, ha affermato Caforio.

Un gesto che onora l’Arma dei Carabinieri

Il salvataggio avvenuto a Lizzano assume un significato particolare anche per le condizioni in cui è maturato: un ufficiale in convalescenza, fuori servizio, ha scelto di intervenire comunque davanti a una situazione di pericolo imminente.

“Il Maggiore Chu, con straordinario coraggio, lucidità e assoluto sprezzo del pericolo, ha onorato l’Arma dei Carabinieri compiendo un gesto di altissimo valore umano e professionale in condizioni estreme”, ha concluso Caforio.

Un plauso è stato rivolto anche al militare dell’Esercito Italiano e ai cittadini intervenuti, protagonisti di una risposta collettiva che ha dimostrato quanto senso civico, spirito di servizio e solidarietà possano fare la differenza nei momenti più difficili.

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