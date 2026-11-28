Avrebbe potuto chiudere la partita senza rischi, lasciando che il tempo cancellasse l’accusa. Ha scelto invece la strada più difficile: rinunciare alla prescrizione e chiedere ai giudici di pronunciarsi sui fatti. Una scommessa che l’appuntato dei Carabinieri Gianluigi Lo Burgio ha vinto. La terza sezione della Corte d’appello di Palermo lo ha assolto nel merito dall’accusa di lesioni, ribaltando la condanna a nove mesi di reclusione inflitta in primo grado.

L’intervento nel sexy bar

I fatti risalgono al 2015. Una pattuglia dell’Arma interviene in un sexy bar della provincia di Palermo, dove la serata è degenerata: qualcuno ha bevuto troppo, il clima si è fatto teso, volano insulti e spintoni. A dare più problemi ai militari è una ballerina, la più agitata tra i presenti. I carabinieri la invitano a salire in auto per accompagnarla in caserma.

È da questo momento che le ricostruzioni si separano in modo radicale.

La denuncia della ballerina

Qualche giorno dopo l’episodio, la donna presenta una denuncia: sostiene di essere stata aggredita e picchiata dai militari. Le ferite riportate, serie, vengono ricondotte nella sua versione alle presunte percosse subite durante o dopo il trasferimento.

L’accusa prende corpo e due carabinieri finiscono sotto processo per lesioni.

La versione del carabiniere

Lo Burgio ha sempre raccontato un’altra storia. Durante il tragitto verso la caserma, la ragazza sarebbe riuscita a sfuggire al controllo dei militari e si sarebbe lanciata dall’auto in corsa, procurandosi le lesioni nella caduta. Nessuna aggressione, dunque, ma un gesto improvviso e imprevedibile della donna mentre il mezzo era in movimento.

Primo grado: un’assoluzione e una condanna

Il tribunale, in primo grado, accoglie la ricostruzione accusatoria. Dei due imputati, uno viene assolto, mentre Lo Burgio viene condannato a nove mesi di reclusione per lesioni.

L’appuntato non accetta il verdetto e presenta ricorso in appello.

La scelta di rinunciare alla prescrizione

Il dettaglio che rende questa vicenda diversa da molte altre è la decisione presa dal militare nel corso del giudizio di secondo grado. Con i fatti risalenti al 2015, i tempi erano maturi perché il reato si estinguesse per prescrizione: una via d’uscita che avrebbe chiuso il procedimento senza alcuna pronuncia sulla sua responsabilità, ma anche senza alcun riconoscimento della sua innocenza.

Lo Burgio ha rinunciato espressamente alla prescrizione, chiedendo alla Corte di entrare nel merito dei fatti. Una scelta che comportava un rischio concreto: in caso di conferma della condanna, la pena sarebbe diventata definitiva.

La sentenza d’appello

La terza sezione della Corte d’appello di Palermo ha dato ragione al carabiniere. Secondo i giudici, la versione fornita dal militare è l’unica riscontrata dagli elementi acquisiti nel processo. Da qui l’assoluzione nel merito, che chiude dopo dieci anni una vicenda giudiziaria iniziata con un intervento di routine in un locale notturno.

Un esito che pesa non solo per il ribaltamento della condanna di primo grado, ma anche per il percorso scelto dall’imputato: affrontare il giudizio fino in fondo, pur avendo a disposizione una scorciatoia che gli avrebbe evitato ogni rischio.

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