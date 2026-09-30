Roma, l’auto dei Carabinieri arriva in soccorso e travolge il collega: il video dell’arresto a San Pietro fa il giro del web

Via della Conciliazione, il fermo finisce sotto le ruote della gazzella

ROMA – Doveva essere un intervento di supporto come tanti, a pochi metri da piazza San Pietro. È diventato invece uno dei video più condivisi delle ultime ore. In via della Conciliazione, durante le fasi concitate del fermo di un sospettato, un’auto dei Carabinieri giunta in ausilio ai colleghi ha urtato un militare che si trovava già a terra, impegnato a bloccare l’uomo. L’impatto è avvenuto proprio nel momento in cui la gazzella si è avvicinata al gruppo per chiudere la scena.

Da quanto si apprende, si è trattato di un errore di manovra. Il carabiniere coinvolto non avrebbe riportato conseguenze serie e sta bene. Nessun ferito grave, dunque, ma un episodio che difficilmente verrà dimenticato in fretta, soprattutto per il luogo in cui è accaduto: il viale che conduce alla Basilica, affollato di turisti a qualsiasi ora del giorno.

La turista con lo smartphone e il video che diventa virale

A immortalare la scena è stata una turista, che ha ripreso tutto con il telefono. Le immagini sono state pubblicate su Instagram dal profilo @blenda.mendonca e in poche ore hanno fatto il giro dei social, rimbalzando da una piattaforma all’altra. Il video mostra il militare a terra sul sospettato e la vettura di supporto che, invece di fermarsi a ridosso dei due, li raggiunge.

Sui social è scattata immediatamente l’ironia degli utenti, con un fiume di commenti sul “fuoco amico” e battute sul tono di “sembra una barzelletta”. Un’ondata di sarcasmo che, come spesso accade, ha finito per oscurare il dato più importante: nessuno si è fatto male.

Infatti uno degli aspetti che hanno destato più commenti è stato la straordinaria ‘elasticità’ del carabiniere investito che si è immediatamente rialzato quasi scrollandosi la polvere ed è tornato a placcare l’esagitato. Una reazione d’impatto che dimostra uno straordinario senso del dovere, vigore fisico, lucidità e prontezza operativa, consentendo di portare a termine il fermo in totale sicurezza nonostante l’imprevisto.

Stress, visione a tunnel e frenata millimetrica: perché può accadere

Al di là dell’ironia, l’episodio merita una lettura più seria. L’equipaggio stava arrivando in soccorso, in un contesto di emergenza e forte stress adrenalinico: in queste condizioni chi guida tende a focalizzarsi sulla scena generale o sul sospettato principale, perdendo la percezione periferica e la valutazione della distanza millimetrica dagli ostacoli a terra, un fenomeno noto come visione a tunnel. A questo si aggiunge una prassi operativa consolidata: nelle manovre di intercettazione le pattuglie vengono posizionate molto vicino ai colleghi per creare una barriera fisica o visiva, “farsi scudo” contro la folla e impedire la fuga del fermato. L’intenzione, verosimilmente, era proprio quella di accostare a pochi centimetri dal gruppo per isolare l’area; il risultato è stato un errato calcolo dello spazio di arresto. Non una leggerezza da deridere, ma il rischio concreto che ogni operatore corre quando deve decidere in frazioni di secondo con il cuore a mille.

Cosa resta da chiarire

Restano ora da accertare i motivi che hanno portato al fermo iniziale del sospettato, sui quali al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali. Il militare urtato, come detto, sta bene. Il video, invece, continua a correre in rete, tra chi ride e chi – più opportunamente – si limita a tirare un sospiro di sollievo.

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