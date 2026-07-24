Carabiniere accoltellato a Scordia, il generale Luongo telefona al militare ferito

Scordia, carabiniere colpito all’addome durante un intervento: il Comandante Generale Luongo chiama il militare in ospedale

SCORDIA (CT) – Nella serata di ieri, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri è intervenuta su richiesta al 112 NUE per aiutare un cittadino italiano di 28 anni che, in forte stato di agitazione, voleva compiere un insano gesto.

Durante l’intervento, all’improvviso, il giovane ha estratto un coltello e ha colpito uno dei Carabinieri all’addome.

Il supporto di un’altra pattuglia ha permesso di bloccare in sicurezza l’aggressore, che è stato poi arrestato dai Carabinieri. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 28enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Caltagirone.

Il militare ferito è ricoverato presso l’ospedale di Militello in Val di Catania e, secondo quanto riferito, non versa in pericolo di vita.

In relazione al ferimento del militare dell’Arma, avvenuto a Scordia, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha telefonato personalmente al carabiniere ferito per sincerarsi delle sue condizioni di salute e per augurargli una pronta guarigione.

Il militare ha ricevuto inoltre la visita, presso l’ospedale dove è ricoverato, del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, e del Comandante Provinciale di Catania, Generale di Brigata Salvatore Altavilla.