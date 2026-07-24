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Carabiniere 25enne accoltellato al fianco durante un intervento: operato d’urgenza

Redazione web

Un grave episodio di cronaca si è verificato a Scordia, in provincia di Catania, dove un carabiniere di 25 anni è stato accoltellato a un fianco durante un intervento di soccorso. Il militare è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Militello in Val di Catania, dove è stato operato d’urgenza. Fortunatamente, secondo le informazioni sanitarie, il giovane non è in pericolo di vita.

La dinamica dei fatti

L’aggressione è avvenuta all’interno di un’abitazione privata. La pattuglia dell’Arma era intervenuta a seguito della segnalazione dei familiari di un uomo che, in evidente stato di disagio psichico, manifestava forti agitazioni e minacciava atti di autolesionismo.

All’arrivo dei militari per prestare soccorso e riportare la situazione alla calma, l’uomo si è scagliato contro le forze dell’ordine estraendo un’arma da taglio e colpendo al fianco uno dei carabinieri intervenuti.

L’arresto e le accuse

L’aggressore è stato bloccato e posto in stato di arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, per poi essere condotto in carcere.

I reati contestati nei suoi confronti comprendono violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e porto illecito di oggetti atti ad offendere.

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