Carabiniere 25enne accoltellato al fianco durante un intervento: operato d’urgenza
Un grave episodio di cronaca si è verificato a Scordia, in provincia di Catania, dove un carabiniere di 25 anni è stato accoltellato a un fianco durante un intervento di soccorso. Il militare è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Militello in Val di Catania, dove è stato operato d’urgenza. Fortunatamente, secondo le informazioni sanitarie, il giovane non è in pericolo di vita.
La dinamica dei fatti
L’aggressione è avvenuta all’interno di un’abitazione privata. La pattuglia dell’Arma era intervenuta a seguito della segnalazione dei familiari di un uomo che, in evidente stato di disagio psichico, manifestava forti agitazioni e minacciava atti di autolesionismo.
All’arrivo dei militari per prestare soccorso e riportare la situazione alla calma, l’uomo si è scagliato contro le forze dell’ordine estraendo un’arma da taglio e colpendo al fianco uno dei carabinieri intervenuti.
L’arresto e le accuse
L’aggressore è stato bloccato e posto in stato di arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, per poi essere condotto in carcere.
I reati contestati nei suoi confronti comprendono violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e porto illecito di oggetti atti ad offendere.
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