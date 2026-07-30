Caos Ceuta, l’ondata migratoria spacca l’Europa: l’Italia pronta a sigillare le frontiere con la Spagna e a sospendere Schengen

L’Europa rischia il corto circuito totale sulle politiche migratorie. Davanti alle immagini drammatiche che arrivano dall’enclave nordafricana di Ceuta, il Governo italiano valuta la mossa più drastica: sospendere il Trattato di Schengen con la Spagna, ripristinando immediatamente i controlli alle frontiere per blindare la sicurezza nazionale.

Lo scontro Roma-Madrid: la “sanatoria della discordia” sotto accusa

La tensione diplomatica tra l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e il Governo di Pedro Sánchez è arrivata al punto di non ritorno. Al centro del durissimo scontro c’è la maxi-regolarizzazione straordinaria promossa da Madrid. Quella che era nata come una sanatoria per circa 500.000 migranti irregolari si è trasformata in un boom incontrollabile: nelle ultime settimane le domande effettive hanno letteralmente stracciato le stime iniziali, superando quota un milione.

Per l’Italia si tratta di un errore strategico imperdonabile. Le parole del Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, certificano la linea dura di Palazzo Chigi e la piena fiducia nell’operato del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La tesi di Roma è netta e priva di diplomazia: regalare la cittadinanza spagnola — e di conseguenza lo status di cittadino europeo — a una massa imponente di clandestini rappresenta un devastante “effetto richiamo”, un regalo multimiliardario che finisce per incentivare direttamente il business criminale dei trafficanti di esseri umani.

L’inferno a Ceuta: esercito in strada e confini violati a nuoto

Mentre la politica litiga nelle cancellerie europee, sul campo la situazione è già fuori controllo. L’exclave spagnola di Ceuta è stata investita da un flusso migratorio repentino e massiccio che ha costretto le autorità locali a lanciare un disperato allarme di collasso gestionale e umanitario.

Invasione via mare: Migliaia di migranti hanno aggirato i blocchi confinari con il Marocco, raggiungendo il territorio europeo prevalentemente a nuoto, sfidando le correnti.

Migliaia di migranti hanno aggirato i blocchi confinari con il Marocco, raggiungendo il territorio europeo prevalentemente a nuoto, sfidando le correnti. Risposta militare: Davanti all’impossibilità di contenere gli ingressi con le normali forze di polizia, il governo spagnolo è stato costretto a schierare l’esercito per presidiare i confini terrestri e marittimi.

La clausola di sicurezza: perché l’Italia può chiudere i confini

La libera circolazione nel Vecchio Continente potrebbe essere la prossima vittima eccellente di questa crisi. Fonti di Palazzo Chigi confermano che il congelamento temporaneo dei patti di Schengen con la Spagna è un’opzione concreta sul tavolo del Consiglio dei Ministri.

I trattati comunitari, del resto, parlano chiaro: gli Stati membri hanno la facoltà di reintrodurre unilateralmente e temporaneamente i controlli ai confini interni in presenza di “gravi minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna”. Con un milione di nuovi potenziali regolarizzati liberi di muoversi nello spazio comune, l’Italia considera l’immigrazione irregolare e incontrollata un pericolo immediato per la propria tenuta securitaria, pronta a sigillare le vie d’accesso prima che l’onda d’urto travolga anche i nostri confini.