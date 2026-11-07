Esercito, cambia il vertice della Brigata “Pinerolo”: a Bari il generale Solastri prende il comando dopo un anno tra Bulgaria, Kosovo e Strade Sicure

La cerimonia al Circolo Unificato di Bari

Cambio al vertice per una delle Grandi Unità più impegnate dell’Esercito Italiano. Nella giornata di giovedì 6 novembre 2026, presso il Circolo Unificato Esercito di Bari, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”: il Generale di Brigata Paolo Dalle Vedove ha ceduto l’incarico al parigrado Manuel Solastri.

A presiedere il passaggio di consegne il Comandante della Divisione “Acqui”, Generale di Divisione Andrea Vicari, presente insieme ad autorità civili, militari e religiose del capoluogo pugliese.

Per Dalle Vedove si chiude un mandato iniziato nel luglio 2025, quando aveva rilevato la guida della Brigata dal Generale Yuri Grossi. Poco più di un anno, ma denso di attività che hanno portato i reparti della “Pinerolo” a operare contemporaneamente su più fronti, dal fianco orientale della NATO alle strade delle città italiane.

Il banco di prova in Bulgaria: dal Battle Group alla Brigata

Il capitolo più significativo del periodo di comando appena concluso riguarda l’impegno internazionale. L’addestramento condotto dalla “Pinerolo” ha consentito di testare la capacità di progressione della Forward Land Force schierata sul fianco Est in Bulgaria, facendo evolvere il dispositivo dal livello di Battle Group a quello superiore di Brigata.

Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale: dimostrare di poter scalare un’unità multinazionale da battaglione a brigata significa validare catene di comando, logistica e capacità di manovra su una scala molto più ampia, esattamente ciò che l’Alleanza richiede ai contingenti dislocati sul confine orientale.

Parallelamente è proseguito il percorso di ammodernamento tecnologico dell’Esercito denominato Network Enabled Capability. In questo programma tutti i reparti della “Pinerolo” sono coinvolti con un compito preciso: sperimentare i materiali di nuova introduzione in servizio e valutarne i vantaggi negli scenari operativi. La Brigata si conferma così il laboratorio sul campo della digitalizzazione della Forza Armata.

Kosovo: i Cavalleggeri di Lodi alla guida del Regional Command West

Sempre sul piano internazionale, il reggimento Cavalleggeri Lodi (15°) è attualmente al comando del Regional Command West nell’ambito dell’operazione “KFOR” in Kosovo, con il supporto del Reggimento Logistico dipendente dalla Brigata.

Un incarico di responsabilità che vede i reparti pugliesi gestire uno dei settori del dispositivo NATO nei Balcani, in un contesto che negli ultimi anni ha richiesto costante attenzione da parte dei contingenti alleati.

Strade Sicure e bonifica degli ordigni: l’impegno in Italia

Sul territorio nazionale la “Pinerolo” è oggi alla guida del Raggruppamento Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche dell’Operazione Strade Sicure. Nel dettaglio, il 9° Reggimento Fanteria “Bari” è al comando della “Task Force 2” nella città di Roma, mentre il 21° Reggimento Artiglieria “Trieste” opera nel Raggruppamento Puglia e Basilicata.

A questo si aggiunge l’attività meno visibile ma altrettanto delicata della componente genio della Brigata, che continua a fornire il supporto richiesto dalle Prefetture di Puglia, Molise e di parte della Basilicata e dell’Abruzzo nella bonifica del territorio dai residuati bellici. Un’attività che in queste regioni, ancora segnate dagli ordigni della Seconda Guerra Mondiale, resta una necessità concreta per la sicurezza delle comunità locali.

Le parole del generale Vicari

Nel suo intervento, il Generale di Divisione Andrea Vicari ha evidenziato gli importanti risultati conseguiti dalla Grande Unità da combattimento, riconoscendo l’impegno e la professionalità dimostrati dal personale della Brigata.

Il comandante della “Acqui” ha poi sottolineato l’importanza dell’addestramento che, unito alla motivazione, al senso di appartenenza e al vantaggio tecnologico, rappresenta l’insieme degli elementi essenziali per operare efficacemente negli scenari operativi attuali.

La sfida per il nuovo comandante

Il Generale Solastri eredita dunque una Brigata schierata su tre fronti contemporanei – Bulgaria, Kosovo e territorio nazionale – e al centro del processo di trasformazione digitale dell’Esercito. Garantire la continuità di questi impegni, mantenendo al tempo stesso la prontezza operativa dei reparti, sarà il primo compito del nuovo comandante della “Pinerolo”.

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