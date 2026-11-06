Carabinieri, il Calendario 2027 rompe con 98 anni di tradizione: addio ai disegni, arrivano le fotografie. E sul palco i militari che hanno sfidato le pallottole

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Roma, 6 novembre 2026 – Per la prima volta dal 1928 il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri abbandona le illustrazioni e si affida alla fotografia. È la svolta annunciata questa mattina all’Auditorium Parco della Musica, dove il Comandante Generale Salvatore Luongo ha presentato l’edizione 2027 insieme all’Agenda e agli altri prodotti editoriali dell’Arma. A condurre la cerimonia Francesca Fagnani, protagonista di un’alleanza inedita tra Belve e i Carabinieri a favore della ricerca sui tumori pediatrici del Bambino Gesù.

Il tema scelto è “Sguardi che proteggono”. Un claim nato a febbraio 2026 nel comitato di redazione e che, nelle parole del generale Luongo, risponde a un’esigenza precisa: «Avevamo necessità di riportare al centro i carabinieri. La fotografia è lo strumento più rapido per trasmettere gli sguardi protettivi dell’Arma che entrano nelle famiglie. Talvolta gli sguardi anticipano le parole».

Il minuto di silenzio per i caduti in Bosnia

La mattinata si è aperta con un momento di raccoglimento per i quattro militari italiani morti pochi giorni fa in Bosnia-Erzegovina: i sergenti dell’Aviazione dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa. «Quattro servitori dello Stato, quattro costruttori di pace», li ha ricordati Fagnani dedicando loro l’intera giornata, davanti a una platea che comprendeva oltre 200 studenti, autorità civili, militari e religiose.

Tra i presenti il ministro Paolo Zangrillo, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il presidente Maurizio Gasparri, Lorenzo Cesa, il presidente Nino Minardo, Marco Minniti, rappresentanti della magistratura e i comandanti generali emeriti dell’Arma. Ad aprire e chiudere l’evento la Banda dell’Arma dei Carabinieri.

Come è nato il calendario fotografico

Sul palco gli autori del progetto: il fotografo Franco Cappellari e l’art director Gianluca Dalmasso. «Vinta l’ansia iniziale, che non è stata cosa da poco – ha raccontato Dalmasso – l’obiettivo è stato capire cosa si poteva raccontare con delle fotografie e rendere percepibile l’umanità delle persone che abbiamo fotografato». Trentadue pagine riempite attraverso sedute di shooting «più o meno semplici e più o meno complesse».

Cappellari, fotografo di viaggio e reportage, ha spiegato di aver trasferito quel linguaggio su «persone diverse, con ruoli diversi, che hanno un unico comune denominatore: la vigilanza, la sicurezza e la vicinanza al nostro Paese».

La prefazione è firmata da Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, che in un videomessaggio da una sede diplomatica all’estero ha sottolineato come i carabinieri «portino nel mondo il valore per cui l’Italia è importante: l’umanesimo, il rispetto per la dignità umana». I commenti alle fotografie sono di Bruno Vespa e Ferruccio De Bortoli.

Vespa: «Ammiro la pazienza delle forze dell’ordine»

Presente in sala, Vespa ha ricordato i suoi scatti preferiti: quello dedicato ai GIS, «che ho visto nascere con Dalla Chiesa nel ’78», e quello sui corazzieri, legato al ricordo del 3 novembre 1970 e della visita di Tito a Roma. Ma il cuore dell’Arma, ha detto, sono le stazioni: «I carabinieri stanno dappertutto. Chi pensava di ruralizzare l’Arma e metterla da parte è stato sonoramente sconfitto».

Sugli scontri delle ultime settimane nelle piazze italiane, il giornalista è stato netto: «Se in Italia le forze di polizia si fossero comportate come in Francia, Piantedosi sarebbe in isolamento a Filicudi. Dobbiamo ammirare la pazienza dei nostri carabinieri, poliziotti e finanzieri, che sopportano gli insulti peggiori senza reagire. Lì c’è il senso dello Stato». E sui giovani: «Sono il nostro futuro, il dialogo è la chiave. Ma devono stare attenti a non farsi strumentalizzare».

I tre interventi che hanno commosso la platea

Il momento più intenso è stato l’incontro con i militari protagonisti di operazioni recenti.

Il vice brigadiere Marcus Stocker ha raccontato il salvataggio di tre bambini tedeschi di 6, 8 e 9 anni bloccati su un masso in mezzo a un fiume a Merano, nell’agosto dello scorso anno, con la corrente fortissima. «La centrale ci aveva parlato di tre bambini non accompagnati. Quando siamo arrivati abbiamo capito che non c’era tempo da perdere. Essendo papà anch’io, mi sono detto: qua ci dobbiamo muovere subito». Il ricordo più bello: «Alla fine, seduti in ambulanza, ridevano e ci abbracciavano».

I brigadieri Giuseppe Conte e Luca Petruzzo sono invece i protagonisti dello sventato assalto a un portavalori del 9 febbraio sulla statale Brindisi-Lecce. Conte, libero dal servizio e a bordo della sua auto, si è trovato nel pieno del conflitto a fuoco: «Era la prima volta. Ho attuato una risposta meditata, per non mettere in pericolo i civili ignari, e ho contattato la centrale fornendo tutti i dati per organizzare l’operazione che ha portato all’arresto». Petruzzo ha partecipato all’inseguimento: un primo colpo è riuscito a evitarlo, il secondo ha perforato il parabrezza all’altezza della sua testa. «Potevamo rispondere al fuoco, ma abbiamo evitato: alle 8:20 del mattino c’erano persone che andavano a lavorare e, nel centro abitato, anche una scolaresca». Trentadue anni di servizio alle spalle: «Mia moglie ne ha viste di cotte e di crude».

Dal Conero arriva la storia del brigadiere Davide Bleve, intervenuto a Numana, in provincia di Ancona, dove un uomo minacciava di gettarsi da uno scoglio. Il collega, il brigadiere capo Coscia, si è ammanettato all’uomo dicendogli: «Se ti butti in mare vengo giù con te». «Queste cose non sono scritte in nessun manuale – ha detto Bleve, visibilmente commosso – sono nello spirito del servizio di prossimità. Volevamo solo dirgli: non sei solo, la tua vita ha un valore per noi». L’uomo è stato salvato.

I volti del calendario e Catullo, il cane molecolare

Sul palco anche alcuni dei militari ritratti nelle tavole: il tenente Elena Massobrio (Accademia Militare di Modena), i tenenti Lorenzo Ruggero e Chiara Spazioni Brunella (Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze), il maresciallo maggiore Riccardo Cocciarelli, comandante della stazione Roma Parioli, il brigadiere Valentina Petracca di Santa Marinella e la carabiniera Giovanna D’Elia del comando di Piazza Venezia. Con loro i cinofili e Catullo, bloodhound specializzato nella ricerca di persone scomparse su tutto il territorio nazionale, frutto di un percorso formativo di 24 mesi.

L’Agenda con Belve: il ricavato alla ricerca CAR-T del Bambino Gesù

La novità più significativa riguarda l’Agenda 2027, realizzata insieme a Belve. Dal 12 novembre sarà in vendita e l’intero ricavato finanzierà la ricerca sulle cellule CAR-T guidata dal professor Franco Locatelli, direttore dell’oncoematologia dell’ospedale pediatrico. Fagnani ha ringraziato il generale Luongo: «Quando gli ho presentato il progetto non mi ha fatto nemmeno finire la frase: ha detto subito sì».

Locatelli ha spiegato la portata della terapia, «il quarto pilastro del trattamento dei tumori dopo chemioterapia, chirurgia e radioterapia»: i linfociti T del paziente vengono modificati introducendo una sequenza di DNA che codifica un recettore chimerico antigenico. «Sono farmaci viventi, un modello di medicina di precisione». Sul neuroblastoma, il tumore solido extracranico più frequente in età pediatrica, «siamo riusciti a quadruplicare le possibilità di recupero». In corso uno studio sui tumori del sistema nervoso centrale, in partenza uno sui tumori dell’osso. E un fronte meno noto: le malattie autoimmuni. «I primi pazienti con lupus eritematoso trattati sono a quattro anni dall’infusione in remissione, senza più un singolo farmaco immunosoppressore».

Presenti in sala il presidente dell’ospedale Tiziano Onesti e il direttore generale, l’ingegner Perno. A sostenere l’iniziativa anche Noemi, che si è esibita con tre brani. «Nelle canzoni sono solo parole – ha detto introducendo l’omonimo pezzo – ma l’Arma fa tantissimo, è una presenza sul campo che fa la differenza». Il generale Luongo le ha donato una carabiniera in cristallo, nuova produzione dell’Ente Editoriale che quest’anno compie 50 anni.

“È più difficile”, il corto sul cyberbullismo per le scuole

Proiettato anche il trailer di “È più difficile”, cortometraggio sul cyberbullismo presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e destinato alle scuole. Prodotto da Andromeda (produttore Filippo Montalto), nasce da un’idea di Maddalena Mayneri, Roberto Ciufoli e Francesca Romana Massaro. Sul palco i giovani attori Giacomo Covi, Carolina Sale e Alexia Cozzi (assente per febbre Alessandro Bedetti). «Nel cyberbullismo è molto facile essere solo spettatori, far passare tutto come una battuta in una chat di classe – ha detto Covi – ma la violenza psicologica vale quanto quella fisica». E Sale: «Chi guarda ed è indifferente diventa complice».

Luongo: «La nostra uniforme non è uno scudo per gli errori degli altri»

In chiusura il Comandante Generale è tornato sulle tensioni di piazza: «Voglio essere chiaro. Se si pensa che la nostra uniforme possa fare da scudo per gli errori degli altri, non è la giusta dimensione. Noi siamo lì per assicurare a tutti di manifestare il proprio dissenso, ma un limite c’è: non possiamo consentire che la violenza di qualcuno violi la libertà degli altri cittadini». Dalla sala crisi del Comando Generale, ha raccontato, osserva i filmati durante le manifestazioni: «Quando vedo carabinieri così professionali, così saldi nei principi, che non accettano provocazioni, provo un profondo orgoglio istituzionale».

Sulla minaccia cyber – dagli attacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati francesi alla Banca del Sangue, fino agli allarmi bomba di questa mattina – Luongo ha parlato di «nuova frontiera del rischio». L’Arma ha tutelato le proprie infrastrutture critiche e ha creato una sezione di cognitive warfare, «una piccola startup di guerra cognitiva». In chiusura un concorso per marescialli laureati triennali esperti del settore: «Oltre alla cyber defense dobbiamo sviluppare la cyber investigativa».

Un’istituzione, ha concluso con una battuta, «che sembra un po’ vecchietta, 214 anni, ma ha fatto tanto lifting e si presenta ancora benissimo». Con circa 120.000 carabinieri che ogni giorno «si alzano, indossano l’uniforme ed escono di casa pronti a sostenere le comunità».

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