Cacciatorpediniere DDX: firmato il maxi contratto da 3,7 miliardi per i nuovi giganti della Marina Militare

DDX, firmato il contratto da 3,7 miliardi: ecco i cacciatorpediniere giganti che cambieranno la Marina Militare

Roma, 24 settembre 2026 – L’attesa è finita. L’OCCAR, l’Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, ha firmato con Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. (OSN) il contratto per lo sviluppo e la costruzione dei due nuovi cacciatorpediniere DDX destinati alla Marina Militare. OSN è la joint venture partecipata da Fincantieri al 51% e Leonardo al 49%, la stessa società che ha già gestito il programma delle fregate FREMM e delle unità classe Orizzonte. Con questa firma prende ufficialmente il via uno dei programmi navali di superficie più ambiziosi mai avviati in Europa, pensato per mandare in pensione le unità della classe Durand de la Penne, ormai a fine vita operativa.

Quanto vale il contratto e come si dividono i soldi

Il valore complessivo dell’accordo è di circa 3,7 miliardi di euro. La cifra si compone di una base fissa di 2,4 miliardi, che copre lo sviluppo e la realizzazione della prima unità, e di quasi 1,3 miliardi in opzione per completare la seconda nave. Il perimetro contrattuale comprende sviluppo, produzione, studi logistici e l’initial in service support, ovvero il supporto iniziale in servizio delle due unità.

Nelle prossime settimane OSN chiuderà i contratti di sub-fornitura con i propri due azionisti. A Fincantieri andranno circa 1,8 miliardi di euro, di cui circa 800 milioni in opzione, nel ruolo di integratore della piattaforma navale. A Leonardo spetteranno circa 1,7 miliardi di euro, di cui circa 480 milioni in opzione, per lo sviluppo e l’integrazione del sistema di combattimento.

Il calendario è fissato: la prima unità sarà consegnata nel 2033, la seconda nel 2035.

Le dimensioni: tra le più grandi navi da guerra europee dal dopoguerra

I numeri del DDX lo collocano in una categoria a parte rispetto a quanto oggi naviga sotto bandiere europee. Lo scafo avrà una lunghezza di circa 180 metri e un dislocamento a pieno carico compreso tra 13.000 e 14.500 tonnellate. Per avere un termine di confronto, si tratta di un’unità nettamente più grande delle attuali Orizzonte e paragonabile, per stazza, ai grandi cacciatorpediniere di area extraeuropei.

L’equipaggio previsto è di 251 persone, un dato che, rapportato alle dimensioni della nave, testimonia il livello di automazione integrato nel progetto. L’autonomia stimata è di 4.000 miglia nautiche a velocità di crociera costante.

Propulsione ibrida e rete elettrica in corrente continua

Il cuore della nave sarà un sistema di propulsione CODOGAL, acronimo di Combustible Diesel Or Gas And eLectric. Si tratta di un’architettura ibrida che affida ai motori elettrici le andature silenziose a bassa velocità, fondamentali nelle operazioni antisommergibile, e a motori diesel e turbine a gas gli sprint ad alta velocità.

L’elemento più innovativo, però, è la rete di alimentazione in corrente continua (DC) con sistemi avanzati di accumulo energetico. Una scelta progettuale che guarda al futuro: serve a gestire carichi ad alta intensità, come radar di nuova generazione e, potenzialmente, sistemi d’arma che richiedono picchi di potenza elevati.

Il sistema di combattimento: 80 celle verticali e radar Kronos Dual Band

Il DDX nasce come cacciatorpediniere missilistico per la difesa aerea a lungo raggio e il contrasto alle minacce missilistiche più avanzate. L’armamento principale ruota attorno a 80 celle di lancio verticale (VLS). La configurazione prevede 48 celle a prua per i missili superficie-aria Aster 15 e Aster 30 e 32 celle a centro nave destinate all’Aster 30 Block 1NT, ai sistemi antibalistici a lungo raggio e, in prospettiva, a missili ipersonici. I missili sono sviluppati da MBDA.

Per il contrasto navale e l’attacco costiero, la nave imbarcherà lanciatori per il Teseo Mk2/E. La difesa ravvicinata è affidata a tre cannoni da 76 mm Super Rapido con munizionamento guidato Strales/DART e a quattro mitragliere Lionfish da 30 mm a controllo remoto, pensate per garantire una copertura a 360 gradi contro sciami di droni, piccole imbarcazioni veloci e bersagli a bassa quota.

Gli occhi della nave saranno il radar multifunzione Kronos Dual Band di Leonardo, con antenne AESA in banda S completamente digitali distribuite a prua e a poppa. La suite di guerra elettronica e le contromisure di ultima generazione saranno fornite da ELT Group (Elettronica).

Lotta antisommergibile e capacità aeree

Il DDX non rinuncia alla dimensione subacquea. Sono previsti tubi lanciasiluri da 324 mm per i siluri leggeri MU90, un sonar a scafo e un sonar rimorchiato a profondità variabile (VDS). Per l’autoprotezione, i lanciatori di esche ODLS-20 avranno il compito di ingannare missili e siluri in arrivo.

L’hangar potrà ospitare due elicotteri AW101 o NH90, mentre il ponte di volo è dimensionato per accogliere anche un CH-47 Chinook o un V-22 Osprey, un dettaglio che apre a scenari di impiego congiunto con forze anfibie e speciali.

Navis Sapiens: la nave come hub digitale per i droni

Il concetto alla base del progetto è quello che Fincantieri chiama Navis Sapiens: la nave non è più solo una piattaforma armata, ma un hub digitale che raccoglie, elabora e distribuisce dati. Il DDX sarà in grado di ospitare e coordinare in autonomia droni aerei (UAV), di superficie (USV) e subacquei (UUV), con operazioni di rilascio e recupero possibili a una velocità di 15 nodi.

La spina dorsale informatica è il sistema di comando e controllo C5I SADOC 5, progettato per un flusso dati istantaneo e bidirezionale con il dominio spaziale, quello aereo e le stazioni terrestri. È questa architettura che permette alla nave di operare all’interno di forze multinazionali altamente interconnesse, requisito ormai imprescindibile negli scenari NATO.

Folgiero e Mariani: “Un passaggio strategico per l’industria nazionale”

Per Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, “il programma DDX rappresenta un passaggio strategico per Fincantieri e per l’industria nazionale della difesa. È uno dei più rilevanti programmi navali avviati in Italia negli ultimi anni e conferma il ruolo di Fincantieri quale riferimento industriale e tecnologico nella progettazione e integrazione di sistemi navali complessi”. Folgiero ha aggiunto che con il DDX il gruppo investe “nello sviluppo di competenze, tecnologie e filiera, contribuendo a consolidare la sovranità industriale e tecnologica del Paese e la competitività dell’Italia nel settore navale militare europeo”.

Lorenzo Mariani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, ha sottolineato come partecipare a un programma “destinato a definire nuovi standard nelle capacità di difesa navale” confermi “la fiducia della Marina Militare verso le tecnologie sviluppate da Leonardo, capaci di rispondere all’esigenza di operare in modo integrato nei diversi domini e in scenari complessi. Oggi più che mai, è fondamentale poter contare su sistemi multidominio”.

Cosa dicono gli analisti internazionali

La stampa specializzata estera ha letto la firma soprattutto in chiave difensiva. Secondo le analisi di Defense News e Naval News, i DDX forniranno una copertura cruciale contro minacce balistiche e missili ipersonici, un’esigenza che negli ultimi anni è passata dalla teoria alla pratica operativa. L’aumento di stazza e tecnologia andrà a beneficio delle capacità complessive della NATO nel Mediterraneo e nei suoi approcci strategici.

Un punto merita chiarezza. Il fatto che i DDX ereditino le capacità pesanti della classe Orizzonte non significa che le due unità attuali, recentemente ammodernate, vengano ritirate a breve. I cacciatorpediniere Andrea Doria e Caio Duilio continueranno ad affiancare le nuove navi per lungo tempo, garantendo la continuità operativa della flotta. La sostituzione della classe Orizzonte è un orizzonte futuro, non un effetto immediato del contratto firmato oggi.

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