«Doveva andare in pensione, scelse di restare»: l’addio di Crosetto al Brigadiere Palo, carabiniere della sua scorta

L’ultimo saluto a Guidonia

Una chiesa, un feretro e un ministro che per una volta non parla da ministro. A Guidonia si sono svolti i funerali del Brigadiere Fidelfranco Palo, carabiniere in servizio nel dispositivo di sicurezza del titolare della Difesa, Guido Crosetto. Un’esistenza trascorsa lontano dai riflettori, come impone il mestiere di chi protegge gli altri, e che oggi finisce invece al centro di un messaggio pubblico tra i più personali mai firmati da un membro del governo.

«Poco fa, a Guidonia, abbiamo dato l’estremo saluto al Brigadiere Fidelfranco Palo, il “nostro” Franco», ha scritto Crosetto. Quelle virgolette attorno all’aggettivo possessivo raccontano già tutto: non un dipendente, non un collaboratore, ma qualcuno che per quattro anni ha condiviso la quotidianità di una famiglia.

Quattro anni fianco a fianco

Palo era uno degli uomini a cui lo Stato aveva affidato la sicurezza del ministro. Un incarico che, nel caso di Crosetto, significa giornate lunghissime, spostamenti continui, presenza costante anche negli spazi privati. «Franco ha vissuto con noi, me e la mia famiglia gli ultimi 4 anni», ricorda il ministro.

È in questo contesto che nasce l’episodio destinato a restare: il brigadiere avrebbe dovuto andare in pensione qualche mese fa. Aveva maturato il diritto a lasciare il servizio, a tornare a casa, a godersi il tempo con i suoi. Invece scelse di restare. «Mi disse: Se vuole io resto finché rimane lei… E rimase», racconta Crosetto.

Una frase semplice, pronunciata da un uomo che — per ammissione dello stesso ministro — di parole ne spendeva pochissime. Ma che pesa come una dichiarazione di fedeltà non alla politica, bensì alla persona e all’incarico ricevuto.

«Il destino gli ha presentato un conto ingiusto»

Il servizio di Palo si è interrotto circa un mese fa. Crosetto non entra nei dettagli, ma le sue parole lasciano intendere l’improvvisa durezza di quanto accaduto: «Fino ad un mese fa quando il destino Gli ha presentato un conto ingiusto ed assurdo».

Un conto che ha strappato alla famiglia e all’Arma un uomo che si trovava a un passo dal meritato riposo, dopo aver scelto volontariamente di prolungare il proprio impegno.

Il ritratto: schivo, attento, «parlava con gli occhi»

Chi conosce il mondo delle scorte sa che la discrezione è una qualità professionale prima ancora che caratteriale. In Palo, a quanto emerge dal ricordo del ministro, le due cose coincidevano. «Franco parlava pochissimo ed era schivo per natura ma presente, attento, rispettoso, gentile. Parlava con gli occhi però e guardandolo ne percepivi la bontà, la disponibilità e la purezza».

Due le colonne della sua vita, secondo Crosetto. La prima, la famiglia: Marcella, «la Sua amata moglie», e i due figli, Gerardo e Valeria, definiti «il Suo orgoglio». La seconda, l’Arma dei Carabinieri, «che ha servito con dignità, serietà, professionalità, sacrificio e fedeltà».

«Era ormai una persona di famiglia»

Il passaggio più intimo del messaggio riguarda il rapporto costruito in questi anni tra il brigadiere e la famiglia Crosetto. «Per me, per mia moglie e per i miei figli, come i suoi colleghi, era ormai una persona di famiglia. Ci mancherà Franco, a tutti noi, moltissimo».

Poi il ringraziamento, esteso a tutte le dimensioni della vita di Palo: «Grazie per tutto ciò che è stato per la Sua famiglia, per i Suoi colleghi ed anche per noi».

La promessa del ministro ai familiari

Il messaggio si chiude con un impegno che va oltre la commozione del momento. Crosetto si rivolge direttamente a Palo, come se potesse ancora ascoltarlo, e gli garantisce che chi lascia non resterà solo: «Parta tranquillo perché la Sua famiglia, che era la Sua priorità, se servirà, sarà la nostra».

Una promessa che il ministro affida alla pubblica piazza, assumendosene la responsabilità davanti a tutti. Poi il congedo, nella formula più sobria possibile: «Che la terra Le sia lieve. A Dio, Franco, ci mancherà».

Gli uomini invisibili della sicurezza

La vicenda del Brigadiere Palo riporta l’attenzione su una categoria di servitori dello Stato di cui raramente si parla: il personale addetto alla protezione delle autorità. Carabinieri, poliziotti e finanzieri che vivono accanto a ministri, magistrati e personalità esposte, condividendone rischi e ritmi senza mai comparire nelle cronache, se non nei momenti più drammatici.

Uomini e donne che, come Franco, spesso scelgono di rimandare la vita privata per un senso del dovere che non si misura in ore di straordinario. Il saluto di Crosetto, al di là del ruolo istituzionale di chi lo ha firmato, è anche un riconoscimento a tutti loro.

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