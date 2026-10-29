Bosnia, precipita un Chinook dell’Esercito Italiano: tre morti e dodici feriti. La difesa: “Verifiche in corso”

Lo schianto a Gorice, nel distretto di Brčko

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Un elicottero CH-47 Chinook dell’Esercito Italiano, impegnato nell’operazione EUFOR Althea, è precipitato nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre 2026, in Bosnia-Erzegovina. L’incidente è avvenuto nella località di Gorice, nel distretto di Brčko, nel nord del Paese, a ridosso del confine con la Serbia. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale sanitario locale, mentre l’area dello schianto è stata messa in sicurezza. Secondo quanto comunicato da EUFOR, non risultano civili coinvolti né danni a edifici, veicoli o proprietà della popolazione.

Il bilancio delle fonti locali: tre vittime, un ferito in condizioni critiche

A fornire i primi numeri è stato il sindaco di Brčko, Siniša Milić: «Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite. Tutte sono state curate in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta». Una conferma analoga è arrivata da Salih Ibrahimbegović, portavoce del Centro sanitario cittadino, e dall’agenzia di stampa bosniaca Fena, che cita fonti sanitarie.

I feriti sono stati trasferiti all’ospedale pubblico di Brčko, dove è stato mobilitato tutto il personale disponibile. Una persona verserebbe in condizioni critiche, e per i casi più gravi sarebbe previsto il trasferimento in altre strutture ospedaliere. Al momento non è nota la nazionalità delle vittime, né il numero esatto delle persone che si trovavano a bordo: secondo informazioni non ufficiali riportate dall’ANSA, le tre persone decedute sarebbero quelle che occupavano il velivolo, ma il dato non ha trovato riscontro nelle comunicazioni ufficiali.

La nota della Difesa: «Non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni»

Il ministero della Difesa ha confermato l’accaduto con una nota asciutta: «Nel pomeriggio di oggi, in Bosnia-Erzegovina, un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione EUFOR Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi sono prontamente intervenuti. Al momento non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale».

Dal comando della missione a Sarajevo è arrivata una seconda conferma: «EUFOR può confermare che oggi si è verificato un incidente durante un’operazione di routine nella regione di Brčko, che ha provocato la caduta di uno dei suoi velivoli». La missione ha annunciato l’apertura di un’indagine completa e approfondita e ha invitato i cittadini a non diffondere informazioni non verificate, affidandosi esclusivamente ai canali ufficiali. L’identità delle persone a bordo e le cause dello schianto saranno rese note solo al termine delle verifiche.

Il contingente italiano in Bosnia e gli elicotteri schierati

L’Italia partecipa ad Althea anche con una componente aerea. Tra i mezzi dislocati nel Paese figurano due CH-47 Chinook, impiegati per trasporto truppe, logistica ed evacuazione medica, e alcuni AB-205 in fase di progressiva dismissione. Al momento non è stato specificato quale dei due Chinook sia stato coinvolto nell’incidente.

Dal gennaio 2026 la guida dell’intera operazione è affidata al generale di divisione dell’Esercito Italiano Maurizio Fronda. Il contingente multinazionale schierato sul campo conta oggi circa 1.100 militari, impegnati nel supporto alla sicurezza e nelle attività di addestramento congiunto con le forze armate bosniache.

Cos’è l’operazione Althea

L’operazione Althea, formalmente European Union Force Bosnia-Erzegovina (EUFOR), è partita il 2 dicembre 2004 su mandato delle Nazioni Unite, sancito dalla risoluzione 1551 del Consiglio di sicurezza ONU del 9 luglio dello stesso anno. È stata la prima vera missione militare dell’Unione europea sul terreno, e ha raccolto il testimone della precedente missione SFOR della NATO in un Paese devastato dalle guerre civili dell’ex Jugoslavia.

Due gli obiettivi fissati fin dall’inizio: affiancare le forze armate bosniache nel percorso di avvicinamento agli standard NATO e garantire un contesto stabile e sicuro. Il mandato è stato rinnovato più volte, a partire dalla risoluzione 1639 del novembre 2005. Nel 2012 l’impegno si è trasformato in un programma mirato di addestramento e potenziamento delle forze locali, concluso con successo nel 2018, quando le forze armate bosniache hanno raggiunto l’autosufficienza nella formazione del proprio personale. L’ultima conferma del mandato porta la data del 2 novembre 2022, con la risoluzione ONU 2658.

Il CH-47 Chinook, il “gigante” da trasporto pesante

Il Boeing CH-47 Chinook è un elicottero da trasporto pesante riconoscibile per i due grandi rotori in tandem, uno sopra la cabina di pilotaggio e l’altro in coda, al posto del tradizionale rotore di coda singolo. Lungo circa 15 metri, dispone di un ampio portellone posteriore per il carico, due potenti motori e un carrello fisso a quattro ruote.

Con circa 1.300 esemplari prodotti in diverse versioni, è uno dei progetti più longevi e diffusi dell’aviazione militare mondiale, apprezzato per la capacità di trasportare carichi enormi sia all’interno della fusoliera sia agganciati esternamente. Oltre agli Stati Uniti, la produzione su licenza è stata affidata ad aziende in Italia e in Giappone. L’Esercito Italiano lo impiega da oltre cinquant’anni, in missioni operative all’estero e in attività sul territorio nazionale, comprese le operazioni di spegnimento degli incendi.

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