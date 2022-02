Bologna, poliziotto avvelena la madre e si suicida

Nell’ultima foto, che ha postato a mezzanotte di ieri, Angelo sorride, abbracciato a sua madre, dietro una torta di compleanno. Quello scatto, che rimarrà lì per sempre, racconta di un legame indissolubile, che probabilmente Angelo Cambio, poliziotto del Reparto mobile, avrebbe voluto rendere eterno, condividendo con la madre tanto amata in vita anche l’estremo momento della morte. Ma non c’è riuscito. Lei è sopravvissuta, benché ora si trovi in gravissime condizioni. E ai colleghi della Squadra mobile ora tocca il difficile compito di ricostruire questa doppia tragedia, maturata nel dolore della malattia.

Il ritrovamento Ieri Angelo Cambio avrebbe compiuto 45 anni. I colleghi, dopo una lunga malattia, lo aspettavano in ufficio perché si sarebbe dovuto sottoporre alla visita necessaria al rientro al lavoro. Lui, però, non si è presentato. E non ha risposto ai messaggi di auguri degli amici, del fratello. Tuttavia, l’allarme vero è scattato quando una vicina ha chiamato il 113, dicendo di aver trovato affisso sulla porta di casa sua un biglietto, con scritto: ‘Le chiavi di casa sono qui, in caso di bisogno’. Angelo non ha risposto neppure quando una pattuglia delle Volanti si è presentata in via Procaccini, alla Bolognina, e ha suonato al campanello del suo appartamento. I poliziotti hanno capito subito che qualcosa non andava. E una volta riusciti a entrare nell’abitazione, hanno trovato una scena terribile. L’uomo morto sul letto. E, vicino a lui, la madre in fin di vita. Gli agenti hanno chiamato il 118: la signora, E. F., di 61 anni, che non era cosciente, ma respirava ancora, è stata trasportata all’ospedale Maggiore, dove si trova ora ricoverata, in condizioni gravissime, al reparto di Rianimazione.

Le indagini In via Procaccini la polizia è arrivata intorno all’ora di pranzo. La strada è stata chiusa per una mezz’ora per permettere i primi soccorsi. La Squadra mobile, guidata da Roberto Pititto, è intervenuta assieme alla Scientifica e alle Volanti. Sul posto, anche alcuni colleghi del Reparto mobile, dove Cambio lavorava da oltre 20 anni, la maggior parte dei quali passati in ufficio, a seguito di una grave malattia che lo aveva costretto a sottoporsi anche a trapianto di fegato. E, vista la sua situazione sanitaria, così delicata, in questi anni segnati dalla pandemia era tornato di nuovo in malattia. Una malattia trascorsa nella casa della Bolognina, dove da qualche tempo lo aveva raggiunto, dalla provincia di Caserta, la madre, che era in cura al Sant’Orsola anche lei per una grave patologia. È questo il contesto drammatico in cui è maturato quello che, nell’ipotesi al momento più accreditata, sembra essere un tentativo di omicidio, conclusosi con un suicidio. Ma non è escluso neppure che madre e figlio abbiano deciso, insieme, di mettere fine al loro dolore. Difficile dirlo ancora: soltanto gli esami tossicologici su entrambi potranno fornire un quadro chiaro di quanto di terribile accaduto, nella notte, nel silenzio dell’appartamento a mattoncini di via Procaccini.

L’ipotesi Né sul corpo della madre, né su quello di Cambio, sono stati trovati segni di violenza evidenti. Per questo, il sospetto è che abbiano ingerito un mix di farmaci, risultato letale per lui. Nell’abitazione, a causa delle precarie condizioni di salute di madre e figlio, sono state trovate dalla polizia diverse confezioni di medicinali e ora bisognerà capire se siano state usate per mettere in atto questo tragico piano d’uscita. Della terribile vicenda è stato informato il pm Bruno Fedeli. Il fascicolo aperto in Procura, attualmente, non ha titolo di reato, ma potrebbe diventare per tentato omicidio. Un fascicolo che in questo caso è destinato all’archiviazione, come succede sempre in situazioni analoghe, per morte del reo.

Il ricordo La notizia della morte del poliziotto quarantacinquenne, nel giorno del suo compleanno, ha sconvolto i colleghi, con cui condivideva gli uffici del Reparto mobile da oltre vent’anni. “Era un ragazzo intelligente e garbato – raccontano –. Amava più di tutto viaggiare, prima della malattia era sempre in giro. Un ragazzo di altri tempi, cortese e riservato. Dopo il trapianto era tornato al lavoro… E poi è arrivato il Covid e un lungo periodo di malattia a casa, da solo. Aveva perso il papà da qualche anno, amava moltissimo sua madre. E la malattia di lei, in stato molto avanzato, deve averlo provato fino alla decisione di farla finita così, in un modo così tragico”.