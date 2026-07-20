Bologna, muore durante l’intervento: scatta la “norma scudo” per poliziotti e sanitari

Prima applicazione della nuova tutela prevista dal Decreto Sicurezza

La morte di un uomo durante un intervento della Polizia di Stato a Bologna apre un’inchiesta destinata a segnare un precedente giudiziario. Per la prima volta in Italia, la Procura della Repubblica ha infatti applicato la cosiddetta “norma scudo”, lo strumento introdotto dal recente Decreto Sicurezza per garantire una tutela immediata agli operatori delle forze dell’ordine e al personale sanitario coinvolti in fatti avvenuti nell’esercizio delle proprie funzioni.

Nel registro delle annotazioni preliminari (Modello 45 bis) sono stati inseriti due poliziotti del Commissariato Bolognina e quattro operatori del 118 intervenuti durante l’emergenza.

L’ipotesi di reato per cui si procede è omicidio colposo, ma la procedura adottata evita la formale e immediata iscrizione nel registro degli indagati quando il fatto risulta commesso in presenza di una possibile causa di giustificazione. Si tratta di una novità introdotta proprio per assicurare maggiori garanzie a chi opera quotidianamente in situazioni di particolare rischio.

La ricostruzione dei fatti: segnalazioni, danneggiamenti e l’intervento della Polizia

La vicenda si è verificata nella mattinata del 19 luglio 2026, in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna.

Secondo quanto ricostruito, la centrale operativa aveva ricevuto diverse chiamate da cittadini allarmati dal comportamento di Abderrahim Fakir, 42 anni. L’uomo avrebbe dato in escandescenze all’interno di un cortile, provocando danni a un garage e all’autovettura di un residente appena arrivato sul posto, arrivando inoltre ad aggredire fisicamente lo stesso cittadino.

Quando la prima pattuglia della Polizia di Stato è giunta sul posto, gli agenti hanno immediatamente compreso la gravità della situazione, richiedendo il supporto del 118 e segnalando la presenza di un “soggetto in crisi psichiatrica”.

Per contenere l’uomo, descritto come particolarmente agitato, gli operatori hanno fatto ricorso anche allo spray al peperoncino, riuscendo successivamente ad atterrarlo e ad ammanettarlo.

Il decesso dopo il contenimento e il nodo della ferita alla testa

Poco dopo le operazioni di contenimento e l’arrivo del personale sanitario, il quarantaduenne è deceduto.

Sul corpo è stata riscontrata una ferita alla testa, elemento che rappresenta uno degli aspetti centrali dell’indagine affidata alla Squadra Mobile.

Gli investigatori dovranno stabilire se la lesione sia stata provocata autonomamente dall’uomo durante le fasi di forte agitazione oppure se sia conseguenza dell’impatto con il terreno durante la colluttazione con gli agenti intervenuti.

L’esito degli accertamenti medico-legali sarà determinante per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le cause cliniche del decesso.

La protesta al Pilastro e il paragone con George Floyd

La vicenda ha immediatamente alimentato un acceso dibattito pubblico.

La sorella della vittima ha chiesto pubblicamente giustizia, mentre circa 200 persone si sono radunate in un sit-in spontaneo nel quartiere Pilastro, accostando la morte di Fakir a quella di George Floyd, episodio che nel 2020 scatenò proteste in tutto il mondo.

Sulla situazione è intervenuto anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha rivolto un appello alla cittadinanza invitando a mantenere un clima di unità e responsabilità in una fase particolarmente delicata.

La Procura: “I video dei social raccontano solo una parte della vicenda”

Il procuratore capo di Bologna, Paolo Guido, che coordina l’attività investigativa insieme al pubblico ministero Ambrosino, ha invitato alla massima prudenza nel trarre conclusioni sulla base dei filmati circolati sui social network e sulle chat di messaggistica.

La Procura ha infatti già acquisito i filmati registrati dalle bodycam in dotazione ai poliziotti intervenuti, ritenuti fondamentali per ricostruire l’intera sequenza dell’intervento.

Come precisato dallo stesso procuratore, gli accertamenti prenderanno in considerazione l’intero sviluppo dei fatti, che si estende ben oltre i pochi secondi ripresi nei video amatoriali diffusi online.

Parallelamente, gli investigatori stanno ascoltando numerosi testimoni presenti sul posto per ricostruire con precisione quanto accaduto nei minuti precedenti all’arrivo dei sanitari.

L’autopsia sarà decisiva per chiarire le cause della morte

Tra oggi e domani la Procura conferirà l’incarico a un collegio di medici legali che dovrà eseguire l’autopsia sul corpo del quarantaduenne.

L’esame dovrà stabilire l’esatta causa della morte e verificare l’eventuale incidenza delle tecniche di contenimento adottate durante l’intervento, così come il possibile ruolo della crisi psichiatrica che aveva reso necessario l’intervento congiunto di polizia e personale sanitario.

L’inchiesta rappresenta un banco di prova anche per la nuova “norma scudo”, destinata a trovare applicazione nei procedimenti che coinvolgono operatori dello Stato chiamati ad agire in situazioni di emergenza, nelle quali dovrà essere accertato se il loro operato sia stato svolto nell’ambito delle cause di giustificazione previste dall’ordinamento.

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