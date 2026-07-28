Bologna, morte di Abderrahim Fakir al Pilastro: il fotogramma della bodycam e i primi esiti dell’autopsia

La mano di un agente che afferra la maglia di Abderrahim Fakir e una macchia di sangue sulla nuca del 42enne. È questo il fotogramma, estrapolato dal video della bodycam indossata da un poliziotto durante l’intervento al Pilastro, che potrebbe spiegare la chiazza di sangue trovata a terra.

L’immagine è stata diffusa in esclusiva dal Tg1. Nei secondi registrati dalla telecamera si vede l’agente con una mano sotto la testa di Fakir, nel tentativo di impedirgli il contatto con l’asfalto.

Secondo quanto riferito nel servizio televisivo, “l’uomo all’improvviso si divincola, morde alla gamba un agente ed è in quei frangenti che si fa male alla nuca, istanti in cui viene usato lo spray urticante sulla faccia dell’uomo”.

Il caso riguarda la morte di Fakir, avvenuta a Bologna durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi risultati dell’autopsia sul corpo dell’uomo hanno rivelato la presenza di sangue vivo nei polmoni e uno schiacciamento toracico.

Sulla base di questi elementi, i consulenti della famiglia hanno avanzato l’ipotesi di una asfissia posturale, che sarebbe stata provocata dalla compressione subita durante l’immobilizzazione.

Nella giornata di ieri era stato diffuso un video che mostrava una vistosa chiazza di sangue post mortem, suscitando polemiche e interrogativi sulla dinamica dell’intervento e sulle circostanze che hanno portato alla morte del 42enne.

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