Bodycam a tutti gli agenti: il Governo accelera dopo il caso Bologna, in arrivo 5.000 nuove telecamere

Svolta sulle bodycam: il Governo amplia la dotazione per le forze di polizia

Il Governo accelera sull’impiego delle bodycam per le forze di polizia. Con una norma inserita nel Decreto Sicurezza, l’esecutivo ha deciso di estendere l’utilizzo delle telecamere indossabili agli operatori impegnati nel controllo del territorio, ampliando in modo significativo una dotazione che finora era riservata a un numero limitato di reparti.

Attualmente l’Amministrazione dispone di circa mille bodycam, assegnate esclusivamente ai Reparti mobili, alle Unità operative di primo intervento (Uopi) e ai reparti speciali presenti sul territorio nazionale.

L’obiettivo è ora quello di rendere questi dispositivi uno strumento sempre più diffuso nelle attività operative quotidiane.

In arrivo 5.000 nuove telecamere: il Viminale prepara il bando

Il Ministero dell’Interno ha annunciato un importante potenziamento della dotazione.

Secondo quanto riferito dal Viminale, “sta per partire il bando di acquisto e nei prossimi mesi arriveranno 5mila telecamere”.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che la distribuzione avverrà in maniera graduale e che la dotazione sarà “progressivamente estesa in tutti i casi in cui verrà ritenuto opportuno che l’operatività delle forze di polizia sia assistita dalla necessità di documentare”.

Una scelta che punta ad ampliare la capacità di documentare gli interventi direttamente sul campo attraverso registrazioni video.

Il caso Bologna ha riacceso il dibattito

L’accelerazione del Governo arriva dopo il caso di Bologna, dove ha perso la vita Abderrahim Fakir, 42enne marocchino residente nel quartiere Pilastro.

Le immagini registrate dalla bodycam hanno modificato la ricostruzione pubblica dell’intervento. Il filmato, trasmesso dal Tg1, era stato registrato dalla telecamera indossata da uno dei due poliziotti coinvolti nell’operazione.

Il video ha riportato al centro del dibattito nazionale il tema delle bodycam, rilanciando una richiesta avanzata da anni dalle organizzazioni sindacali delle forze dell’ordine.

La richiesta dei sindacati: “Servono per tutelare agenti e cittadini”

Per i sindacati di polizia, le immagini registrate rappresentano la dimostrazione concreta dell’utilità delle bodycam durante gli interventi operativi.

Secondo le organizzazioni sindacali, questi dispositivi consentono di documentare ogni fase delle operazioni, contribuendo a evitare ricostruzioni parziali, accuse formulate prima dell’accertamento dei fatti e quelli che vengono definiti processi mediatici.

Un elemento che ha suscitato particolare attenzione riguarda proprio il dispositivo utilizzato nel caso di Bologna: non si trattava di una bodycam fornita dall’Amministrazione, ma di una telecamera privata, del valore di circa 300 euro, acquistata personalmente dal poliziotto e fissata alla divisa.

Verso una diffusione sempre più ampia

Con l’acquisto delle nuove 5.000 bodycam e l’estensione prevista dal Decreto Sicurezza, il Governo punta ad ampliare in modo significativo l’utilizzo delle telecamere indossabili nelle attività di controllo del territorio.

La linea indicata dal Viminale è quella di una distribuzione progressiva, destinata a coinvolgere un numero crescente di operatori ogni volta che la documentazione video dell’intervento venga ritenuta uno strumento utile a supportare l’attività delle forze di polizia.

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