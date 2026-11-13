“Biden non rispose alla lettera di Putin”: la giustificazione russa per l’invasione e la replica secca di Kushner e Witkoff

Il retroscena dei colloqui di Abu Dhabi rivelato da Axios: Washington chiede a Mosca una nuova proposta sulla sicurezza europea, con impegni reciproci e gli europei al tavolo.

Vladimir Putin avrebbe invaso l’Ucraina perché Joe Biden non rispose alla sua lettera del 2021. È la tesi che i negoziatori russi hanno sostenuto davanti agli inviati americani durante i colloqui trilaterali di Abu Dhabi del 10 e 11 novembre. Lo riferisce Axios, citando due fonti a conoscenza delle trattative. La risposta di Jared Kushner e Steve Witkoff è stata netta: “Il mondo è cambiato molto dal 2021”.

La lettera del 2021 e la versione di Mosca

Il riferimento è alle richieste di “garanzie di sicurezza” avanzate dal Cremlino nel dicembre 2021, poche settimane prima dell’attacco. Mosca chiedeva alla NATO di rinunciare a ogni ulteriore allargamento, a partire dall’Ucraina, e di ridurre la presenza militare in Europa orientale.

Secondo la delegazione russa, il silenzio dell’allora presidente americano sulle preoccupazioni esposte da Putin sarebbe all’origine della guerra. Va ricordato però che Stati Uniti e NATO consegnarono risposte scritte a Mosca nel gennaio 2022, respingendo le richieste principali.

La controproposta americana: “misure simmetriche”

Gli inviati di Donald Trump hanno invitato la Russia a non riproporre il documento di allora e a redigere una nuova bozza di accordo. Il testo dovrà contenere le preoccupazioni e le richieste di Mosca, ma anche le “misure simmetriche” che è disposta ad adottare per ridurre le tensioni e rassicurare l’Europa che non ci saranno attacchi futuri.

“Abbiamo detto ai russi che hanno i loro desideri e le loro preoccupazioni, ma devono proporre altre misure di de-escalation se vogliono che l’Europa accolga positivamente queste proposte”, ha dichiarato Kushner.

L’amministrazione Trump vuole negoziare in parallelo la fine della guerra e una nuova architettura di sicurezza tra Europa e Russia, da attuare solo a conflitto concluso. Una fonte citata da Axios spiega perché: “Zelensky non accetterà un accordo finché non saprà cosa accadrà dopo sulle garanzie di sicurezza, e anche Putin vuole saperlo”.

I paletti di Washington e i sospetti europei

In passato gli Stati Uniti avevano respinto le richieste russe su NATO ed Europa orientale. Ora appaiono disposti a discuterne in qualche forma, e molti governi europei guardano a questo approccio con profonda diffidenza: temono un’intesa che indebolisca l’Alleanza o accolga le pretese di Mosca a spese della sicurezza di altri Paesi.

Secondo la fonte di Axios, Washington ha dato agli alleati due assicurazioni:

Nessun accordo senza Europa e Ucraina: gli Stati Uniti non firmeranno un’intesa di sicurezza con la Russia che le escluda.

gli Stati Uniti non firmeranno un’intesa di sicurezza con la Russia che le escluda. Nessun veto a Mosca: la Russia non avrà diritto di veto sulle questioni di sicurezza europea.

Kushner e Witkoff hanno inoltre chiarito ai russi che una discussione seria sulla sicurezza europea richiede la partecipazione di rappresentanti europei ai prossimi negoziati di pace.

Il muro russo sugli europei

Su questo punto Mosca resta contraria. Il capo delegazione Vladimir Medinsky ha accusato i leader di alcuni Paesi europei di partecipare a un “inganno collettivo del popolo ucraino”. Dei rappresentanti europei presenti ad Abu Dhabi ma esclusi dai colloqui ha detto, secondo la TASS, che se sono venuti da turisti possono chiacchierare al bar della hall.

Il viceministro degli Esteri Sergej Rjabkov ha aggiunto che il coinvolgimento degli europei “potrebbe far deragliare gli sforzi produttivi”. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha comunque annunciato per le prossime settimane un incontro tecnico con Ucraina, Russia, Stati Uniti ed Europa.

L’incontro al Cremlino e la tappa a Dublino

Il 12 novembre Kushner e Witkoff, quest’ultimo alla decima visita in Russia dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, hanno portato la richiesta direttamente a Putin. Il consigliere presidenziale Jurij Ushakov ha definito il colloquio “sostanziale, costruttivo, franco e utile” e ha confermato che i negoziati trilaterali proseguiranno.

Dalle ricostruzioni di stampa non emerge però alcuna svolta:

Territori e peacekeeping: nessun arretramento russo sulle rivendicazioni territoriali e no al dispiegamento di truppe straniere.

nessun arretramento russo sulle rivendicazioni territoriali e no al dispiegamento di truppe straniere. Fronte umanitario: Putin ha proposto una “missione umanitaria” a Kostyantynivka, nell’est dell’Ucraina, e gli americani l’hanno appoggiata.

Putin ha proposto una “missione umanitaria” a Kostyantynivka, nell’est dell’Ucraina, e gli americani l’hanno appoggiata. Prigionieri: ad Abu Dhabi era già stato concordato uno scambio che Kushner ha definito il più ampio dall’inizio della guerra.

Dopo Mosca, i due inviati sono partiti per Dublino per riferire a Volodymyr Zelensky, che dei colloqui negli Emirati aveva detto che non c’era stata “alcuna negatività”. Lo stesso Kushner ha ammesso che tra le parti “restano differenze significative”.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!