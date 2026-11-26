Lo scontro al question time del Senato

Il raid ucraino contro le navi russe nel porto di Bengasi è arrivato in Aula a Palazzo Madama. Nel question time di giovedì 26 novembre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto a un’interrogazione di Italia Viva, depositata il giorno prima con prima firmataria Raffaella Paita e sottoscritta da Matteo Renzi e dagli altri senatori del gruppo. Due le domande messe nero su bianco: perché il governo italiano non conoscesse in anticipo le intenzioni di Kiev e se, al contrario, qualche partner europeo fosse stato avvertito.

Il confronto, però, ha preso presto una piega più aspra. Renzi ha spostato il baricentro dell’attacco dal ministro al sistema di intelligence e alla rete diplomatica italiana, con una domanda secca rivolta a Tajani: «Lei con noi sta facendo il finto tonto o davvero non lo sapeva?».

Cosa è successo il 22 novembre

Nella notte di domenica 22 novembre droni navali ucraini hanno colpito la corvetta lanciamissili russa Merkury, ormeggiata nella base navale di Bengasi, roccaforte del generale Khalifa Haftar nella Libia orientale. Si tratta di un’unità del Progetto 20380 classe Steregushchiy, entrata in servizio nel 2023, con un costo stimato intorno ai 200 milioni di dollari. Le immagini satellitari diffuse dall’Associated Press mostrano lo scafo rovesciato con la sola prua fuori dall’acqua.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l’azione il giorno successivo definendola «un’operazione esemplare»: sette droni navali di fabbricazione ucraina, l’affondamento della Merkury, il danneggiamento del mercantile MV Angara accusato di trasportare armamenti per conto di Mosca e la distruzione di un elicottero Ka-27. Il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha confermato l’impiego di una nave madre per trasportare i droni Sea Baby fino all’area dell’attacco, senza indicarne l’identità né il porto di partenza. Due ufficiali libici hanno invece riferito all’AP che i droni sarebbero partiti da una base gestita da forze ucraine nella Libia occidentale, la parte del Paese controllata dal governo rivale di Tripoli: almeno quattro sarebbero stati intercettati, due avrebbero raggiunto il bersaglio.

Il bilancio è pesante. Dieci feriti tra russi e libici nelle prime ore, poi la morte, martedì 24 novembre, di due militari della Marina libica. Il Comando generale delle forze di Haftar ha annunciato una risposta «nel momento, nel luogo e con i mezzi appropriati». Le autorità dell’Est hanno avviato un’inchiesta congiunta con la Russia, la missione Onu UNSMIL ha chiesto un’indagine indipendente e anche il governo di Tripoli ha condannato le attività militari straniere nelle acque libiche. L’ambasciatore russo in Libia, Aidar Aganin, ha fatto sapere che il Cremlino «sta valutando le modalità di risposta». Nelle ore successive, secondo Lloyd’s List e il centro studi United Against Nuclear Iran, sarebbe stato colpito al largo di Bengasi anche il mercantile iraniano Alvan, sottoposto a sanzioni statunitensi.

La linea di Tajani: «Non eravamo a conoscenza, non abbiamo condiviso»

La posizione del titolare della Farnesina è rimasta la stessa da lunedì. Il 23 novembre il primo commento, «noi all’oscuro»; il 24 la telefonata al collega ucraino Andrii Sybiha, che ha difeso il raid richiamando l’articolo 51 della Carta Onu e sostenendo che «l’autodifesa non si limita al territorio aggredito»; il 25 l’intervista al Corriere della Sera in cui Tajani ha parlato di un’Italia «assolutamente» non informata di un’operazione condotta «nelle acque territoriali libiche, addirittura in un porto», in un’area dove operano unità della Marina Militare, personale della Guardia di Finanza, imprese italiane ed Eni.

In Aula il ministro ha ribadito: «Non eravamo a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche, addirittura in un porto, e non abbiamo condiviso questa scelta. Siamo convinti che violare la sovranità della Libia sia un errore e che non aiuti la causa dell’Ucraina». Ha definito la stabilizzazione della Libia «una priorità assoluta della politica estera italiana», ha chiesto «a tutte le parti di astenersi da ulteriori azioni militari sul territorio libico e nelle sue acque» e ha annunciato che tornerà a chiedere alla Nato maggiore attenzione al fianco Sud al vertice dei ministri degli Esteri di Bruxelles del 2 dicembre. Il sostegno a Kiev, ha precisato, non è in discussione. Ha chiuso invitando l’interrogante a esprimere le proprie osservazioni «con buona educazione, senza offendere nessuno».

L’affondo di Renzi sui servizi segreti

Il leader di Italia Viva ha preso l’ammissione del ministro e l’ha rovesciata in un atto d’accusa. «Questa è la Libia da cui sono nati i principali problemi per l’Italia degli ultimi 15 anni», ha detto, ricordando come dal 2011 il Paese sia diventato un corridoio che non riguarda solo l’immigrazione ma la destabilizzazione dell’intero Sahel. «A fronte di questo noi davvero abbiamo i servizi segreti che non si sono accorti di niente? Abbiamo la rete diplomatica che non si è accorta di niente? Oppure non le hanno detto a lei perché non la ritengono all’altezza?».

Il punto centrale del ragionamento di Renzi è che un’operazione di questo tipo non si improvvisa. «Bisogna dire con chiarezza che qualcuno ha aiutato gli ucraini. Voglio ben sperare che non siamo stati noi a portare il conflitto nel Mediterraneo, ma allora chi sono stati? Quali servizi segreti alleati hanno aiutato gli ucraini a colpire Bengasi? Perché non è che lo fanno da soli». E ancora: «Quando i servizi segreti alleati intervengono in quello che sarebbe il nostro giardino di casa, davvero il ministro degli Esteri può dire che è stato colto di sorpresa? I servizi segreti italiani che cosa stanno facendo? L’unica speranza è che non gliel’abbiano detto perché non si fidano di lei neanche loro».

Nella replica Renzi ha contestato al ministro di aver letto «una risposta preparata» che raccontava «quello che ha fatto il giorno dopo», e ha chiesto che gli alleati coinvolti vengano «chiaramente redarguiti»: «Noi non consentiremo all’Ucraina di portare la guerra nel Mediterraneo. E deve essere altrettanto chiaro che chi lo ha fatto lo ha fatto con il supporto di servizi segreti occidentali, mentre i nostri o dormivano o non le parlavano, signor ministro». Il tono è stato tutt’altro che istituzionale: Renzi ha elencato una serie di uscite passate di Tajani che ha definito «taianate» e lo ha bollato come «il ministro del giorno dopo», concludendo che «è molto più credibile quando parla di minigonne che quando parla di politica estera».

Chi sapeva? Le ipotesi degli analisti

La questione sollevata in Senato non è isolata. Il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa, ha osservato ad Agenzia Nova che la prima cosa da rilevare è «l’efficienza dei servizi di intelligence ucraini», capaci di identificare, localizzare e monitorare la corvetta fino a inserirla nella lista degli obiettivi, aggiungendo che sui droni ucraini «qualcuno ha chiuso un occhio».

Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, unità ucraine specializzate nella guerra con mezzi senza pilota opererebbero da tempo nella Libia occidentale, tra Tripoli, Zawiya e Misurata, sulla base di un accordo riservato sostenuto da partner occidentali. Karim Mezran dell’Atlantic Council ha spiegato al Sole 24 Ore che gli ucraini «hanno costruito con poche decine di unità una rete in Libia con i miliziani dell’Ovest, addestrandoli all’utilizzo dei propri droni». Eleonora Tafuro dell’Ispi ha legato quella presenza alla comune avversione verso Haftar e a «un qualche placet garantito dagli alleati statunitensi ed europei di Tripoli». Alcune testate hanno ipotizzato un ruolo dell’intelligence britannica, con riferimento a una struttura a Misurata, e altre un coinvolgimento turco: ipotesi che nessuna fonte ufficiale ha confermato.

È proprio questo il nodo più delicato per Roma. Se le indicazioni sulla Libia occidentale fossero fondate, il colpo sarebbe partito dall’area sostenuta dall’Italia, dove sono dislocati i circa 200 militari della missione bilaterale Miasit, tra Tripoli e Misurata. Secondo fonti diplomatiche citate dall’Ansa, il governo sta valutando un rafforzamento delle misure di sicurezza per il contingente, anche perché alcuni operatori ucraini farebbero base nell’Accademia dell’Aeronautica di Misurata, dove sono presenti anche militari italiani, turchi e statunitensi.

Un fronte politico ancora aperto

L’interrogativo lasciato sul tavolo da Italia Viva, se qualche partner europeo fosse stato informato prima del raid, non ha ricevuto una risposta esplicita in Aula. Il governo si attesta sulla linea del non sapere e del non condividere, mentre le opposizioni chiedono di capire se si tratti di un buco informativo dell’intelligence nazionale o di una scelta degli alleati di tenere l’Italia fuori dal giro. Nella maggioranza, intanto, Matteo Salvini ha contestato la natura difensiva dell’operazione rivendicata da Zelensky, segnalando che il tema divide anche all’interno dell’esecutivo. Con Haftar che promette ritorsioni, Mosca che valuta la risposta e il vertice Nato del 2 dicembre alle porte, la partita libica si è riaperta in un modo che Roma, per sua stessa ammissione, non aveva previsto.

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