Banda della minicar, «figlio di un carabiniere»: perché i media continuano a puntare il dito sul padre?

Due minorenni, sei aggressioni, un attore in terapia intensiva. E un titolo che non riguarda nessuno di loro

Il caso è chiuso, almeno nella sua fase investigativa. I carabinieri della Compagnia Roma San Pietro e la Polizia Locale di Roma Capitale, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Ambrogio Cassiani, hanno individuato nella notte tra il 13 e il 14 ottobre i due ragazzi che a bordo di una minicar nera hanno colpito, tra il 4 e il 5 ottobre, passanti, ciclisti e persone in monopattino tra Monteverde e Testaccio. Un sedicenne e un diciassettenne. Hanno confessato. “Quella notte ci siamo divertiti così”, avrebbero detto in sostanza agli inquirenti. Festeggiavano un compleanno.

La vittima più grave è Davide Iacopini, 42 anni, attore di Diaz, Suburra e Maschi Veri, colpito con un calcio alle 22.15 del 5 ottobre in via Anton Giulio Barrili, sbalzato dal monopattino contro una Mini Cooper parcheggiata, caduto a terra privo di conoscenza. Trauma cranico, due interventi chirurgici, ancora in prognosi riservata al San Camillo. Prima di lui, una donna spinta in via San Pancrazio, uno studente in monopattino, un uomo di 67 anni colpito con un tubo di plastica, una ragazza in bicicletta, un turista nei pressi di ponte Testaccio. L’accusa è tentato omicidio e lesioni; il fascicolo passa ora alla Procura per i minorenni, e per il sedicenne – che secondo la ricostruzione sedeva lato passeggero e ha ammesso di aver colpito le vittime – è previsto il trasferimento a Casal del Marmo.

Questi sono i fatti. Poi c’è il racconto. E nel racconto, da ventiquattr’ore, una frase viene ripetuta con una regolarità che non ha nulla di casuale: “il 17enne alla guida è figlio di un carabiniere”. Nei titoli delle agenzie, negli strilli dei quotidiani, nei lanci dei telegiornali. Spesso prima ancora dell’età delle vittime o delle condizioni di Iacopini.

Un dettaglio che non spiega nulla, ma funziona benissimo

Vale la pena chiederselo con onestà: quale informazione aggiunge quella frase alla comprensione della vicenda? Il padre non era in macchina. Non ha coperto nessuno – anzi, le cronache riferiscono che i genitori di entrambi i ragazzi si sono mostrati collaborativi e, tramite gli avvocati, “profondamente sotto shock”. Non risulta alcuna interferenza nelle indagini, che peraltro sono state condotte proprio dall’Arma, arrivando ai due ragazzi attraverso le telecamere, un adesivo sulla carrozzeria, i led rossi montati da un meccanico vicino alla targa e la segnalazione di un residente di Testaccio che ha notato la vetturetta parcheggiata all’angolo tra via Ginori e via Volta.

Il dettaglio sul padre, dunque, non serve a capire. Serve a costruire un contrasto. Il figlio del tutore dell’ordine che semina il panico nel quartiere: è una formula narrativa potente, la stessa che da sempre regge il giornalismo televisivo quando cerca il “cortocircuito” da titolo. Funziona perché solleva una domanda implicita – come è possibile, proprio in quella famiglia? – e lascia che sia lo spettatore a darsi la risposta più maliziosa.

Il problema è che quella domanda è sbagliata in partenza.

Articolo 27: la responsabilità penale è personale. Anche a 17 anni

La Costituzione è netta: la responsabilità penale è personale. Non si trasmette per via familiare, non si estende alla divisa che qualcuno indossa in casa. Un diciassettenne che guida una minicar mentre il suo amico prende a calci uno sconosciuto risponde di ciò che ha fatto lui, con gli strumenti e le garanzie che il processo minorile prevede. Il mestiere del padre non è un’aggravante, non è un’attenuante, non è un elemento di prova. È semplicemente irrilevante sul piano giuridico.

Eppure, nel racconto mediatico, quella professione diventa una sorta di colpa riflessa. Si insinua che ci fosse un dovere educativo superiore, un’aspettativa tradita, come se chi serve lo Stato fosse chiamato a rispondere anche degli errori dei figli adolescenti. È un ragionamento che nessuno accetterebbe se applicato ad altre categorie: nessun titolo recita “figlio di un idraulico”, “figlio di un’insegnante”, “figlio di un impiegato di banca”. Per il carabiniere, invece, l’eccezione scatta automatica.

Quando il singolo diventa categoria

C’è un effetto collaterale che chi lavora nelle redazioni dovrebbe conoscere bene, perché lo denuncia regolarmente quando colpisce altri gruppi sociali: la generalizzazione. Ripetere ossessivamente l’appartenenza del padre all’Arma trasforma un fatto individuale in un fatto di categoria. Nei commenti sotto gli articoli, nei social, il passaggio è immediato e prevedibile: “ecco come li educano”, “figli di papà con la divisa”, “tanto lo coprono”. Il singolo scompare, resta il simbolo.

È lo stesso meccanismo che i media italiani, giustamente, hanno imparato a evitare quando si tratta di nazionalità, religione, orientamento. Lo stigma per associazione viene riconosciuto come scorretto in quasi tutti i contesti. Quasi. Perché nei confronti di chi porta un’uniforme sembra valere una regola diversa, come se la divisa autorizzasse una trasparenza totale che si estende ai familiari, ai figli, alla vita privata. Chi lavora nelle forze dell’ordine lo percepisce con chiarezza: la sensazione di essere finiti nel mirino, raccontati sempre attraverso il contrasto più comodo, non nasce dal nulla.

La Carta di Treviso esiste ancora, anche se nessuno la cita

C’è poi la questione più delicata, quella che riguarda direttamente la deontologia. Dal 1990 i giornalisti italiani sono vincolati dalla Carta di Treviso, firmata da Ordine dei giornalisti e FNSI con Telefono Azzurro e poi integrata nel Testo unico dei doveri del giornalista. Il principio è chiaro: il minore coinvolto in fatti di cronaca, anche come autore di reato, non deve essere identificabile. E la Carta è esplicita nell’indicare quali elementi vadano omessi: non solo il nome, ma anche le generalità dei genitori, l’indirizzo, la scuola, qualsiasi dettaglio che “possa con facilità portare alla sua identificazione”. Lo stesso divieto è previsto per legge dall’articolo 13 del DPR 448/1988 sul processo minorile.

Ora: in un quartiere come Monteverde Vecchio – “un paese, si conoscono tutti”, dicevano i residenti alle telecamere – la combinazione tra via di residenza, anno di nascita (il 2009, pubblicato da più testate), modello e colore della minicar, professione del padre e, in almeno un caso, perfino il nome di battesimo riportato dai verbali di interrogatorio, rende la tutela dell’anonimato poco più che una finzione. Non serve un investigatore per capire di chi si parla. Basta un gruppo WhatsApp di quartiere.

La Carta di Treviso non è una formalità da ricordare ai convegni. È lo strumento con cui il giornalismo riconosce che un diciassettenne, anche quando ha commesso qualcosa di gravissimo, resta una persona in formazione il cui futuro non può essere bruciato da un titolo. Chi la invoca quando il minore è vittima e la dimentica quando il minore è autore non sta applicando una regola: sta scegliendo quando conviene.

Il vero tema che nessuno vuole raccontare

Il paradosso è che, dietro il dettaglio sul padre, c’è una storia molto più inquietante e molto più utile da approfondire. Due ragazzi di 16 e 17 anni, con un precedente comune per furto, che passano due sere a colpire sconosciuti alle spalle e lo definiscono “scherzi”. Che dopo aver fatto cadere un uomo tornano indietro a recuperare una scarpa persa nell’abitacolo e proseguono il giro. Che leggono sul giornale il nome della persona che hanno mandato in terapia intensiva e lo riferiscono al pm come fosse un dato qualsiasi. Tra le ipotesi circolate, anche quella di una sfida nata sui social.

Questo è il materiale di cui dovrebbe occuparsi un’informazione seria: il vuoto che separa l’azione dalla percezione delle conseguenze, la noia trasformata in violenza, il ruolo delle piattaforme nel normalizzare la sfida come forma di intrattenimento, l’incapacità di una generazione di adulti – tutti, non una categoria – di intercettare segnali che spesso ci sono. È un lavoro faticoso, che non si risolve in un sottopancia.

Molto più semplice, invece, puntare il faro su un padre in divisa che quella sera non c’era. Più semplice e più redditizio in termini di attenzione. Ma il giornalismo che sceglie la scorciatoia del contrasto facile non racconta la realtà: la riduce a un meccanismo. E ogni volta che lo fa, lascia sul terreno due vittime in più. Un ragazzo che avrebbe diritto a rispondere dei propri atti senza diventare un simbolo, e una famiglia – e con essa un’intera categoria – chiamata a scontare una colpa che la Costituzione dice non essere sua.

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