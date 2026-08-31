Bambini bloccati nel fiume davanti ai genitori: il coraggio di un carabiniere e dei soccorritori

Momenti di grande apprensione a Merano nella serata di domenica 30 agosto 2026, quando tre bambini sono rimasti bloccati nel fiume Passirio, senza riuscire a tornare a riva in sicurezza. L’allarme è scattato alle 21:06, con l’attivazione della stufe A4 per un intervento di ricerca e recupero in acqua.

I tre minori, di età compresa tra 6 e 10 anni, si trovavano su alcuni sassi in mezzo al fiume, nella zona del Ponte della Posta. Con loro, a Merano, c’erano anche i genitori: la famiglia si trovava in Alto Adige come turista, proveniente dalla Germania.

Il giovane soccorritore nota il pericolo e chiama subito aiuto

A far partire la macchina dei soccorsi è stato il gesto decisivo di un membro del gruppo giovanile della Croce Bianca, che ha riconosciuto immediatamente la situazione di pericolo. Il giovane ha allertato senza perdere tempo il numero di emergenza, mettendo così in moto la catena di soccorso prevista dal concetto di salvataggio in acqua lungo la Passirio.

La tempestività della segnalazione si è rivelata fondamentale: i bambini erano in una posizione esposta, al centro del corso d’acqua, e non erano più in grado di raggiungere autonomamente la riva senza correre rischi.

Carabiniere entra nel fiume e porta in salvo due bambini

Prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco volontari di Merano, sul posto erano già presenti i Carabinieri. Uno dei militari non ha esitato a entrare in acqua, riuscendo a raggiungere i bambini e a portarne due in salvo sulla riva.

Un intervento rapido e determinante, che ha permesso di ridurre subito il pericolo e di mettere in sicurezza parte del gruppo prima del completamento delle operazioni di recupero.

La squadra nautica dei Vigili del Fuoco recupera il terzo bambino

Nel frattempo è intervenuta la squadra nautica dei Vigili del Fuoco volontari di Merano, che ha messo in sicurezza l’intera operazione lungo la Passirio. Il terzo bambino, ancora nel fiume, è stato raggiunto dagli operatori della squadra e riportato a riva senza conseguenze.

L’intervento ha richiesto coordinamento e rapidità, vista la posizione dei minori e l’orario serale. La collaborazione tra le forze presenti ha consentito di chiudere l’emergenza in tempi brevi.

Tutti e tre i bambini sono rimasti illesi

Grazie al pronto intervento del giovane primo soccorritore, all’azione immediata dei Carabinieri e al supporto operativo della squadra nautica dei Vigili del Fuoco di Merano, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo.

I tre bambini sono stati recuperati e sono rimasti illesi. Sul posto erano presenti anche la madre e il padre, che hanno assistito alle operazioni di soccorso.

Foto e video: David Ceska