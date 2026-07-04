Cambio al vertice della Brigata Ariete: Leotta lascia il comando, arriva il Generale Marco Nasi

Passaggio di consegne a Pordenone per la 132^ Brigata Corazzata “Ariete”

Si è svolta il 3 luglio 2026, presso la sala congressi del Centro Fiera di Pordenone, la cerimonia di avvicendamento al Comando della 132^ Brigata Corazzata “Ariete”. Il Generale di Brigata Domenico Leotta ha ceduto il comando al Generale di Brigata Marco Nasi, che assume così la guida di una delle grandi unità più rappresentative dell’Esercito Italiano.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del Vice Comandante per le Forze da Combattimento, Generale di Corpo d’Armata Francesco Bruno, e ha visto la partecipazione di numerose autorità militari, civili e rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il saluto del territorio alla Brigata “Ariete”

Nel corso dell’evento, il Prefetto di Pordenone, Michele Lastella, ha espresso gratitudine nei confronti della Brigata, sottolineandone la costante vicinanza alle esigenze del territorio e la fedeltà alle Istituzioni.

Un riconoscimento che conferma il forte legame tra la Brigata “Ariete” e la comunità pordenonese, consolidato negli anni attraverso una presenza operativa e istituzionale di primo piano.

Il commiato del Generale Leotta

Nel suo discorso di commiato, il Generale di Brigata Domenico Leotta ha rivolto un omaggio al Gonfalone della già Provincia di Pordenone, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il Comandante cedente ha poi ringraziato le autorità presenti per la vicinanza dimostrata alla Brigata e per la collaborazione interistituzionale sviluppata nella provincia di Pordenone. Un passaggio significativo è stato dedicato anche ai collaboratori che hanno condiviso con lui il periodo di comando, ai quali Leotta ha riconosciuto professionalità, lealtà e attaccamento alle Istituzioni.

Il Generale Leotta ha guidato la Brigata “Ariete” dall’inizio del 2024 fino a luglio 2026, periodo durante il quale l’unità ha continuato a operare nei principali impegni assegnati alla Forza Armata, sia sul territorio nazionale sia nei contesti internazionali.

Chi è il Generale Domenico Leotta

Il Generale di Brigata Domenico Leotta è nato a Crotone il 1° agosto 1974. Ha frequentato il 175° corso dell’Accademia Militare di Modena tra il 1993 e il 1995, proseguendo poi la formazione presso la Scuola di Applicazione di Torino dal 1995 al 1998, al termine della quale è stato nominato ufficiale di cavalleria.

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di comando e di staff. Tra questi, il comando del 1° gruppo squadroni esplorante e, dal luglio 2020, quello del Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) a Grosseto, di cui è stato il 105° Comandante. Ha inoltre prestato servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa.

Marco Nasi nuovo Comandante della Brigata “Ariete”

Con il passaggio di consegne del 3 luglio 2026, il Generale di Brigata Marco Nasi assume ufficialmente il comando della 132^ Brigata Corazzata “Ariete”.

Originario di Modena, Nasi proviene dall’Arma del Genio e ha maturato una solida esperienza in incarichi di comando, formazione e staff, oltre che in contesti operativi all’estero.

Tra gli incarichi ricoperti figura il comando del 2° Battaglione Allievi presso l’Accademia Militare di Modena, uno degli istituti centrali nella formazione degli ufficiali dell’Esercito Italiano.

Dal 10° Reggimento Genio Guastatori all’Ariete

Un passaggio rilevante della carriera del Generale Nasi è stato il comando del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, di stanza alla caserma “Col di Lana”.

Il 23 settembre 2020 assunse il comando del Reggimento, subentrando al parigrado Giovanni Brafa Musicoro. L’incarico si è concluso il 2 settembre 2022, quando il Colonnello Marco Nasi ha ceduto il comando al parigrado Vincenzo Criscuolo.

Durante quel periodo, il 10° Reggimento Genio Guastatori è stato impegnato in attività operative e di supporto, tra cui interventi di bonifica del territorio nazionale da residuati bellici e attività connesse alle esigenze operative della Forza Armata.

L’onorificenza al Merito della Repubblica

Il Generale Marco Nasi è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito il 12 marzo 2025.

Si tratta di una delle più alte onorificenze della Repubblica, attribuita a cittadini che si siano distinti per benemerenze acquisite verso la Nazione nei campi indicati dall’ordinamento dell’Ordine.

La Brigata “Ariete”, unità simbolo dell’Esercito Italiano

La 132^ Brigata Corazzata “Ariete” rappresenta una delle principali grandi unità dell’Esercito Italiano. La Brigata è storicamente legata alla componente corazzata della Forza Armata ed è equipaggiata con il carro armato C1 Ariete.

La sua storia affonda le radici nella tradizione delle unità corazzate italiane. Distrutta in combattimento in Africa settentrionale nel 1942, l’“Ariete” venne ricostituita sul territorio nazionale e prese parte ai combattimenti per la difesa di Roma nel 1943.

Oggi la Brigata è inserita nell’area delle forze operative dell’Esercito e contribuisce agli impegni nazionali e internazionali assegnati alla Forza Armata, confermandosi una componente centrale dello strumento militare terrestre.

Una continuità operativa nel segno delle Forze da Combattimento

L’avvicendamento tra il Generale Leotta e il Generale Nasi segna una nuova fase per la Brigata “Ariete”, nel quadro delle Forze da Combattimento dell’Esercito Italiano.

Il passaggio di consegne non rappresenta soltanto un momento formale, ma un atto di continuità istituzionale e operativa per una grande unità chiamata a mantenere elevati standard di prontezza, addestramento e capacità d’impiego.

Con l’arrivo del Generale Marco Nasi, la Brigata Corazzata “Ariete” prosegue il proprio percorso nel solco della tradizione, della professionalità e del servizio al Paese.

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