Un’offerta da oltre 2 miliardi di euro, interamente in contanti, per portare sotto bandiera finlandese l’azienda che costruisce i lanciatori Vega e i motori di una parte dei missili europei. La finlandese Iceye, specializzata in satelliti radar per l’osservazione della Terra, ha annunciato il 17 novembre un’Opa volontaria totalitaria su Avio, con l’obiettivo dichiarato di «creare un campione europeo della sovranità spaziale e della difesa» e di ritirare il titolo da Piazza Affari.

41 euro per azione: i numeri dell’offerta

L’operazione viene promossa attraverso Iris 2, veicolo italiano interamente controllato in via indiretta da Iceye. Il corrispettivo è di 41 euro per ciascuna azione. Secondo la nota dell’offerente, il prezzo incorpora un premio del 21,3% sulla chiusura del 16 novembre 2026 e del 29,6% sul prezzo medio ponderato per i volumi dell’ultimo mese.

L’offerta riguarda tutte le 50.064.811 azioni della società, comprese le azioni proprie (2,25% del capitale), per un esborso massimo di 2,05 miliardi di euro. Iceye la finanzierà con liquidità propria e debito. L’obiettivo finale è il delisting dal segmento STAR di Euronext Milan.

Il mercato ha reagito subito: il 17 novembre il titolo Avio ha chiuso a 39,18 euro, in rialzo del 14,9%, restando però sotto il prezzo dell’Opa. Non tutti gli analisti giudicano generosa la proposta. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Mediobanca Research ha un target price di 44 euro, il 7% in più di quanto offerto.

Satelliti e razzi sotto lo stesso tetto: il piano di Iceye

La logica industriale è quella dell’integrazione verticale. L’operazione, spiega il gruppo finlandese, unirebbe «le capacità di lancio e propulsione di Avio alle attività di Iceye nella produzione di satelliti, nella gestione di costellazioni e nei servizi di intelligence». Iceye otterrebbe così «un accesso più affidabile ai servizi di lancio per rispondere alla crescente domanda dei clienti».

Avio, dal canto suo, «beneficerebbe di una maggiore visibilità sulla domanda futura, a sostegno degli investimenti nella produzione e di una maggiore frequenza dei voli di Vega», con più capacità di lancio a disposizione dei clienti istituzionali e commerciali. Un gruppo che riunisce produzione di satelliti, lanci e gestione delle missioni, sostiene la nota, offrirebbe ai governi «maggiore certezza sulla messa in servizio dei sistemi e sulla continuità delle forniture».

«I governi devono avere il controllo delle proprie infrastrutture spaziali critiche, e l’Europa ne ha bisogno più di chiunque altro», ha dichiarato Rafal Modrzewski, amministratore delegato e cofondatore di Iceye. In un’intervista al Corriere della Sera, rilasciata insieme all’ad di Avio Giulio Ranzo, è stato ancora più diretto: «Il nostro punto di forza è che costruiamo molti satelliti; il punto debole è che dobbiamo comprare i razzi».

Un miliardo per l’Italia e 400 assunzioni: le promesse

Per rassicurare Roma, Iceye ha messo sul tavolo una serie di impegni. Il gruppo promette 1 miliardo di euro di investimenti aggiuntivi in Italia in cinque anni, oltre ai piani già previsti da Avio, con la creazione di fino a 400 posti di lavoro qualificati. Garantisce inoltre il mantenimento del marchio e della forza lavoro, con l’Italia confermata come baricentro delle attività di lancio e propulsione. Restano fermi anche gli impegni verso clienti e partner europei e statunitensi e gli investimenti programmati negli Stati Uniti.

Il nodo Leonardo: senza il primo socio la strada è in salita

L’offerta è condizionata al raggiungimento di almeno il 66,67% del capitale, e qui entra in gioco Leonardo. Il gruppo è primo azionista di Avio con il 18,04% ed è a sua volta partecipato per circa il 30% dal ministero dell’Economia. Seguono Advent International (6,54%), Goldman Sachs (5,33%), Barclays (3,77%) e Delfin (3,49%). Senza l’adesione di Leonardo, Iceye dovrebbe raccogliere oltre l’80% delle azioni restanti.

L’amministratore delegato Lorenzo Mariani ha definito l’offerta un «buon segnale» e si è detto «piacevolmente sorpreso» dall’interesse dei finlandesi. Ha però ricordato che la partecipazione è strategica, sia per la capacità di lancio dei satelliti sia per la propulsione missilistica fornita al consorzio MBDA, e che ogni decisione sarà coordinata con il Governo. Più esplicito il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Se fossi Leonardo, rifletterei attentamente prima di uscire da Avio».

Golden power e via libera americano: cosa succede adesso

Oltre alla soglia di adesioni, l’Opa è subordinata a un lungo percorso autorizzativo. Servono il via libera del Governo italiano con i poteri speciali del golden power, le autorizzazioni sugli investimenti esteri in Francia e Regno Unito, l’ok della Commissione europea e quello del Cfius, il comitato statunitense sugli investimenti esteri.

Il consiglio di amministrazione di Avio ha preso atto dell’offerta e ha avviato le attività di valutazione, assistito da Chiomenti come advisor legale e da Jefferies come advisor finanziario. Dal Governo, per ora, non è arrivata una posizione formale. Modrzewski, secondo quanto riferito da Reuters, ha spiegato di aver consultato le parti coinvolte, governi compresi, prima di lanciare l’offerta, e ha stimato che per chiudere l’operazione serviranno ancora alcuni mesi.

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