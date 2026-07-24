Aurora Valenti precipita dalla finestra nella Scuola della Guardia di Finanza: morta in ospedale a 22 anni

Aurora Valenti, morta a 22 anni l’allieva della Guardia di Finanza precipitata a Coppito

L’AQUILA – È morta nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2026 Aurora Valenti, 22 anni, allieva del primo anno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila. La giovane era ricoverata all’ospedale San Salvatore dopo essere precipitata nel pomeriggio di giovedì dalla finestra della sua camera, al terzo piano di una delle palazzine della struttura.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Dopo i primi soccorsi, la 22enne era stata trasferita d’urgenza nel presidio ospedaliero aquilano, dove i medici hanno tentato di salvarla sottoponendola a un delicato intervento chirurgico. I traumi riportati, in particolare alla testa e al bacino, si sono però rivelati troppo gravi. La notizia del decesso è stata confermata nella mattinata di venerdì 24 luglio. Fonte ANSA

La caduta dalla finestra della camera

Secondo le prime ricostruzioni, Aurora Valenti è precipitata da una finestra della stanza in cui alloggiava all’interno della Scuola della Guardia di Finanza di Coppito. La camera si trovava al terzo piano. L’allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì 23 luglio e i soccorsi sono intervenuti immediatamente.

La giovane è stata stabilizzata e trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Nonostante l’intervento dei sanitari e il tentativo chirurgico, la 22enne è deceduta nella notte successiva.

Il cordoglio nella Scuola della Guardia di Finanza

La morte della giovane allieva ha provocato profondo sgomento nella comunità della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Aurora frequentava il primo anno del percorso formativo per allievi marescialli e aveva da poco ricevuto le “fiamme”, momento simbolico dell’ingresso nel percorso del Corpo.

Dentro la scuola, dove gli allievi condividono giornate di studio, addestramento e vita quotidiana, la notizia ha lasciato un dolore profondo. Il cordoglio riguarda non solo i colleghi di corso, ma anche il personale e quanti avevano conosciuto la giovane nel suo cammino formativo.

Indagini in corso e massimo riserbo

Sul caso sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Nelle prossime ore potrebbe essere conferito l’incarico per l’autopsia, passaggio necessario per completare il quadro medico-legale sulla morte della 22enne.

Al momento non risultano elementi ufficiali che consentano di definire le cause della caduta. Ogni ipotesi resta quindi al vaglio degli investigatori, che stanno procedendo con gli approfondimenti necessari.

Il dolore della famiglia e dei colleghi

Oggi resta soprattutto il dolore. Il dolore di una famiglia costretta ad affrontare una perdita immensa, quello degli amici che conoscevano Aurora nella quotidianità e dei colleghi di corso che con lei avevano condiviso giornate di studio, addestramento e vita insieme.

La tragedia si è consumata a pochi giorni dall’inizio del periodo di licenza previsto per gli allievi della scuola di Coppito. Un momento che avrebbe dovuto segnare una pausa nel percorso formativo si è trasformato in una vicenda drammatica che ha scosso l’intero ambiente della Guardia di Finanza.

Aurora Valenti aveva 22 anni

Aurora Valenti aveva 22 anni ed era allieva del primo anno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila. La sua morte, avvenuta dopo la caduta dalla finestra della camera nella struttura di Coppito, ha aperto una ferita profonda nel Corpo e nella comunità che la conosceva.

In attesa degli sviluppi investigativi, resta il cordoglio per una giovane vita spezzata all’inizio di un percorso professionale e personale appena avviato.

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