Pensione, il contratto 2022-2024 vale pochi centesimi: l’INPS “cancella” l’aumento. Ecco perché non è un errore

La lettera del pensionato e la risposta che non si capisce

Un pensionato del comparto sicurezza si è visto arrivare l’adeguamento della pensione legato al CCNL 2022/2024: pochi centesimi in più al mese e zero sulla buonuscita. Ha chiesto spiegazioni all’INPS e si è trovato davanti una formula che a prima lettura suona quasi provocatoria: l’istituto, si legge nella risposta, ha provveduto a “disapplicare il miglioramento contrattuale con la relativa decorrenza giuridica poiché peggiorativo rispetto alla perequazione prevista per legge”.

Come può un aumento contrattuale essere “peggiorativo”? È la domanda che il pensionato ha rivolto al SIULP, che in una nota del 3 ottobre ha ricostruito il meccanismo passo per passo. La sintesi del sindacato è netta: non si tratta di una scelta arbitraria dell’INPS, ma dell’applicazione di regole previdenziali e di orientamenti giurisprudenziali ben precisi.

Cosa fa l’INPS quando il contratto arriva in ritardo

Il punto di partenza è chiaro: l’INPS applica sempre l’aumento contrattuale quando il rinnovo copre un periodo in cui il lavoratore era ancora in servizio. I contratti del pubblico impiego, però, vengono firmati sistematicamente in ritardo rispetto al triennio di riferimento, e questo apre una fase amministrativa articolata.

L’amministrazione di appartenenza deve ricostruire lo stipendio teorico che il dipendente avrebbe dovuto percepire alla data di cessazione dal servizio, con le nuove tabelle. È la procedura nota come “ultimo miglio”. I dati aggiornati vengono poi trasmessi all’INPS, che inserisce gli incrementi contrattuali nella quota di pensione e ridetermina un nuovo importo base, più alto, con effetto dalla data di decorrenza del pensionamento.

Fin qui, tutto sembra andare nella direzione di un assegno più ricco. Il problema nasce dopo.

Il nodo della perequazione

Negli anni successivi al pensionamento, infatti, lo Stato non è rimasto fermo: la pensione originaria è stata già incrementata attraverso la perequazione automatica, cioè l’adeguamento annuale all’inflazione rilevata dall’ISTAT.

A questo punto l’INPS si trova con due importi da confrontare:

la vecchia pensione , rivalutata anno dopo anno con la perequazione effettivamente applicata;

, rivalutata anno dopo anno con la perequazione effettivamente applicata; la nuova pensione base, ricalcolata con gli aumenti del CCNL, a cui viene applicata la perequazione calcolata sui nuovi importi.

Se il primo valore risulta superiore al secondo, scatta il principio del trattamento più favorevole: l’istituto mantiene l’importo più alto, che in questo caso è quello già in pagamento. È qui che si spiega la frase contestata dal pensionato. Il “miglioramento contrattuale” viene disapplicato non perché l’INPS lo neghi, ma perché il ricalcolo con decorrenza giuridica avrebbe prodotto un risultato inferiore a quello che il pensionato sta già percependo.

L’assorbimento: perché l’assegno non cresce

In termini pratici, spiega il SIULP, gli aumenti del contratto vengono “assorbiti” dalla perequazione già incassata nel tempo, se questa è stata più vantaggiosa dell’incremento tabellare previsto dal CCNL. L’assegno mensile non sale perché il pensionato sta già ricevendo l’importo più alto possibile tra i due calcoli.

È un effetto che si fa sentire soprattutto in anni di inflazione elevata, quando le rivalutazioni ISTAT superano di gran lunga gli incrementi contrattuali, spesso modesti e distribuiti su più scaglioni. Il risultato finale, visto dal cedolino, è quello lamentato dal lettore: pochi centesimi di differenza, o nulla.

Gli arretrati sullo stipendio spettano sempre

C’è però un aspetto che non va confuso con il ricalcolo della pensione. Gli arretrati stipendiali spettano sempre e comunque, per il periodo che va dalla decorrenza dell’aumento contrattuale fino al giorno dell’effettivo pensionamento. Si tratta di somme dovute a titolo di retribuzione per i mesi in cui il lavoratore era ancora in servizio, e il meccanismo di assorbimento della perequazione non le tocca.

Il pensionato che riceve una risposta analoga dall’INPS, dunque, ha davanti due partite distinte: una, quella del trattamento pensionistico, in cui il confronto tra perequazione e aumento contrattuale può effettivamente azzerare il beneficio; l’altra, quella degli arretrati sulla retribuzione da attivo, che deve essere comunque liquidata dall’amministrazione di appartenenza.

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