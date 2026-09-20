Houthi colpiscono Riad per la prima volta, fiamme all’Aramco. Ai nostri caccia: “Cosa ci fate in Arabia Saudita?”

Sirene nella notte sulla capitale saudita

Per la prima volta dall’inizio del conflitto l’allarme aereo è suonato nei cieli di Riad. Nel cuore della notte le esplosioni hanno svegliato i residenti della capitale saudita, mentre fiamme e una colonna di fumo nero si alzavano nei pressi dell’aeroporto. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che ha coinvolto un serbatoio di carburante di Aramco, il colosso petrolifero del Regno.

“Ho sentito l’allarme, poi le finestre hanno tremato. Ho avuto davvero paura”, ha raccontato all’Afp un abitante della città. Le autorità saudite hanno scelto di non commentare le esplosioni sulla capitale. Dopo “ritardi significativi e voli cancellati”, nel pomeriggio il traffico all’aeroporto internazionale è tornato alla normalità.

Un nuovo capitolo del conflitto

Fino a oggi i raid degli Houthi contro l’Arabia Saudita avevano preso di mira soprattutto impianti petroliferi e basi militari nel sud del Paese o lungo la costa del Mar Rosso. L’allarme scattato per una “minaccia aerea ostile” sulla capitale segna un salto di qualità. I ribelli hanno rivendicato attacchi contro “siti sensibili” a Riad e contro impianti petroliferi nella città portuale di Yanbu. Colpi che arrivano dopo quelli denunciati verso la Mecca e che confermano la volontà del gruppo filo-iraniano di alzare la posta, forte del controllo su zone chiave come la fascia costiera affacciata sul Mar Rosso.

Sul terreno la guerra non conosce pause: negli scontri tra Houthi e forze governative yemenite si contano almeno 48 morti in 24 ore, 31 dei quali tra le file dei ribelli. Nonostante le perdite e i massicci bombardamenti, le forze saudite non sembrano riuscire a indebolire il movimento.

L’Eurofighter italiano colpito a Ta’if e il messaggio a Roma

L’escalation arriva all’indomani dell’attacco che venerdì ha colpito un Eurofighter italiano fermo all’interno della base saudita di Ta’if. Da Sanaa è arrivato un messaggio diretto all’Italia. “La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita”, ha dichiarato all’ANSA Muhammad Mansur, funzionario del ministero dell’Informazione del governo Houthi. “Non siamo in guerra con l’Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro Paese“.

Subito dopo, però, la stoccata: “Ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riad contro di noi”. Un avvertimento che suona chiaro: nel bilancio del conflitto rischia di pagare anche chi contribuisce alla difesa dei cieli dei Paesi del Golfo. Le parole di Mansur alimentano il dibattito politico in Italia e i timori sulla sicurezza degli asset militari nazionali nella regione, mentre i vertici delle forze armate hanno consegnato al ministro Guido Crosetto un report su uomini e mezzi impiegati e la Difesa studia le opzioni per garantire la sicurezza dei contingenti. Il ministro ha ribadito: “Non siamo in guerra”.

Kallas risponde a Crosetto: “Aspides va rafforzata”

Sul fronte di Bab el-Mandeb, l’Alto Rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas ha risposto alla lettera di Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides a tutela del transito delle navi mercantili. Secondo quanto si è appreso a Bruxelles, Kallas sta preparando una missiva da inviare a tutti gli Stati membri per coinvolgerli sul dossier.

La questione era esplosa nei giorni scorsi con le proteste degli armatori italiani, che avevano denunciato ritardi per i cargo nazionali, una priorità concessa alle navi francesi e “regole di ingaggio poco chiare” della missione europea, prima dello sblocco intervenuto su iniziativa di Crosetto.

Bin Salman solo, Trump punta al dialogo con i ribelli

Il principe ereditario Mohammed bin Salman dovrà, almeno per ora, gestire la crisi senza l’appoggio militare americano. Donald Trump ha negato il supporto a Riad e sembra intenzionato a proseguire sulla via del dialogo con gli Houthi: prima di tutto per proteggere gli asset statunitensi nella regione, poi per “vedere se possiamo fare un accordo” che restituisca una minima prospettiva di stabilità. Una stabilità di cui l’Occidente ha bisogno anche per ragioni economiche, con il prezzo del petrolio ormai fuori controllo.

Teheran detta le condizioni: “Pronti a una guerra decisiva”

Resta aperto anche il capitolo iraniano, sospeso in una calma tesa. “Sono in corso consultazioni con mediatori qatarioti e pachistani, ai quali abbiamo comunicato le nostre condizioni per il negoziato”, ha fatto sapere Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran. Le richieste di Teheran sono tre: fine della guerra su tutti i fronti, sblocco dei beni congelati e revoca del blocco navale. “Le minacce di Trump non porteranno ad alcun risultato”, ha avvertito Rezaei. “Noi siamo pronti a una guerra decisiva”. Intanto il presidente americano ha rilanciato sui social un video generato con l’intelligenza artificiale che mostra l’isola di Kharg ridotta in macerie.

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