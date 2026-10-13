Riad sotto attacco: 14 morti all’aeroporto King Khalid, l’Arabia Saudita colpisce Sanaa. Chi sono davvero gli Houthi

L’attacco più sanguinoso sul suolo saudita da oltre dieci anni

Tredici morti e oltre 300 feriti, alcuni in condizioni critiche. È il bilancio aggiornato dell’attacco che sabato 10 ottobre ha colpito il complesso dei terminal 3 e 4 dell’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, il principale scalo dell’Arabia Saudita, dedicato ai voli domestici. Secondo l’Autorità generale per l’aviazione civile saudita (GACA), tra le vittime figurano quattro cittadini sauditi, due bengalesi e un cittadino ciascuno di Stati Uniti, Giordania, Palestina, Siria, Sudan ed Egitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato la morte del cittadino americano.

Non è finita lì. Domenica un nuovo proiettile ha centrato lo stesso terminal, già evacuato e chiuso, uccidendo un’altra persona e portando a 14 il bilancio del fine settimana. Nel complesso, dal 6 ottobre la campagna Houthi contro gli aeroporti del regno ha causato almeno 20 morti e più di 370 feriti: la serie di attacchi più letale sul territorio saudita dagli attentati alle moschee di Qatif e Dammam del maggio 2015, e la più grave subita da un Paese arabo del Golfo dall’inizio della guerra contro l’Iran, esplosa il 28 febbraio.

Le conseguenze pratiche sono pesanti. Lo scalo King Khalid resterà chiuso ai voli internazionali almeno fino al 17 ottobre “per misure precauzionali”; centinaia di voli sono stati cancellati e compagnie come Lufthansa, Air India e Pakistan International Airlines hanno sospeso i collegamenti con Riad. L’ambasciata americana ha innalzato il livello di allerta e impone al proprio personale un’autorizzazione speciale anche per usare gli aeroporti di Gedda e Dammam. Le autorità sanitarie hanno mobilitato medici in via straordinaria, le scuole della capitale sono passate alla didattica a distanza per una settimana.

Una settimana di fuoco: la cronologia

L’escalation è stata progressiva. Lunedì 5 ottobre colpi sugli scali di Jizan e Najran, con tre feriti. Martedì 6 e mercoledì 7 attacchi su Abha e sul King Khalid: tre morti (un sudanese a Riad, un marocchino e un algerino ad Abha) e 36 feriti. Giovedì 8 due colpi in sequenza sul King Khalid: il primo sulle strutture aeroportuali, il secondo su un Airbus di Saudia, distrutto; tre cittadini sauditi uccisi, tra cui un pilota. Poi la strage di sabato e il nuovo colpo di domenica.

Nel frattempo gli Houthi hanno allargato il raggio: domenica hanno rivendicato “quattro operazioni qualitative in 24 ore” con missili balistici, missili da crociera e droni, dichiarando di aver colpito anche l’aeroporto King Fahd di Dammam, nella provincia orientale ricca di petrolio e mai colpita prima, e due impianti della compagnia statale Aramco. Le autorità saudite hanno confermato l’attacco a Dammam. La coalizione ha inoltre intercettato un missile balistico ad Al-Kharj, dove si trova la base aerea Prince Sultan.

Lunedì 12 ottobre la coalizione ha abbattuto un altro missile diretto su Riad, mentre nella capitale veniva diramato un allarme per “minaccia ostile”. In serata il portavoce militare Houthi Yahya Saree ha rivendicato un nuovo lancio contro il King Khalid, definendo il colpo “preciso”, e un attacco con drone alla base di Khamis Mushait, nel sud: qui la coalizione sostiene di aver intercettato due missili balistici. Al momento in cui scriviamo, martedì 13, non risultano nuove vittime confermate dalle autorità saudite per gli attacchi di lunedì.

“Un vero e proprio crimine di guerra”. E Riad risponde

La coalizione a guida saudita ha attribuito l’attacco di sabato alla milizia Houthi e lo ha definito un “vero e proprio crimine di guerra”. Il portavoce, il maggiore generale Turki al-Malki, ha parlato di “attacco terroristico vile” contro una struttura civile, “che ha causato morti e feriti tra i passeggeri e il personale aeroportuale”, annunciando che la coalizione “risponderà con decisione in conformità con il diritto internazionale umanitario consuetudinario”.

La risposta non si è fatta attendere. Secondo fonti sanitarie Houthi, raid sauditi hanno colpito domenica e nella notte tra domenica e lunedì due distretti di Sanaa, tra cui una fabbrica di sale (un morto e 12 feriti), e l’aeroporto della capitale yemenita. Nella provincia settentrionale di al-Jawf un attacco su un complesso governativo e un’abitazione avrebbe ucciso nove persone, tra cui cinque bambini e una donna. Gli Houthi parlano di 124 raid aerei in 24 ore e, dal 3 settembre, di 107 yemeniti uccisi dalla coalizione, oltre il 60% donne e bambini. Riad non ha commentato questi bilanci, che non è possibile verificare in modo indipendente. Già il 9 ottobre la coalizione aveva annunciato i suoi primi raid “su larga scala”, contro oltre cento postazioni Houthi tra Saada e la costa del Mar Rosso.

Sul fronte interno, l’Arabia Saudita ha aperto un’inchiesta per capire come la propria difesa aerea abbia potuto fallire. Secondo due funzionari regionali citati dall’Associated Press, i risultati preliminari indicano una tattica a saturazione: prima sciami di droni per impegnare e aggirare le difese, poi una combinazione di missili da crociera e balistici sull’obiettivo.

Le parole degli Houthi: “assedio per assedio”

Gli Houthi hanno rivendicato l’attacco di sabato solo domenica, quando Saree ha dichiarato che il gruppo aveva colpito il King Khalid “in tre fasi” a partire da venerdì sera, “chiudendolo completamente”. L’avvertimento è stato esplicito: “Prendete sul serio i nostri avvertimenti, l’Arabia Saudita è responsabile di ogni intercettazione fallita”. Gli aeroporti sauditi sono stati dichiarati “non sicuri”, con l’eccezione di quelli al servizio della Mecca e di Medina.

La formula strategica è quella enunciata dallo stesso Saree: “assedio per assedio, escalation per escalation”, fino alla fine dell'”aggressione” e alla rimozione di quello che il movimento definisce un assedio terrestre, aereo e navale sullo Yemen, definizione che Riad respinge. Il ministero degli Esteri di Sanaa, attraverso l’emittente Al-Masirah, ha aggiunto: “Se il nemico saudita non ferma la sua aggressione e la sua interferenza in Yemen, il peggio deve ancora venire”.

Le reazioni internazionali

Il presidente americano Donald Trump ha definito l’attacco “terribile” e “inaccettabile”, annunciando un colloquio con il principe ereditario Mohammed bin Salman e dichiarando di valutare se gli Stati Uniti debbano unirsi alla guerra contro gli Houthi, con cui ha detto che sono in corso “comunicazioni”. Rubio ha parlato di “attacchi riprovevoli che dimostrano un palese disprezzo per la vita dei civili innocenti” e che “devono cessare ora”.

Il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres si è detto “profondamente scioccato”, ricordando che gli attacchi contro civili e infrastrutture civili “violano il diritto internazionale”. L’inviato ONU per lo Yemen, Hans Grundberg, ha parlato di “grave escalation” e ha avvertito che il Paese è tornato a una guerra su larga scala. Condanne sono arrivate da Qatar, Giordania, Francia (che ha definito l’attacco “spregevole” e ribadito il sostegno alla difesa del territorio saudita), Canada, Giappone, Organizzazione per la cooperazione islamica e, con una dichiarazione congiunta, da Turchia, Egitto e Pakistan insieme a Riad.

Due segnali meritano attenzione. Il primo viene da Abu Dhabi: il consigliere diplomatico Anwar Gargash ha chiesto lunedì “un’azione congiunta del Golfo” per difendersi dagli attacchi dell’Iran e dei suoi alleati. Il secondo da Teheran: il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha avuto un colloquio con l’omologo saudita, dicendosi “profondamente preoccupato” e offrendo la disponibilità iraniana a “facilitare il dialogo tra Arabia Saudita e Yemen”. Un’offerta che Riad, al momento, non ha raccolto pubblicamente.

Perché proprio ora: la tregua crollata e la battaglia per il Mar Rosso

L’escalation non arriva dal nulla. La tregua mediata dalle Nazioni Unite, in vigore in larga parte dal 2022, si è sfaldata il 13 luglio, quando la pista dell’aeroporto di Sanaa è stata bombardata mentre tentava di atterrare un volo iraniano Mahan Air con a bordo una delegazione Houthi di ritorno dai funerali della Guida suprema Ali Khamenei, ucciso il primo giorno della guerra. Il governo yemenita riconosciuto ha rivendicato il raid, gli Houthi lo hanno attribuito a Riad. Una settimana dopo, il 20 luglio, il movimento ha dichiarato un “blocco” dell’Arabia Saudita, prendendo di mira esportazioni petrolifere, impianti Aramco e petroliere nel Mar Rosso.

Il 3 settembre è partita l’offensiva Houthi lungo la costa: in una settimana il movimento ha preso l’intero litorale yemenita sul Mar Rosso, l’isola di Perim e la città di Mocha, affacciandosi direttamente sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove passa circa il 12% del commercio mondiale e che è diventato l’alternativa cruciale a uno stretto di Hormuz reso insicuro dalla guerra con l’Iran. Il 5 ottobre le forze del governo yemenita hanno lanciato l’operazione “Alba dello Yemen”, sostenute da un centinaio di aerei sauditi che il primo giorno hanno colpito oltre 300 obiettivi. In pochi giorni hanno ripreso il distretto di Dhubab, le posizioni attorno a Bab el-Mandeb e almeno in parte Perim e Mocha; l’obiettivo dichiarato è arrivare a Sanaa.

Gli Houthi hanno risposto su due fronti. In Yemen hanno stretto l’assedio di Taiz, dove secondo fonti militari di entrambe le parti i combattimenti hanno fatto oltre 60 morti in 24 ore, mentre gli sfollati della nuova fase del conflitto superano i 130mila. In Arabia Saudita hanno puntato su quelli che la stampa di Sanaa chiama “gli asset più preziosi” del regno: gli impianti Aramco e l’aeroporto della capitale.

La scelta del bersaglio e del momento non è casuale. Colpire il principale snodo dell’aviazione saudita significa mettere in discussione la capacità di Riad di garantire la sicurezza del proprio territorio e proiettare un’immagine di instabilità proprio mentre la capitale ospitava, l’11 ottobre, il congresso mondiale dell’energia del World Petroleum Council, a una decina di chilometri dall’aeroporto. BP ha cancellato la propria partecipazione; sul calendario incombe ora la Future Investment Initiative, la “Davos del deserto” su cui Mohammed bin Salman ha costruito la narrazione di un regno aperto ai capitali stranieri.

Dietro l’offensiva si intrecciano il controllo delle rotte energetiche, la storica rivalità con Riad e il confronto tra Washington e Teheran. Ma ridurre gli Houthi a semplice pedina iraniana sarebbe un errore di lettura.

Alle origini di Ansar Allah

Il movimento, il cui nome ufficiale è Ansar Allah, “i sostenitori di Dio”, è comunemente noto come Houthi dal nome della famiglia che ne ha guidato l’ascesa. Nato negli anni Novanta nello Yemen settentrionale attorno al religioso Hussein al-Houthi, affonda le radici nello zaidismo, una corrente dell’islam sciita storicamente radicata nelle regioni montuose al confine con l’Arabia Saudita.

La sua storia non si riduce però alla competizione confessionale tra sciiti e sunniti. Gli Houthi si sono affermati come movimento di opposizione al potere centrale yemenita, denunciando l’emarginazione politica ed economica del nord e la crescente influenza straniera sul Paese. Nel corso degli anni Duemila lo scontro con il governo di Sanaa si è trasformato in una serie di conflitti armati che hanno progressivamente militarizzato il movimento.

La svolta è arrivata con la Primavera araba del 2011 e il conseguente indebolimento delle istituzioni yemenite. Nel settembre 2014, approfittando della frammentazione politica e militare, gli Houthi hanno conquistato la capitale Sanaa ed esteso il controllo su ampie porzioni del territorio. Nel marzo 2015 l’Arabia Saudita è intervenuta alla guida di una coalizione araba a sostegno del governo riconosciuto, inaugurando una guerra che dura ormai da oltre dieci anni.

I più indipendenti tra i proxy iraniani

Il sostegno di Teheran resta fondamentale, ma gli Houthi conservano una propria autonomia strategica e perseguono obiettivi profondamente legati agli equilibri interni dello Yemen. A differenza di Hezbollah e di alcune milizie irachene, la loro tradizione religiosa zaidita non comporta lo stesso rapporto di subordinazione alla guida suprema iraniana. Ne è una prova indiretta la stessa telefonata di Araghchi a Riad: l’Iran si propone come mediatore, non come mandante.

Il risultato è un attore di dimensioni ridotte ma straordinariamente difficile da neutralizzare: radicamento territoriale, capacità militare consolidata e legami internazionali lo hanno trasformato da forza di controllo su una porzione di Yemen a minaccia diretta per i giganti del Golfo, in grado di colpire con missili balistici, missili da crociera e droni infrastrutture petrolifere, aeroporti e basi di Arabia Saudita ed Emirati, e di saturare difese aeree tra le più costose del mondo.

Il dilemma di Riad e Washington

Trump ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero unirsi a un’azione militare contro il movimento, e secondo fonti saudite Riad vorrebbe un coinvolgimento americano maggiore. Ma un intervento diretto, pur rafforzando le difese saudite, rischierebbe di allargare ulteriormente un conflitto già aperto su più fronti: la risposta più probabile degli Houthi sarebbe il tentativo di chiudere del tutto Bab el-Mandeb, strangolando l’unica via d’uscita del petrolio del Golfo alternativa a Hormuz, dove negli ultimi giorni una petroliera è esplosa dopo aver urtato una mina. A Washington, intanto, voci dell’ex establishment di sicurezza di Trump usano la strage di Riad per chiedere di “schiacciare” il regime iraniano.

Riad si muove su più tavoli. Francia, Pakistan e Stati Uniti hanno già inviato personale per aiutare il regno a contrastare l’offensiva; secondo alcuni analisti, dopo il fallimento dei sistemi americani nel proteggere il King Khalid, i sauditi guardano con crescente interesse al sostegno di Pakistan e Turchia per la difesa aerea. L’appello emiratino a una risposta “congiunta del Golfo” apre la prospettiva di un fronte regionale più ampio, con tutti i rischi che comporta. E l’inchiesta sulla difesa aerea dice una cosa semplice: contro ondate ripetute e combinate di droni e missili, nessuna protezione può essere ermetica.

Resta la domanda di fondo: quanto a lungo l’Arabia Saudita può sostenere una nuova campagna militare senza compromettere la propria sicurezza interna e la propria immagine di stabilità? Dopo oltre dieci anni di bombardamenti, gli Houthi hanno già dimostrato di poter sopravvivere alla superiorità militare dei propri avversari. La settimana di fuoco sul King Khalid dice che sono anche in grado di portare la guerra nel cuore del regno, e di tornarci ogni giorno.

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