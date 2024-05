Assolto ufficiale della Capitaneria di Porto di Roma dall’accusa di violenza sessuale ad una collega

Sirio Faè, 53 anni, comandante di un reparto del comando generale della Capitaneria di Porto di Roma, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una sua collega. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della quinta sezione penale, che hanno respinto la richiesta di condanna a due anni e sei mesi avanzata dal pubblico ministero nella precedente udienza.

Secondo l’accusa, nel novembre 2020, il comandante avrebbe molestato una collega mentre dettava una lettera. Faè, difeso dall’avvocato Michela Scafetta, si è sempre dichiarato innocente, presentando una versione dei fatti contrastante e inconciliabile con quella della presunta vittima.

Il procedimento è nato in seguito alla denuncia del marito della donna, che poi in aula ha confermato di aver subito un abuso. Tuttavia, non è stato possibile ricostruire la data esatta in cui si sarebbe verificato l’episodio, poiché la denuncia non è stata immediata. Determinante per la prosecuzione del procedimento sarebbe stata una registrazione fatta dal marito all’insaputa della moglie, in cui la donna racconta quanto le sarebbe successo.

L’avvocato Scafetta, durante la requisitoria, ha sollevato dubbi sulla genuinità della registrazione, sostenendo che sembrasse essere stata confezionata ad arte contro Faè e menzionando seri problemi sul lavoro. L’indeterminatezza della data e i dubbi sollevati dalla difesa sulla credibilità della registrazione potrebbero aver compromesso la posizione della sottoposta.

Per comprendere appieno le motivazioni che hanno spinto i giudici a bocciare l’impianto accusatorio, sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, previsto entro 60 giorni. Solo allora si potrà sciogliere il rebus su questa delicata vicenda che ha visto coinvolto un alto ufficiale della Capitaneria di Porto di Roma.

