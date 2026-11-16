Askatasuna, il poliziotto Calista accerchiato e colpito con un martelletto: assolto dalle lesioni il 22enne con la giacca rossa. La pm aveva chiesto 4 anni

La sentenza di primo grado: un anno con pena sospesa

Assolto dall’accusa di lesioni al poliziotto Alessandro Calista, condannato a un anno di carcere per resistenza a pubblico ufficiale, con pena sospesa per la condizionale. Si è chiuso così oggi, 13 novembre 2026, il processo di primo grado ad Angelo Francesco Simionato, difeso dall’avvocata Elisabetta Montanari.

Il 22enne, originario della provincia di Grosseto, era stato arrestato in flagranza differita per gli scontri del 31 gennaio 2026, seguiti allo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino. Sull’arresto in flagranza differita per chi ferisce un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico era intervenuto anche il decreto Sicurezza.

La richiesta della Procura e l’accusa di rapina caduta

Per l’imputato la sostituta procuratrice Eleonora Sciorella aveva chiesto quattro anni di carcere. Il verdetto si è fermato a un quarto di quella richiesta.

All’inizio Simionato era accusato anche di rapina nei confronti dell’agente, al quale era stato sottratto il casco. Quel reato, però, non è poi stato contestato durante il processo.

L’aggressione all’agente Calista

Nella fase più violenta degli scontri, l’agente della Polizia di Stato era stato accerchiato da un gruppo di incappucciati, privato del casco e colpito con un martelletto. Per lui la prognosi era stata di 20 giorni.

Simionato quel giorno indossava una giacca rossa. È stato filmato mentre si trovava a pochi passi dal poliziotto, proprio durante l’aggressione.

I video della difesa e il motivo della condanna

La difesa ha presentato una serie di video per chiarire che il 22enne non avrebbe mai colpito l’agente. Dopo alcuni istanti, secondo questa ricostruzione, si sarebbe allontanato dalla zona in cui Calista è stato ferito.

Le immagini pesano sempre di più nei processi per i disordini di piazza, un tema che riguarda anche le body cam in dotazione ai Reparti mobili.

La condanna riguarda un episodio diverso: il lancio di un oggetto contro lo schieramento delle forze dell’ordine, avvenuto in un’altra fase della manifestazione. La resistenza a pubblico ufficiale è un reato che torna spesso nelle cronache con esiti che fanno discutere, come nel caso del 23enne arrestato dopo calci e pugni ai carabinieri e subito tornato libero.

«Stavo scappando»: la versione dell’imputato e le parole della gip

Nell’udienza di convalida Simionato aveva dichiarato: «Procedevo nella folla, stavo scappando e più volte ho visto un celerino dietro di me. Mi sono girato, ho visto il poliziotto a terra. Ho visto le persone che erano su di lui e mi sono allontanato. Non ho spinto nessuno».

La giudice per le indagini preliminari aveva letto quelle immagini in modo opposto. Secondo la gip, il giovane «con la propria permanenza e con la registrata azione di sospingimento, contribuiva alla realizzazione dell’evento, rafforzando e sostenendo il proposito criminoso dei correi, che materialmente colpivano l’agente Calista».

E ancora: «I suoi movimenti ritratti dal video paiono del tutto incompatibili con l’ipotesi che in quel momento egli stesse scappando». Il tribunale, sul capo delle lesioni, ha deciso per l’assoluzione.

Le altre inchieste sul 31 gennaio: oltre cento agenti feriti

Con Simionato erano stati arrestati in flagranza differita anche Matteo Campaner e Pietro Desideri, accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le indagini nei loro confronti non sono ancora terminate.

Restano aperte anche quelle sulle decine di altre persone che hanno preso parte agli scontri. Quel giorno sono rimasti feriti oltre cento agenti delle forze dell’ordine, in un clima in cui la gestione della piazza è al centro del confronto politico, fino alle proposte sull’identificazione obbligatoria degli operatori nei cortei.

Chi è il 22enne condannato

Simionato sarebbe vicino ad alcuni gruppi anarchici della Toscana, ma non avrebbe quasi mai frequentato Askatasuna. Era arrivato a Torino apposta per la manifestazione.

Dopo l’arresto era stato portato in carcere. In seguito per lui erano stati disposti i domiciliari a casa della mamma e del papà.

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