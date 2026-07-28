Arma in lutto per Roberto Antonino Centonze, carabiniere di 48 anni: avviata una raccolta fondi per la famiglia

La comunità di Castelvetrano apprende con profondo cordoglio la scomparsa di Roberto Antonino Centonze, 48 anni, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato con onore, professionalità e profondo senso del dovere.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra quanti lo conoscevano e ne avevano apprezzato, negli anni, le qualità umane e professionali. Roberto era infatti una figura stimata, ricordata non soltanto per il suo impegno nell’Arma dei Carabinieri, ma anche per il legame costruito con la sua città d’origine.

Prima di intraprendere la carriera militare, Roberto era un volto conosciuto e apprezzato a Castelvetrano. In molti lo ricordano dietro il banco dello storico Bar La Casa del Caffè, luogo nel quale aveva avuto modo di instaurare un rapporto diretto e sincero con la comunità locale.

Successivamente aveva lasciato Castelvetrano per motivi di servizio, prestando la propria attività in diverse Stazioni dei Carabinieri tra il Nord Italia e la Campania, fino all’incarico presso la Corte dei Conti di Roma. In ogni sede si è distinto per serietà, competenza, integrità e spirito di servizio.

Negli ultimi tempi Roberto ha affrontato una malattia definita, nella raccolta fondi avviata in sua memoria, “spietata e fulminea”. Una prova durissima che lo ha sottratto troppo presto all’affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto profondo nella famiglia, tra i colleghi e in tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Roberto Antonino Centonze lascia la moglie Pia e tre figli piccolissimi. Proprio per sostenere la famiglia in questo momento di grande dolore, è stata avviata sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi dal titolo “In memoria dell’App. Sc. Roberto Antonino Centonze”, organizzata da Lorenzo Senzacqua.

La campagna, inserita nella categoria Funerals & Memorials, ha l’obiettivo di raccogliere 9.000 euro. Al momento risultano raccolti 4.340 euro grazie a 133 donazioni. I fondi, secondo quanto indicato nella pagina della raccolta, saranno destinati interamente al sostegno della famiglia.

In particolare, la raccolta intende contribuire alle spese quotidiane e alle necessità immediate della moglie e dei figli, oltre che a garantire un percorso di studi e un futuro più sereno ai tre bambini di Roberto.

Nel testo della campagna si legge che Roberto ha dedicato la sua vita a servire e proteggere la comunità, indossando con orgoglio la divisa dell’Arma dei Carabinieri. Oggi, il senso dell’iniziativa è quello di stringersi attorno alle persone che amava di più, offrendo un aiuto concreto alla sua giovane famiglia.

La sua scomparsa lascia un profondo vuoto in quanti lo hanno conosciuto, stimato e apprezzato. Alla famiglia, ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che gli sono stati vicini giungano le più sentite condoglianze, nel ricordo di un uomo che ha saputo incarnare i valori del servizio, dell’umanità e della forza d’animo.

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