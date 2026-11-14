Arlington, la sentinella che ferma il capo del Pentagono: perché quella guardia può richiamare chiunque (anche un ministro)

Il richiamo che ha fatto il giro del mondo

Davanti alla Tomba del Milite Ignoto del Cimitero nazionale di Arlington si può restare in silenzio, oppure si può essere richiamati. In questi giorni è toccato alla delegazione del Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth: una delle sentinelle ha interrotto il proprio passo e ha ripreso pubblicamente il gruppo, colpevole di aver riso e posato per foto di gruppo davanti al monumento.

Un gesto che a molti è apparso clamoroso, trattandosi del vertice politico delle Forze Armate statunitensi. Per chi conosce il protocollo di quel luogo, invece, non c’è nulla di anomalo: la sentinella ha semplicemente fatto ciò che il regolamento le impone, senza distinzioni di rango o di carica.

Chi sono i soldati della Old Guard

Le sentinelle che vegliano sulla tomba appartengono al 3º Reggimento di Fanteria dell’Esercito americano, conosciuto come “The Old Guard”. È un reparto cerimoniale con regole ferree, dove ogni gesto è codificato al secondo.

Il protocollo prevede 21 passi esatti lungo il tappeto davanti alla tomba, una rotazione e un’attesa di 21 secondi, numero che richiama i 21 colpi delle salve d’onore. Durante il cambio della guardia, il comandante esegue una rapidissima ispezione dell’arma, un fucile M14 con baionetta, ruotandolo e facendolo scattare tra le mani per verificare che sia perfettamente pulito e privo di polvere.

Silenzio assoluto, ma con il potere di parlare

Le sentinelle marciano in silenzio totale. Tuttavia hanno un’autorità precisa: possono interrompere il passo, portare l’arma in posizione d’allerta (port arms) e richiamare ad alta voce i visitatori che oltrepassano le transenne o mancano di rispetto al luogo.

È esattamente quanto accaduto con la delegazione di Hegseth. La regola non prevede eccezioni per le cariche istituzionali, e questo spiega perché il richiamo sia scattato anche nei confronti del gruppo che accompagnava il capo del Pentagono. Un principio che riporta al nucleo della disciplina militare e della sua evoluzione: il rispetto delle regole non dipende da chi si ha davanti.

Nessun grado sulla giacca: il motivo è commovente

C’è un dettaglio dell’uniforme che racconta tutto lo spirito di quel servizio. Sulla giacca delle sentinelle non compare alcun distintivo di grado. La ragione è semplice e potente: la guardia non deve mai risultare superiore in grado ai caduti ignoti sepolti nella tomba.

L’uniforme indossata è l’Army Blue Service Uniform, l’alta uniforme blu dell’Esercito, con giacca blu scuro e pantaloni azzurro chiaro attraversati da una banda verticale color oro lungo i lati. Nell’uniforme moderna, questa striscia identifica tutti i sottufficiali, dal caporale in su, e gli ufficiali in tenuta da cerimonia. Un codice visivo che ha radici profonde nella storia militare americana, non dissimile dal valore simbolico che in Italia assumono le tradizioni legate alla divisa, come il passaggio della stecca tra i cadetti.

La banda gialla: dalla Cavalleria alla cerimonia

La striscia sui pantaloni affonda le sue origini nell’Ottocento. A partire dal 1851, nell’esercito statunitense il giallo venne adottato come colore distintivo ufficiale della Cavalleria, così come l’azzurro chiaro identificava la fanteria e il rosso l’artiglieria. È l’immagine resa celebre dai film western ambientati durante la Guerra di Secessione e le Guerre Indiane, dal 7º Cavalleggeri ai Buffalo Soldiers.

All’epoca la banda cucita lungo la cucitura esterna dei pantaloni blu (sky-blue trousers) non era per tutti: spettava a sottufficiali e ufficiali, mentre i soldati semplici portavano pantaloni lisci, salvo alcune tenute da parata. E la larghezza indicava il grado: una banda sottile di circa 1,2 cm (mezzo pollice) per i caporali, una più larga di circa 3,8 cm (un pollice e mezzo) per i sergenti, mentre gli ufficiali portavano una banda color oro o giallo brillante.

Ancora oggi il giallo resta il colore tradizionale della cavalleria americana, ormai corazzata ed elitrasportata, e compare sulle uniformi storiche da cerimonia, come quelle del reparto a cavallo della 1st Cavalry Division.

Il giallo nelle uniformi americane: non solo pantaloni

Il colore giallo ha accompagnato i soldati statunitensi anche in altre forme. Durante il D-Day, come si vede in film quali Salvate il soldato Ryan, molti militari portavano al braccio una fascia di carta giallo-verde, il gas detection brassard: era trattata con una vernice chimica che diventava rossa o rosa in caso di attacco con gas tossici.

Dal 1995 circa, l’esercito americano utilizza invece le reflective belt, cinture ad alta visibilità giallo fluorescente indossate in vita o a tracolla durante l’addestramento fisico o nelle basi, per evitare incidenti con i veicoli al buio. Nei conflitti recenti, come in Ucraina, è diffuso l’uso di nastro adesivo giallo al braccio o sull’elmetto per la Combat Identification, cioè per distinguere amici e nemici; e poiché molti reparti indossano equipaggiamento e mimetiche di origine americana, quel dettaglio viene spesso associato ai soldati statunitensi.

Il rispetto per il luogo prima di ogni carica

L’episodio di Arlington riporta al centro una questione che va oltre la cronaca: il rispetto dovuto ai caduti e a chi li onora in uniforme. Un tema che anche in Italia ha acceso polemiche accese, come nel caso della replica del colonnello Paglia alle battute sui militari in televisione.

Chi visita il Cimitero nazionale di Arlington sa che davanti a quella tomba si entra in uno spazio dove le gerarchie si fermano. La sentinella che ha richiamato la delegazione di Hegseth non ha sfidato nessuno: ha difeso un silenzio che appartiene a chi non ha più un nome. Ed è proprio per questo che, su quella giacca, nessun grado è mai cucito.

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