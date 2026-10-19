Era lì per proteggere i tifosi, ma ha perso tragicamente la vita: chi era Antonio Villani, il poliziotto della Digos travolto sull’E45

Una domenica di servizio finita in tragedia a Borello

Si chiamava Antonio Villani, aveva 50 anni ed era un poliziotto della Digos della Questura di Avellino. È lui la vittima dell’incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 ottobre lungo la superstrada E45, all’altezza di Borello, nel territorio di Cesena, nei pressi dell’area di servizio dell’hotel Letizia.

Villani era impegnato in un servizio di ordine pubblico: faceva parte del dispositivo di scorta ai tifosi biancoverdi diretti a Cesena per la partita di Serie B tra i romagnoli e l’Avellino. Un compito ordinario, di quelli che per gli uomini della Digos si ripetono quasi ogni fine settimana. Questa volta, però, non è tornato a casa.

La dinamica: investito mentre era a piedi nell’area di servizio

Secondo le prime informazioni, l’agente è stato investito accidentalmente da un camion mentre si trovava a piedi nell’area di servizio, in attesa del passaggio dei pullman dei sostenitori irpini. L’investimento è avvenuto nella carreggiata in direzione nord, poco prima delle 16.30, a meno di un’ora dal fischio d’inizio della gara, in programma alle 17.15.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto è intervenuto il 118, ma per Villani non c’è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Nell’incidente è rimasto ferito anche un collega, trasportato in ospedale.

La ricostruzione esatta dell’accaduto è ancora in corso e le prime informazioni circolate nelle ore successive non sono univoche: alcune testate locali riferiscono di un veicolo che avrebbe perso il controllo finendo nell’area di sosta. Sarà la Polizia stradale, cui sono affidati rilievi e accertamenti, a chiarire con esattezza cosa è successo in quei secondi. Sul posto anche il personale Anas e il questore di Avellino, Claudio Mastromattei.

La Procura di Forlì apre un fascicolo

Dell’accaduto è stata informata la Procura di Forlì, che aprirà un fascicolo sulla vicenda. Gli investigatori dovranno accertare eventuali responsabilità del conducente del mezzo che ha travolto il poliziotto, con i consueti accertamenti alcolemici e tossicologici previsti in casi del genere.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità: la E45 è rimasta bloccata per ore in direzione nord per consentire i soccorsi e i rilievi di legge, con lunghe code e deviazioni del traffico nel Cesenate.

Il Sap: «Ci hai lasciato troppo presto Antonio»

La notizia ha colpito duramente la Questura di Avellino e tutto il mondo della Polizia di Stato. Il Sindacato autonomo di polizia (Sap) ha scelto di ricordare Villani rivolgendosi direttamente a lui: «Stavi facendo il tuo dovere di scorta ai tifosi dell’Avellino come spesso accadeva la domenica. Ci hai lasciato troppo presto Antonio. Tutto il Sap esprime sinceri sentimenti di cordoglio e si stringe vicino ai colleghi di Avellino e a tutta la famiglia di Antonio».

Parole che fotografano la normalità di quel servizio: una trasferta come tante, un turno domenicale come tanti, per un uomo che da anni accompagnava la tifoseria irpina in giro per l’Italia.

Il cordoglio di Cesena e della Lega Serie B

Anche l’amministrazione comunale di Cesena ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia avvenuta sul suo territorio, sottolineando il valore del lavoro svolto ogni giorno dalle forze dell’ordine, spesso lontano dalle proprie famiglie, e rivolgendo le condoglianze ai familiari del poliziotto e all’intera Polizia di Stato.

Messaggio di vicinanza anche dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, che con il presidente Paolo Bedin e i club associati ha espresso «il più profondo e sentito cordoglio» per la scomparsa dell’agente, ricordando che si trovava impegnato nella scorta e nell’accompagnamento dei tifosi irpini diretti a Cesena.

Un rischio quotidiano che resta invisibile

La morte di Antonio Villani riporta l’attenzione su un aspetto del lavoro degli operatori di polizia che raramente finisce sotto i riflettori: i servizi di ordine pubblico legati alle manifestazioni sportive, che ogni fine settimana impegnano migliaia di uomini e donne lungo le strade e le autostrade del Paese, spesso a piedi, a bordo carreggiata, in aree di servizio e caselli, esposti al traffico e a rischi che nulla hanno a che vedere con la tifoseria da gestire.

Un sacrificio che, questa volta, ha avuto il volto di un poliziotto cinquantenne di Avellino, morto in Romagna mentre faceva semplicemente il suo dovere.

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