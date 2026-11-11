L’ambasciata russa deride l’Italia: “Hacker? Una farsa teatrale per vendere armi a Kiev”. E attacca il “padre di famiglia” con gli animali domestici

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Il secondo affondo in 24 ore

Non è bastata la vignetta con l’ombrello. A distanza di un giorno dal post in cui offriva sarcasticamente i propri “specialisti” per difendere le reti italiane, l’Ambasciata della Federazione Russa in Italia torna a colpire, e questa volta alza il tiro. In un nuovo messaggio diffuso su Telegram il 10 novembre, la rappresentanza diplomatica di Mosca liquida l’intera vicenda degli attacchi informatici filorussi come una messinscena costruita a tavolino.

«È emerso che il vaudeville tragicomico sulla minaccia degli “hacker filorussi” è stato interamente messo in scena dalla componente più aggressiva e militarista dell’élite politica italiana, al solo scopo di “vendere” l’ennesimo pacchetto di aiuti militari e finanziari al corrotto regime di Zelensky», scrive l’ambasciata.

Il riferimento temporale non è casuale: il post arriva nelle stesse ore in cui il ministro della Difesa Guido Crosetto illustra al Copasir il tredicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, annunciato la sera precedente da Antonio Tajani.

“Mimica, gestualità e animali domestici”: il bersaglio è evidente

La parte più velenosa del comunicato è quella in cui Mosca ricorre alla metafora teatrale. «Forse neppure in un Paese dalle ricche tradizioni teatrali, come l’Italia, era mai capitato che esponenti politici s’immedesimassero così a fondo nel ruolo di “vittime innocenti”», si legge. «È stato qui sfoderato l’intero repertorio teatrale: la mimica, la gestualità, l’ostentazione emotiva di paura e impotenza di fronte ai malvagi, la sconfinata bontà e il risentimento di un padre di famiglia senza colpa alcuna, l’esibizione di animali domestici per accattivarsi le simpatie del pubblico».

L’ambasciata non fa nomi, ma il destinatario è trasparente. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è dal 26 ottobre nel mirino del collettivo filorusso NoName057(16), che ha pubblicato nel dark web i suoi dati personali insieme a quelli di altre 18 persone definite “nemici della Federazione Russa”, in una sezione intitolata “Tribunale per coloro che meritano un verdetto pubblico”. Tra gli italiani coinvolti figurano il procuratore Francesco Lo Voi, Ivano Gabrielli della Polizia Postale e Paolo Tassan-Zanin, sindaco di Aviano, la città friulana che ospita la base Usa.

Il 10 novembre lo stesso gruppo ha rilanciato con un post su Telegram intitolato “rubrica Risposta al lettore”, indirizzato al ministro chiamato con il diminutivo “Antosha”, corredato da tre immagini, una delle quali manipolata per raffigurarlo in minigonna. Il messaggio cita la moglie Brunella, allude alla vita domestica della famiglia – compresa la recente adozione di un animale – e si chiude con un avvertimento esplicito: «Chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo “elenco d’onore” deve accettare il fatto che, prima o poi, la sua “ricompensa” arriverà. È solo una questione di tempo». Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che «le autorità stanno valutando il carattere della minaccia».

Il comunicato dell’ambasciata, insomma, ironizza sulle reazioni di un ministro che ha ricevuto minacce personali dirette, ricostruendole come una recita «insostenibile e, in alcuni punti, abbastanza falsa».

“Roma si schiera con il partito della guerra”

Il resto del messaggio è un attacco frontale alla linea del governo. «Tragicamente, Roma, invece di contribuire alla causa della pace, che è attivamente richiesta dal pubblico e dalle menti più illuminate d’Italia, si schiera con il partito della guerra e si allontana ulteriormente dalla propria tradizione diplomatica e dalle aspirazioni pacifiche del popolo». E ancora, con un’immagine che riprende il tema degli animali per rovesciarlo contro Kiev: «Per quanto doloroso sarà, l’Italia dovrà svegliarsi dalle illusioni sugli assassini di animali di Kiev e sugli ipnotisti di Bruxelles».

È una retorica che va letta in sequenza con il post del 9 novembre, quando l’ambasciata aveva pubblicato un’immagine generata con l’intelligenza artificiale – un russo al computer che ripara con un ombrello un italiano dalle minacce informatiche – accompagnata da un testo che attribuiva le «carenze emerse di recente nell’operato delle strutture italiane specializzate nella cybersicurezza» alle «restrizioni e ai boicottaggi artificiosamente imposti dai Paesi occidentali». In quell’occasione Mosca aveva ricordato che il Centro Nazionale di Coordinamento per gli Incidenti Informatici dei Servizi di Sicurezza della Federazione Russa «è sempre disponibile a collaborare costruttivamente con chiunque ne abbia bisogno».

Chi è NoName057(16) e perché l’intelligence non parla di farsa

La tesi della messinscena si scontra con un quadro investigativo consolidato. Secondo le analisi convergenti delle agenzie di intelligence e della Polizia Postale, NoName057(16) opera a stretto contatto con i servizi segreti militari russi. Il collettivo è noto per le campagne DDoS contro portali di ministeri, tribunali e banche, per la pubblicazione di liste di “bersagli” e, più di recente, per le intrusioni che hanno preso di mira la catena del freddo della grande distribuzione italiana. Sul fronte di quest’ultimo episodio il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva respinto ogni addebito: «Affermazioni assurde, come sempre non hanno fondamento, non hanno prove».

Non si tratta però di un avversario inafferrabile. L’operazione internazionale “Eastwood”, coordinata dalla Procura di Roma con le polizie europee, ha portato a cinque mandati di cattura internazionali a carico di cittadini russi – inclusi due vertici operativi del gruppo – al sequestro di oltre seicento server e all’identificazione di cinque soggetti attivi sul territorio italiano. Nelle scorse settimane il collettivo aveva già puntato il dito contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre a Palazzo Chigi resta aperto il dossier sull’incursione informatica nella casella di posta di Giorgia Meloni alla Camera.

Il pacchetto che Mosca vorrebbe fermare

Il contesto politico spiega il tempismo dell’ambasciata. Lunedì 9 novembre Tajani ha annunciato di aver firmato «con i ministri Giorgetti e Crosetto la decisione di fornire il tredicesimo pacchetto di strumenti militari a Kiev». Nelle ore successive, però, è emerso che la firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non era ancora arrivata: la versione ufficiale parla di una formalità legata alla sua presenza all’Ecofin di Bruxelles, dato che il decreto è classificato e va sottoscritto di persona, ma dalla Lega Matteo Salvini ha contestato l’invio di altri missili e il senatore Claudio Borghi ha parlato su X di «decreto che non esiste».

Crosetto, davanti al Copasir, ha ricordato che la procedura segue il meccanismo introdotto nel 2022 dal governo Draghi e prorogato dall’esecutivo Meloni, e ha spiegato che le richieste ucraine sono cambiate perché la maggiore velocità dei droni Shahed rende più difficile intercettarli. Sull’ipotesi di ulteriori missili Aster, il ministro ha richiamato la necessità di preservare le capacità di difesa italiane. Il contenuto del pacchetto, come per le dodici tranche precedenti, resta secretato. Lo scontro vero nella maggioranza riguarda il decreto quadro per il 2027, con l’attuale autorizzazione in scadenza il 31 dicembre.

La risposta di Tajani da Parigi

Da Parigi, dove partecipava alla ministeriale Esteri del G7, Tajani ha replicato senza nominare l’ambasciata ma rispondendo nei fatti. «Il sostegno dell’Italia all’Ucraina è assolutamente garantito. È dall’inizio della guerra che noi sosteniamo l’Ucraina», ha detto. Sulle minacce: «Non mi intimidiscono, come non mi hanno intimidito la prima volta, non mi intimidiscono neanche la seconda. Io continuo ad andare avanti, a seguire la linea». E poi: «Evidentemente chi si comporta in questa maniera non vuole la pace».

Il ministro ha collegato l’attivismo degli hacker a un tentativo di condizionare la campagna elettorale italiana, richiamando l’allarme lanciato a fine agosto al vertice dei ministri degli Esteri Ue in Irlanda: «Mi pare che i post che vengono fatti servono proprio a cominciare a fare propaganda elettorale. Non sono io che mi faccio intimidire, ma sono gli italiani che non si fanno intimidire dalla propaganda di hacker filorussi».

A margine del G7, Tajani ha incontrato l’omologo ucraino Andrii Sybiha, che ha ringraziato l’Italia per la proroga dell’autorizzazione agli aiuti e ha indicato tra le priorità il rafforzamento della difesa aerea, la cooperazione nell’industria della difesa e la resilienza energetica in vista dell’inverno. Kiev ha inoltre offerto a Roma collaborazione sul fronte della sicurezza informatica, proprio dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture e sistemi italiani.

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